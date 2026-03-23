Сердце не камень: каким получился сай-фай «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом?

В недалеком будущем на редкость обаятельный школьный учитель Райланд Грейс (Райан Гослинг), когда-то бывший профессором микробиологии, но забросивший научную карьеру, рассказывает детям об ожидающей Землю глобальной космической катастрофе. Несмотря на его оптимистичный тон, хорошего здесь действительно мало. Ближайшие к нам звезды уверенно захватывают так называемые астрофаги: загадочные одноклеточные существа, которые не умирают в самых неблагоприятных условиях, зато умеют поглощать электромагнитное излучение в огромных объемах — из-за чего Солнце стремительно тускнеет, температура на планете падает, а человечество в привычном виде с такой динамикой протянет максимум лет 30.

Впечатлившись диссертацией Грейса, к нему приходит за помощью правительство — в лице встревоженной, но уверенной в себе сотрудницы спецслужб Евы Страт (Сандра Хюллер из «Анатомии падения» и «Тони Эрдманна»). В конечном счете для ученого все это, естественно, не закончится просто кабинетными экспериментами. И вот через некоторое время он обнаруживает себя выходящим из гибернации на космическом корабле — с бородой, амнезией, двумя умершими коллегами по экипажу и минимальным представлением, как всем этим управлять.