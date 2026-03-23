Сердце не камень: каким получился сай-фай «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом?

В мировом прокате успешно стартовал сай-фай «Проект "Конец света"», в котором Райан Гослинг в роли ученого-астронавта спасает человечество (как умеет) и дружит с сообразительным каменным пауком-пришельцем. За первый уик-энд картина авторов «Мачо и ботана» и «ЛЕГО Фильма» Фила Лорда и Кристофера Миллера уже собрала 141 миллион долларов и продолжает получать восторженные отзывы критиков и зрителей. Собака.ru рассказывает, как эта наивная с виду история уверенно использует все козыри хорошего массового кино — в диапазоне от «Инопланетянина» Спилберга до «Интерстеллара» Нолана.
В недалеком будущем на редкость обаятельный школьный учитель Райланд Грейс (Райан Гослинг), когда-то бывший профессором микробиологии, но забросивший научную карьеру, рассказывает детям об ожидающей Землю глобальной космической катастрофе. Несмотря на его оптимистичный тон, хорошего здесь действительно мало. Ближайшие к нам звезды уверенно захватывают так называемые астрофаги: загадочные одноклеточные существа, которые не умирают в самых неблагоприятных условиях, зато умеют поглощать электромагнитное излучение в огромных объемах — из-за чего Солнце стремительно тускнеет, температура на планете падает, а человечество в привычном виде с такой динамикой протянет максимум лет 30.
Впечатлившись диссертацией Грейса, к нему приходит за помощью правительство — в лице встревоженной, но уверенной в себе сотрудницы спецслужб Евы Страт (Сандра Хюллер из «Анатомии падения» и «Тони Эрдманна»). В конечном счете для ученого все это, естественно, не закончится просто кабинетными экспериментами. И вот через некоторое время он обнаруживает себя выходящим из гибернации на космическом корабле — с бородой, амнезией, двумя умершими коллегами по экипажу и минимальным представлением, как всем этим управлять.
Из других вводных: назад вернуться не получится, в созвездии Тау Кита действительно есть разгадка, как спасти галактику от уничтожения, а многообразие инопланетных обитателей не ограничивается простейшими — к Грейсу на корабль заглядывает в гости дружелюбный инопланетный паук, выглядящий как каменный арт-объект какого-нибудь скульптора-минималиста. Рокки (как его окрестил ученый) быстро находит с ним общий язык через электронный переводчик и вообще увлеченно погружается в диалог культур. Выясняется, что у его планеты ровно те же проблемы, и надо придумывать решение сообща.
Год от года зрители периодически вспоминают, что давно не смотрели классный высокобюджетный сай-фай (желательно по ощущениям «как в детстве»), при этом он должен быть добрым, смешным, в меру драматичным и красивым одновременно (в конце концов, мало что может сравниться с видами открытого космоса и интересных мигающих кнопочек на большом экране). И да, без лишних сложностей — «Интерстеллар» Кристофера Нолана или, например, «Прибытие» Дени Вильнева до сих пор для многих периодически являются предметом для дискуссии: стоит ли так уж глубоко погружаться в научные изыскания в голливудском кино.
По состоянию на март 2026 года в этом вопросе можно только порадоваться — «Проект "Конец света"» оказался именно таким фильмом. То есть снятым за 200 миллионов долларов дуэтом режиссеров Лорд-Миллер (авторов с простым, но приятным чувством юмора и любовью к нетривиальным визуальным эффектам) по роману автора «Марсианина» Эндрю Вейера. Плюс со сценарием автора «Остаться в живых» Дрю Годдарда и бенефисом Райана Гослинга — если это не секрет потенциального зрительского успеха, то что.
Вайб происходящего соответствующий. Гослинг играет умного и смешного, но несколько неуверенного в себе взрослого дядю-ученого с характером доброго подростка, который в высокотехнологичных декорациях заботится о симпатичном инопланетянине (даром что у него даже лица нет), как о младшем брате. Из «Марсианина» в фильм перекочевал нехитрый практический лайфхак: в любой непонятной ситуации все можно починить с помощью скотча — включая судьбоносный научный эксперимент на Земле или целую космическую станцию. В какой-то момент поднимается вопрос о самопожертвовании: и дружба, и всеобщее благо тут важнее собственного малодушия. Да и потенциальный апокалипсис не кажется чем-то угрожающим: за последнее время мы видели уже столько сценариев гибели мира, что весь этот межзвездный сказочный броманс с хэппи-эндом смотрится как чистая отдушина из фильмов восьмидесятых-девяностых. Часто наблюдать такое, конечно, наивно и утомительно — но если раз в пару лет, то можно.
