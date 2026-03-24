Какую классическую литературу ненавидят писатели? Рассказывают Шубинский, Секисов, Алехин и другие

писатель, литературовед, автор каноничной биографии Хармса

Сделаю ремарку, что учился в советское время, и прежде всего у меня вызывали отторжение книги, включенные в программу по идеологическим причинам. Читая все, их я принципиально только просматривал.

Итак, делюсь списком:

«Что делать?» Открыв роман уже взрослым (после прочтения «Дара» Набокова!), убедился, как это плохо. Трагедия в том, что Чернышевский был критиком и знал, как пишутся достойные книги. Постарался, но не смог.

«Поднятая целина». Меня всегда тошнило от духовитого и кудреватого соцреализма Шолохова, из которого ныне выросла прилепинщина, но и «Тихий Дон» кажется весьма переоцененной книгой.

«Доктор Живаго». Стихи и описания люблю, а вот сюжет и диалоги — не самая сильная сторона пастернаковского гения.

Поздний Маяковский. В прошлом я увлекался его ранними стихами, а сейчас отношусь равнодушно. Разве что «отдаю должное» кое-чему советского периода. Например, будучи в Нью-Йорке, оценил «Бруклинский мост».

«Путешествие из Петербурга в Москву». Прочитал Радищева уже во взрослом возрасте. Книга интереснейшая, но точно не для школьников и не в курсе литературы.