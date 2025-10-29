Главные итоги октября в культуре Петербурга: перформанс Елизаветы Боярской, выставка коллекции Куниных и новый фильм Пола Томаса Андерсона

А еще выход на русском языке полузабытого романа Джейн Остин, закрытие проекта «Цистерна», экспозиция с работами топорописца Нестора Энгельке, скандальный релиз «Бонда с кнопкой» (с теми самыми строками про сидр и красивую) и повторный прокат фильма «Джульетты и духов» Феллини. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях месяца — все важное, что вы могли пропустить.
Что происходило с новыми локациями в городе?
Открылась галерея «Мося». Пространство внутри мастерской художников Ивана Химина и Константина Ужве на улице Моисеенко стартовало выставкой «Одна из попыток увидеть апокалипсис» Павла Зуданова. Обещают, что галерея будет работать в формате двухдневных поп-ап-проектов.
Закрылось арт-пространство «Цистерна». За время работы проекта студии dreamlaser (создатели фестиваля INTERVALS) на месте цеха бывшего пивоваренного завода им. Степана Разина провели пять выставок мультимедийного искусства. Так, в индустриальном сеттинге можно было увидеть работы звезд медиаарта 404.zero, дуэта Nonotak, а также художников media.tribe и Cаши Коджо.
Кузьма Петров-Водкин. Цветы. 1914
Какие выставки мы не пропустили в музеях и галереях?
Октябрьский арт-маршрут выглядел так. Старт — выставка Алексея Семичева «Яд» в NAMEGALLERY.: характерная живопись, посвященная размышлениям о двойственной, одновременно токсичной и очищающей, природе искусства. Продолжение движения — экспозиция «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» в KGallery — более 200 работ, в том числе Рериха, Григорьева, Бенуа, Серебряковой и Петрова-Водкина.
Следующая остановка — музей Ахматовой в Фонтанном доме и абсурдный мир Хармса и дургих обэриутов, а именно: рисунки литератора, созданные им в 15 лет, записи снов Друскина, поэтические экспромты, фотофиксации «творческих хулиганств», а также мягкий плот с книгами.
Финишировали сразу в двух локациях — смотрели на черепа в версии Нестора Энгельке в Jessica Gallery и милых собачек Данила Дэге в DiDi.
Елизавета Боярская
Что мы смотрели в театре?
Главный перформанс октября — моноспектакль о Цветаевой и с ее же стихами «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио, бескомпромиссный бенефис актрисы Елизаветы Боярской (в постановке Аллы Дамскер). Еще среди любопытных локальных премьер — «Водонапорная башня» творческого объединения mader nort, синтезирующая текст Пелевина и минималистичный звук фортепиано и баяна.
Звездный привоз месяца — «Зал ожидания» с дуэтом Светланы Ходченковой и Александра Метелкина, а еще ежегодный фестиваль «Балтийский дом», где можно было увидеть этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановку Гришковца и моноспектакль Райкина.
«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Октябрь в плане кино оказался в русле текущей новостной повестки. Сначала вышла мощнейшая «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, затем «Эддингтон» Ари Астера и, наконец, «Дом из динамита», Кэтрин Бигелоу. Все фильмы отражают коллективные неврозы по поводу происходящего в мире, но абсолютно по-разному.
Первая картина притворяется нарративом об идейной борьбе, а на деле рассказывает про семейные ценности. Вторая — злое рассуждение о том, что за последние пять лет человечество окончательно сошло с ума и «здесь уже ничего не исправить, Господь, жги». Третья — алармистский триллер об угрозе ядерной войны, который, впрочем, не несет никакого внятного месседжа, а просто фантазирует на тему тревожащей многих перспективы.
Погруженности в актуальный контекст хватает и без этого, поэтому чистым спасением стал повторный прокат отреставрированной ленты «Джульетта и духи» Феллини — безумно красивое и тонкое кино, от которого получаешь физически ощутимое удовольствие.
Деми Ловато — «It’s Not That Deep».
Что мы слушали?
Tame Impala — Deadbeat. Кевин Паркер боялся, что больше не напишет песню, которая бы ему понравилась. Страхи не оправдались, на первом за пять лет альбоме их как минимум две: Loser и Dracula.
«Бонд с кнопкой» — «Дом». Авторы бэнгера «Кухни» выпустили вторую пластинку — и уже обзавелись очередным хитом: строчки «Пойдем пить сидр, глядеть тебя красивую» не обсудил разве что ленивый. Да, может, это не эталон поэзии, зато горит ярко.
Иван Дорн — dorndom. Первый студийный альбом Дорна с 2017 года (и в отличие от OTD на русском языке!) отправляет в «путешествие внутри головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами».
Лили Аллен — «West End Girl». Документация мыльной оперы, которая происходила в браке Аллен со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором (не обошлось без характерного британского юмора!).
Деми Ловато — «It’s Not That Deep». В 2020 году Ловато «похоронила свою поп-музыку» тяжелым альбомом «Holy Fvck», а теперь вернула ее к жизни, выпустив зажигательный электропоп-сборник.
Что мы читали?
Среди звездных нонфишкен-новинок месяца — «100 ужасов Станислава Зельвенского», где кинокритик собрал авторский топ хорроров и объяснил, почему их необходимо увидеть, а также литературная биография «Иосиф Бродский. Годы в СССР» авторства Глеба Морева, подробно препарирующая 1960 и 1970-ые годы в жизни и творчестве поэта.
Еще на нашей книжной полке в этом месяце оказались два долгожданных релиза — забытый роман Джейн Остин «Младшая сестра», дописанный ее племянницей Кэтрин (ранее в печати были только две части без концовки!) и сборник эссе эволюционного биолога, популяризатора науки Ричарда Докинза «Наука души», впервые опубликованный в 2017 году и только недавно переведенный на русский.
