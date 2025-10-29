Главные итоги октября в культуре Петербурга: перформанс Елизаветы Боярской, выставка коллекции Куниных и новый фильм Пола Томаса Андерсона

Какие выставки мы не пропустили в музеях и галереях?

Октябрьский арт-маршрут выглядел так. Старт — выставка Алексея Семичева «Яд» в NAMEGALLERY.: характерная живопись, посвященная размышлениям о двойственной, одновременно токсичной и очищающей, природе искусства. Продолжение движения — экспозиция «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» в KGallery — более 200 работ, в том числе Рериха, Григорьева, Бенуа, Серебряковой и Петрова-Водкина.

Следующая остановка — музей Ахматовой в Фонтанном доме и абсурдный мир Хармса и дургих обэриутов, а именно: рисунки литератора, созданные им в 15 лет, записи снов Друскина, поэтические экспромты, фотофиксации «творческих хулиганств», а также мягкий плот с книгами.

Финишировали сразу в двух локациях — смотрели на черепа в версии Нестора Энгельке в Jessica Gallery и милых собачек Данила Дэге в DiDi.