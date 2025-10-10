Как побывать в гостях у Довлатова? Рассказываем о спектакле-экскурсии «Не прощаюсь, звони!» в его музее-квартире на Рубинштейна

В музее «Квартира Сергея Довлатова» на Рубинштейна, 23 придумали интерактивный формат тотального погружения в атмосферу коммуналки, где писатель жил в 1940–1970-е. Это три в одном: экскурсия + спектакль + квест. Как устроен новаторский проект, редакции Собака.ru рассказали его автор Ольга Петрова, режиссер Алена Бояринцева и cооснователь пространства Алексей Фолкард.
Прихожая коммунальной квартиры кажется крошечной: всеми силами стараюсь не опрокинуть чьи-то санки, деревянные двери, почтовые ящики, детские велосипеды и (внезапно!) портрет Ленина. Иммерсивным спектакль становится буквально с первых секунд — в нос ударяет манящий запах вкусного супа, который заметно интригует желудок. Видимо, приготовил кто-то из соседей музея — в коммунальной квартире все еще остались жилые комнаты. Размышления о вечернем меню обитателей Рубинштейна прерывает звук из динамиков: «Взаимодействуйте с пространством, и, возможно, на минуту вы почувствуете, как из смешного, страшного, печального и нежного складывалась литература». Что ж, проверим.
В квартире появляется экскурсовод, он же наш Вергилий по здешним темным коридорам. Представляется Иннокентием Румянцевым, коллегой Довлатова, и дает краткий дисклеймер: мол, встретился с писателем в редакции, и тот сообщил, что уже завтра эмигрирует в США! Уезжать без проводов — это не дело. Можно же и не вернуться. Так что наша задача — подготовиться к застолью и, пока Довлатов отлучился, прогуляться по коммуналке. Настраиваемся на серьезное задание хороводом (пожалуй, самым компактным в моей жизни!).
Первая остановка — комната художницы по костюмам «Ленфильма» Татьяны Милиант. Здесь изучаем фотографию Сергея Донатовича в костюме Петра I (да-да, он снимался в кино!), ищем закуску к застолью (в виде ящика водки!) и гадаем по книгам писателя. Задаю вопрос: «Что ждет Россию в будущем?» Судя по ответу, массовый экспорт помидоров. Во второй комнате — Норы Довлатовой, матери литератора — из стены выдвигаются портреты предков писателя и «разговаривают» со зрителями голосами актеров. Заодно ищем ключ от комнаты Довлатова — надо же нам как-то пробраться на застолье. Спойлер: находим по классике под ковриком.
Финал нашего путешествия — та самая комната Довлатова, где мы узнаем о его взаимоотношениях с женой Еленой. Там уже заботливо накрыт стол с чаем и конфетами. Беру в руки батончик «Ротфронт» и тут же чувствую, как автоматически вырастает мое чувство собственной важности. Десятки лет назад к Довлатову приходил в гости Бродский, а теперь за столом сижу я. Очень терапевтично.
Интрига — когда же удастся встретиться с Сергеем Донатовичем — обрывается драматично. Писатель звонит по телефону, и мы узнаем, что он перепутал даты: вылет сегодня, так что заехать на проводы не успевает. За 40 минут я успеваю настолько сродниться с этой квартирой, что расстраиваюсь взаправду. Так что потягиваю черный заварной уже с унылой гримасой.
Как вы придумали формат спектакля-экскурсии «Не прощаюсь, звони!»?
Ольга, автор идеи: В путешествиях я часто бываю на экскурсиях и убеждена: у них есть огромная сила. Случаются такие экскурсии, которые полностью меняет впечатление о локации или даже стране. Когда я впервые пришла в музей-квартиру Довлатова, мне очень понравился подход ее создателей: Леши Фолкарда и Вани Эйхенбаума. Мне показалось, что вместе мы сможем создать что-то новое. Как звукорежиссер я предложила сделать акцент на своем медиуме — так и получилась иммерсивная экскурсия.
Но, помимо звуковых эффектов, есть же и настоящий экскурсовод — актер.
Ольга, автор идеи: Верно. Мы изначально не хотели создавать слишком драматичный спектакль. Квартира и история об отъезде Довлатова именно такая, но сам писатель другой — он сильный человек, но с отличным чувством юмора. Так мы с режиссером Аленой Бояринцевой подумали, что было бы здорово, если актер, который ведет экскурсию, вносил нотку абсурда и смеха в происходящее.
Алена, режиссер спектакля: При этом наш актер, Никита Румянцев, самостоятельно запускает звуковые эффекты и одновременно взаимодействует со зрителями. Получается, у нас нет отдельных цехов — один человек отвечает за ход спектакля.
Расскажите подробнее про сюжет спектакля.
Ольга, автор идеи: Мы хотели создать впечатление, будто зритель засыпает, и ему снится три сна. В первой комнате — Татьяны Милиант — он погружается в саму атмосферу коммунальной квартиры и ее быта. Во второй комнате — матери писателя, Норы Довлатовой — изучает тему семьи. Мы вводим зрителей в контекст: кем были предки жителя коммунальной квартиры. Те, кто однажды привез своих детей из деревень в большой город. Наконец, последнее пространство — комната Довлатова — про самого писателя и его любовь, вторую жену Елену.
Какой была концепция?
Алена, режиссер спектакля: Наша цель была в том, чтобы квартира заговорила голосами тех, кто здесь когда-то жил. Часто люди воспринимают музей или произведение автора отдельно от его жизни. В спектакле «Не прощаюсь, звони!» и в восстановленной обстановке кажется, будто совсем рядом с тобой Довлатов действительно общается со своей будущей женой Еленой — вот тут, буквально сидит на этой кровати. И ты слышишь их диалог!
Ольга, автор идеи: Нам хотелось, чтобы зритель по-настоящему ощутил жизнь в этой квартире. А еще душу Петербурга! Ведь это город коммуналок и гениальных людей, которые в них существовали.
У вас в музее-квартире бывают и обычные экскурсии?
Алексей, сооснователь пространства: Да, гид с группой заходит в комнату Довлатова, рассказывает об истории пространства и предлагает трогать и изучать предметы в экспозиции. На этом интерактив заканчивается. В спектакле все то же самое, но погружение более полное за счет сценария, взаимодействия с актером и звуковых эффектов.
Сложно было реализовывать новый формат?
Алексей, сооснователь пространства: Еще бы! Первая трудность — важно учитывать, что это коммунальная квартира, где все еще есть и жилые пространства. Значит, во время спектакля из комнат могут выходить соседи. Второе — нам нужно было интегрировать технологии в старые стены, которые страшно трогать, потому что они могут осыпаться. А эти устройства еще и нужно было замаскировать, чтобы никто из зрителей их не заметил.
Ольга, автор идеи: Кстати, мы переписывали сценарий пять раз и репетировали всего две недели!
Алена, режиссер спектакля: Иммерсивный спектакль внутри такого камерного пространства — вообще смелая идея. Да и Довлатов очень интересен публике — здесь постоянно проходят экскурсии, поэтому практически не было возможности репетировать. Мы приезжали по вечерам и возвращались домой только в 12 часов ночи.
Спектакль-экскурсия надолго задержится в вашей программе?
Ольга, автор идеи: Да, «Не прощаюсь, звони!» будем играть ближайший год, как минимум два раза в неделю. По плану добавим еще больше интерактива. Например, динамики, которые будут реагировать на движение. Приходите!
12+, подробнее о проекте здесь.
