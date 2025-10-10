Как побывать в гостях у Довлатова? Рассказываем о спектакле-экскурсии «Не прощаюсь, звони!» в его музее-квартире на Рубинштейна

Первая остановка — комната художницы по костюмам «Ленфильма» Татьяны Милиант. Здесь изучаем фотографию Сергея Донатовича в костюме Петра I (да-да, он снимался в кино!), ищем закуску к застолью (в виде ящика водки!) и гадаем по книгам писателя. Задаю вопрос: «Что ждет Россию в будущем?» Судя по ответу, массовый экспорт помидоров. Во второй комнате — Норы Довлатовой, матери литератора — из стены выдвигаются портреты предков писателя и «разговаривают» со зрителями голосами актеров. Заодно ищем ключ от комнаты Довлатова — надо же нам как-то пробраться на застолье. Спойлер: находим по классике под ковриком.

Финал нашего путешествия — та самая комната Довлатова, где мы узнаем о его взаимоотношениях с женой Еленой. Там уже заботливо накрыт стол с чаем и конфетами. Беру в руки батончик «Ротфронт» и тут же чувствую, как автоматически вырастает мое чувство собственной важности. Десятки лет назад к Довлатову приходил в гости Бродский, а теперь за столом сижу я. Очень терапевтично.

Интрига — когда же удастся встретиться с Сергеем Донатовичем — обрывается драматично. Писатель звонит по телефону, и мы узнаем, что он перепутал даты: вылет сегодня, так что заехать на проводы не успевает. За 40 минут я успеваю настолько сродниться с этой квартирой, что расстраиваюсь взаправду. Так что потягиваю черный заварной уже с унылой гримасой.