Театр-фестиваль «Балтийский дом» объявил программу на сезон 2025-2026

До конца 2025 года «Балтийский дом» выпустит три новых спектакля. 28 августа представят новую версию постановки Юрия Цуркану «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Михаила Хейфица. Главные роли в постановке исполнят Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.

12 сентября на малой сцене состоится премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой в постановке Вацлава Дембовского. Это вторая работа режиссера на сцене «Балтийского дома» после «Тани» по пьесе Алексея Арбузова. «Профессионалы помнят и знают "Фантазия Фарятьева" по спектаклю БДТ, поставленному в 1976 году Сергеем Юрским. Широкому кругу зрителей сюжет этой истории известен по кинофильму Ильи Авербаха с участием Андрея Миронова и Марины Нееловой. В спектакле театра роль Фарятьева исполнят артисты Владимир Бойков и Виктор Бугаков. Роль его избранницы Александры — Елена Карпова. Вместе с ними о фантазиях героев, об их одиночестве и желании счастья расскажут заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, актрисы Александра Момот и Мария Рубина», — отмечают в театре.

3 октября зрителей ждут зажигательные грузинские мелодии и встреча с героями пьесы Авксентия Цагарели «Ханума». На сцене «Балтийского дома» пьеса будет поставлена впервые. Команда спектакля во главе с режиссером Львом Рахлиным и художником Вячеславом Окуневым обещают создать яркий и красочный спектакль, который станет настоящим театральным праздником и подарит радость зрителям самых разных возрастов. Главную роль исполнит Наталья Парашкина.

20 декабря представят «Золушку» по пьесе Евгения Шварца, которую поставила Александра Мамкаева. «В спектакле будет много чудесных превращений, которые помогут поверить каждому в то, что магия театра безгранична, а добро всегда побеждает зло», — говорят в «Балтийском доме».