Театр-фестиваль «Балтийский дом» объявил программу на сезон 2025-2026

Ждем три премьеры, новую версию репертуарного хита и юбилейный сезон фестиваля.
До конца 2025 года «Балтийский дом» выпустит три новых спектакля. 28 августа представят новую версию постановки Юрия Цуркану «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Михаила Хейфица. Главные роли в постановке исполнят Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.
12 сентября на малой сцене состоится премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой в постановке Вацлава Дембовского. Это вторая работа режиссера на сцене «Балтийского дома» после «Тани» по пьесе Алексея Арбузова. «Профессионалы помнят и знают "Фантазия Фарятьева" по спектаклю БДТ, поставленному в 1976 году Сергеем Юрским. Широкому кругу зрителей сюжет этой истории известен по кинофильму Ильи Авербаха с участием Андрея Миронова и Марины Нееловой. В спектакле театра роль Фарятьева исполнят артисты Владимир Бойков и Виктор Бугаков. Роль его избранницы Александры — Елена Карпова. Вместе с ними о фантазиях героев, об их одиночестве и желании счастья расскажут заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, актрисы Александра Момот и Мария Рубина», — отмечают в театре.
3 октября зрителей ждут зажигательные грузинские мелодии и встреча с героями пьесы Авксентия Цагарели «Ханума». На сцене «Балтийского дома» пьеса будет поставлена впервые. Команда спектакля во главе с режиссером Львом Рахлиным и художником Вячеславом Окуневым обещают создать яркий и красочный спектакль, который станет настоящим театральным праздником и подарит радость зрителям самых разных возрастов. Главную роль исполнит Наталья Парашкина.
20 декабря представят «Золушку» по пьесе Евгения Шварца, которую поставила Александра Мамкаева. «В спектакле будет много чудесных превращений, которые помогут поверить каждому в то, что магия театра безгранична, а добро всегда побеждает зло», — говорят в «Балтийском доме».
Юбилейный, 35-й Международный фестиваль «Балтийский дом» пройдет с 5 по 18 октября под девизом «Место силы». В афише, помимо спектаклей, офф-программа, в рамках которой пройдут выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и много других интересных мероприятий.
«За эти годы фестиваль действительно стал местом силы и для творцов, представлявших на нем свои работы, и для публики, для всех ценителей театра. Программа XXXV фестиваля "Балтийский дом" собрала режиссеров и театры самых разных направлений, чтобы осмыслить пройденный путь, обозначить планы на будущее и вновь объединить своих друзей и творческих единомышленников», — отмечают в театре.
В феврале на XV Фестивале «Монокль» будут представлены самые интересные моноспектакли, которые дают актёрам потрясающую возможность проявить себя и исполнить свои мечты, а поклонникам этого жанра увидеть результаты этой работы.
В апреле «Балтийский дом» будет снова встречать своих друзей — на ХХVIII Фестивале русских театров «Встречи в России». Ежегодно коллективы-участники привозят на весенний смотр лучшие новые постановки.
16+
Комментарии (0)