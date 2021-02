Знакомьтесь, 404.zero — мировые звезды цифрового арта из Петербурга (их работа была на экранах Таймс-сквер!)

Кристина Карпышева и Александр Лециус, известные как 404.zero, — новые герои из России на мировой сцене цифровых искусств. За последние пять лет дуэт из Петербурга показал свои аудиовизуальные проекты в России, Германии, в Музее искусств Лос-Анджелеса, выступал на профильных фестивалях Recombinant, MUTEK и Electric Castle. А их работа JetLag была на экранах Таймс-сквер по приглашению нью-йоркского бюро Studio As We Are, которое продвигает мультимедиа-проекты. Дмитрий Первушин встретился с 404.zero, чтобы обсудить их историю и творческие методы.