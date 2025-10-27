Кто и зачем читает стихи Бродского и Есенина на улицах Петербурга? Знакомьтесь, проект «Поэзия за углом»!

Если проходя по Дворцовой площади вы слышите строчки из любимых стихов, возможно, вам повезло встретить «Поэзию за углом». Перформативный проект, созданный выпускниками РГИСИ Егором Авериным, Борисом Лукониным, Максимом Клейменовым, Коринной Коловской, Марком Красильниковым и Дмитрием Шумаевым. Редакция Собака.ru пообщалась с актерами и узнала, как лирика иногда сталкивается с одиозными городскими персонажами и почему декламация стихов для них — редкая возможность подурачиться и почувствовать себя свободным.
Когда и как появилась «Поэзия за углом»?
Егор Аверин: В 2014 году мы с однокурсницами по актерскому факультету РГИСИ Дашей Дельман и Настей Быцань думали, как заработать деньги. Решили выйти на Дворцовую площадь, поставить коробку для донатов и начать читать стихи.
Дмитрий Шумаев: Правда, как официальный проект мы запустились только в августе 2023-го, когда впервые создали свои соцсети. До этого просто были стихийной бандой.
Почему такой нейминг?
Дмитрий Шумаев: Сначала мы назвались «Стихи и точка», но потом почувствовали: это звучит не очень серьезно — хотелось затрагивать более высокие материи.
Егор Аверин: По совпадению я как раз зашел в книжный магазин в поисках незнакомых авторов и спросил у кассира: «Где у вас поэзия?» Она ответила: «За углом». Это было так точно! Лирика ведь всегда встречает человека неожиданно: зашел за поворот — а она уже там.
Расскажите подробнее про формат.
Борис Луконин: Мы — балаган. Собираем вокруг себя на улице людей, как в амфитеатре, читаем стихотворения, импровизируем. Например, добавляем этюды и взаимодействуем со зрителем, не забывая про приколюхи и прибабахи. Работа на закрытой площадке — а у нас бывает и такое — другое дело. Тут приходится ужимать и уплотнять наш «балаганчик»: заранее обозначать общую тему, на которую будем декламировать стихи, определять порядок выступающих, продумывать начало и конец читки.
Марк Красильников: Недавно организатор нашего выступления даже сказал так: «Ребята сейчас предъявят вам спектакль». Я согласен! Мы — театр. Да, не в привычном понимании этого слова, но тоже транслируем высказывания. Перед каждым стихотворением у нас есть подводка. Личная история о том, что именно с нами происходит здесь и сейчас. Например, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, или радостях. Этот рассказ перетекает в стихотворения.
Коринна Коловская: И к каждой площадке мы подходим индивидуально! Например, в баре «Медведь» мы читали разные стихи в двух залах параллельно. Это был настоящий джаз! Мы слышали, как другим ребятам хлопают, и соревновались за внимание зрителя.
Как выглядит ваш репертуар?
Егор Аверин: Мы начинали со шлягеров: суперизвестной лирики Есенина, Маяковского и других классиков. Так было проще привлечь внимание публики. Сейчас репертуар заметно расширился, а иногда мы вовсе учим стихотворения под заданную тему. Например, в магазине «Академия» это были произведения полузабытых ленинградских поэтов: Аронзона, Шварца, Айги.
Коринна Коловская: У нас остаются и бессменные хиты. Это «Айболит», которого читает Макс. «Иван — коровий сын» и стихи Есенина в версии Марка. А я отвечаю за Цветаеву и Ахматову.
Борис Луконин: А у меня до сих пор 50% из репертуара — стихотворения, которые я готовил к поступлению в театральный.
Где вас можно послушать?
Максим Клейменов: Наша штаб-квартира — Дворцовая площадь. Иногда собираемся чуть левее арки Генерального Штаба, иногда — правее. Часто нас гоняют полицейские, и мы уходим, но иногда они наоборот слушают нас и улыбаются. Когда наступают холода, мы организуем выступления на закрытых площадках. Начинали в 2023 году с галереи «Мастер».
Дмитрий Шумаев: Нет, первым был корпоратив магазина Organic Origin!
Егор Аверин: Точно, а потом нас приглашали кофейня «Эр.10», коливинг Triglinki, галерея IZZI ROOM, кабаре «Шум», магазин «Академия», «Бар разбитых сердец», «Коломна Фест». В планах — Новая сцена Александринского театра.
Коринна Коловская: И вот в уже упомянутом баре «Медведь» недавно выступали!
Кто входит в команду «Поэзии за углом»?
Егор Аверин: У нас в составе десять человек — актеры, художники, администраторы. Артистов, которые выступают и занимаются стихами и сторителлингом, шесть. Это Егор Аверин, Борис Луконин, Максим Клейменов, Коринна Коловская, Марк Красильников и Дмитрий Шумаев. Мы все познакомились в общей артистической тусовке.
Коринна Коловская: Да, все ребята, кроме меня, выпускники Юрия Михайловича Красовского в РГИСИ. Егор — 2017 года, остальные — 2025-го. Я же училась у Владимира Эмануиловича Рецептора, а с Егором познакомилась, когда мы вместе работали в театре «ВелесО» Евгения Ткачука.
Получается зарабатывать стихами?
Максим Клейменов: Зависит от площадки, дня недели, погоды и настроения людей. Бывают ситуации, когда в коробку сразу же кидают 10 тысяч рублей, а иногда мы не получаем вообще ничего.
Егор Аверин: Лично я готов выступать бесплатно, когда для меня очевидна художественная ценность.
Почему в Петербурге нет других настолько же популярных поэтических проектов?
Егор Аверин: Наверное, потому, что у нас есть душа! Поэзия — как будто наша любовница. Мы не заставляем себя ею заниматься, она действительно нам нравится. Мы стараемся найти жизнь в стихотворении и анализируем, почему автор его написал. Может быть ему было больно? Или он ощущал счастье? Это важно воплотить. Бывает, актеры выбирают для читок определенный стиль и образ, начинают следовать заданному ритму, соблюдать силлабику. Мы часто поступаем наоборот: переворачиваем стихотворение, перемещаем в другие обстоятельства.
Вы часто выступаете на улице. Наверняка у вас были любопытные истории столкновения поэзии с необычными городскими персонажами?
Марк Красильников: Их полно! Однажды, например, в нашу читку ворвалась импозантная выпившая женщина верхом на коне и начала орать матом. Это был интересный вызов, и мы с ним справились. Макс как раз читал Сашу Черного и сыграл крокодила, который охотится за конем, а мы с Борей декламировали «Письмо к женщине», стоя на коленях, пока незнакомка «посвящала нас в рыцари» хлыстом.
Не менее интересный пьяный персонаж уже года три пытается выступить вместе с нами. Каждый раз он очень заряженный, но до сих пор у него не получилось дочитать ни одного стихотворения до конца. Мы все за него очень болеем и прерываемся, как только он появляется на горизонте.
Борис Луконин: Еще есть Валера-морской пехотинец, который постоянно рвется в драку. Мы побеждаем его стихами, а он, когда уже не понимает, что делать, резко садится на шпагат.
В чем смысл «Поэзии за углом»?
Егор Аверин: Моя жена однажды попала к нам на читку в Сочи и увидела, как среди зрителей появились женщина в инвалидном кресле и мужчина с аутизмом. Они заслушались, в них как будто начало что-то меняться и открываться. Она тогда сказала, что мы по-своему лечим людей и заряжаем позитивной энергией.
Максим Клейменов: Да, после выступлений нас часто благодарят. Говорят: «Мне было плохо, а потом я пришла вас послушать, и стало легче» или «Я очень люблю это стихотворение, спасибо, что раскрыли его по-новому».
Марк Красильников: Наш проект — пространство для диалога. Мы часто вызываем зрителей поучаствовать в импровизации и вовлекаем в игру. А еще это взаимная арт-терапия. Мы с ребятами даем друг другу возможность высказаться, и наши слова отзываются.
Егор Аверин: Для меня еще важно, что в театре мы скованны правилами, а проект «Поэзии за углом» дает нам возможность заниматься чем-то свободным: без оглядки на мастеров и их слова.
Коринна Коловская: Для меня работа с ребятами — возможность подурачиться. Я всегда ухожу после наших встреч счастливой. Наверное, это реализация моей мечты о рок-бэнде, с которым колесишь по стране на фургоне. Только мы не поем, а читаем стихи.
Фото обложки материала: Софья Белоусова
