Кто и зачем читает стихи Бродского и Есенина на улицах Петербурга? Знакомьтесь, проект «Поэзия за углом»!

Когда и как появилась «Поэзия за углом»?

Егор Аверин: В 2014 году мы с однокурсницами по актерскому факультету РГИСИ Дашей Дельман и Настей Быцань думали, как заработать деньги. Решили выйти на Дворцовую площадь, поставить коробку для донатов и начать читать стихи.

Дмитрий Шумаев: Правда, как официальный проект мы запустились только в августе 2023-го, когда впервые создали свои соцсети. До этого просто были стихийной бандой.

Почему такой нейминг?

Дмитрий Шумаев: Сначала мы назвались «Стихи и точка», но потом почувствовали: это звучит не очень серьезно — хотелось затрагивать более высокие материи.

Егор Аверин: По совпадению я как раз зашел в книжный магазин в поисках незнакомых авторов и спросил у кассира: «Где у вас поэзия?» Она ответила: «За углом». Это было так точно! Лирика ведь всегда встречает человека неожиданно: зашел за поворот — а она уже там.

Расскажите подробнее про формат.

Борис Луконин: Мы — балаган. Собираем вокруг себя на улице людей, как в амфитеатре, читаем стихотворения, импровизируем. Например, добавляем этюды и взаимодействуем со зрителем, не забывая про приколюхи и прибабахи. Работа на закрытой площадке — а у нас бывает и такое — другое дело. Тут приходится ужимать и уплотнять наш «балаганчик»: заранее обозначать общую тему, на которую будем декламировать стихи, определять порядок выступающих, продумывать начало и конец читки.

Марк Красильников: Недавно организатор нашего выступления даже сказал так: «Ребята сейчас предъявят вам спектакль». Я согласен! Мы — театр. Да, не в привычном понимании этого слова, но тоже транслируем высказывания. Перед каждым стихотворением у нас есть подводка. Личная история о том, что именно с нами происходит здесь и сейчас. Например, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, или радостях. Этот рассказ перетекает в стихотворения.

Коринна Коловская: И к каждой площадке мы подходим индивидуально! Например, в баре «Медведь» мы читали разные стихи в двух залах параллельно. Это был настоящий джаз! Мы слышали, как другим ребятам хлопают, и соревновались за внимание зрителя.