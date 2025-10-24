7 неочевидных музеев Петербурга (с отличными коллекциями арта!), о которых вы могли не знать

Для тех, кто легко ответит, у какой картины окажется, если три раза повернет налево от эрмитажного «Блудного сына» Рембрандта, сам мог бы вести экскурсии по любому филиалу Русского музея и дважды обошел все хитовые выставки сезона, мы собрали список не самых тривиальный городских локаций с лучшими экспозициями. Спойлер: рассказываем, где хранятся эскизы Малевича к футуристической опере «Победа над Солнцем» и работа ученика Джотто.
Школа Матюшина
Музей петербургского авангарда (дом Матюшина)
Где: ул. профессора Попова, 10
Сколько: 250 рублей за взрослый билет, есть льготы
В деревянном домике на Карповке в начале прошлого века жили художники Михаил Матюшин и Елена Гуро — power couple российского авангарда. Они устроили здесь своего рода штаб-квартиру русских футуристов: среди прочих тут часто бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и Алексей Крученых.
В 1990-м оригинальное здание сгорело, но через несколько лет его восстановили и в 2006 году открыли музей. Экспозиция поделена на две части: мемориальную и художественную. В первую входят восстановленные комната Гуро, кабинет Матюшина и созданные им музыкальные инструменты. Вторая — показывает развитие петербургского авангарда по периодам и направлениям.
Фрагмент экспозиции Музея театрального и музыкального искусства
Музей театрального и музыкального искусства
Где: ул. Зодчего Росси, 2А
Сколько: 250 рублей за взрослый билет, есть льготы
Музей на площади Островского существует уже больше ста лет. Собрание составляют вещи из частных коллекций и архива Дирекции императорских театров. Здесь можно увидеть исторические фотографии и документы, личные вещи известных артистов или постоять у балетного станка Анны Павловой, Вацлава Нижинского и Галины Улановой. А еще — эскизы костюмов и декораций, созданные Бакстом, Бенуа, Головиным, Коровиным и Малевичем (сокровище коллекции — его первые наброски к футуристической опере «Победа над Солнцем»!).
Кроме того при непосредственном участии директора Натальи Метелицы (лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) в музее регулярно проводят временные выставки-блокбастеры (чаще всего — в рамках фестиваля «Дягилев. P. S.»). Так, в 2025 году это экспозиция «Пьер и Сильфиды». Также в «сетке» Театрального — несколько не менее выдающихся институций: Шереметевский дворец, музеи-квартиры актеров Самойловых и Римского-Корсакова и дом-музей Шаляпина.
Кете Кольвиц. Прорыв. 1903 - 1908
Государственный музей истории религии
Где: ул. Почтамтская, 14
Сколько: 400 рублей за взрослый билет на все экспозиции музея (200 — на временные выставки), есть льготы
Кроме предметов культового назначения, связанных с различными верованиями (от архаических до масонских), здесь хранятся скульптура, живопись и графика. При этом как религиозного, так и светского содержания. Например, работа ученика Джотто XIV века и рисунки немецкой художницы Кете Кольвиц. Экспозиция музея постоянно меняется, а тематические выставки открываются по несколько раз в месяц. Плюс тут проходят самые различные мероприятия: от классических экскурсий до создания буддийских и индуистских мандал.
Илья Репин. Ангел смерти истребляет первенцев египетских. 1865
Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств
Где: Университетская наб., 17
Сколько: 400 рублей за взрослый билет, есть льготы
Музей занимает три этажа в здании Академии. Здесь можно увидеть гипсовые слепки с западноевропейских скульптур, в том числе с античных образцов, отлитых итальянскими мастерами непосредственно с оригиналов. Коллекция этого отдела ведет свою историю с 1757 года.
Второй этаж посвящен живописи российских и иностранных художников, среди которых Репин, Поленов, Фешин и другие. Отдельную часть экспозиции составляют модели архитектурных сооружений в миниатюре.
Фрагмент экспозиции Музея-квартиры И. И. Бродского
Музей-квартира Исаака Бродского
Где: пл. Искусств, 3
Сколько: 400 рублей за взрослый билет, есть льготы
В доме на Площади Искусств любимый ученик Репина провел последние 15 лет своей жизни — с 1924 по 1939 годы. В экспозиции представлены как работы самого живописца, так и других знаменитых художников, собранные им при жизни. Среди авторов — конечно, Репин, а еще — Борис Кустодиев, Владимир Серов, Филипп Малявин и другие.
На первом этаже проводят временные выставки, а на втором, в мастерской — камерные концерты классической музыки.
Фрагмент экспозиции музея-квартиры А. И. Куинджи
Музей-квартира Куинджи
Где: Биржевой пер.,1/10
Сколько: 400 рублей за взрослый билет, есть льготы
В «доме художников» на Биржевом переулке успели пожить Клодт, Мясоедов, Шишкин, Крамской. А еще —Архип Иванович Куинджи, облюбовавший квартиру за подходящую для мастерской мансарду и близость к Академии художеств, в которой преподавал.
Педагогическая деятельность Куинджи как раз и отражена в экспозиции — помимо мемориальных объектов и работ самого художника, здесь картины его учеников. Среди них — Константин Богаевский и Николай Рерих (первым предложивший после смерти учителя устроить в его квартире музей!).
Музей Арктики и Антарктики
Где: ул. Марата, 24 а
Сколько: 350 рублей за взрослый билет, есть льготы
Экспозиция музея построена вокруг предметов, связанных с освоением Севера, или рассказывает о его природе — можно, например, увидеть самолет с борта парохода «Челюскин», диораму с пингвинами или рог нарвала.
Но не все знают, что здесь же хранится значительная (во многом недооцененная!) коллекция живописи, посвященной полярной тематике. Разброс авторов от Александра Бенуа до Федора Конюхова!
