7 неочевидных музеев Петербурга (с отличными коллекциями арта!), о которых вы могли не знать

Музей петербургского авангарда (дом Матюшина)

Где: ул. профессора Попова, 10

Сколько: 250 рублей за взрослый билет, есть льготы

В деревянном домике на Карповке в начале прошлого века жили художники Михаил Матюшин и Елена Гуро — power couple российского авангарда. Они устроили здесь своего рода штаб-квартиру русских футуристов: среди прочих тут часто бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и Алексей Крученых.

В 1990-м оригинальное здание сгорело, но через несколько лет его восстановили и в 2006 году открыли музей. Экспозиция поделена на две части: мемориальную и художественную. В первую входят восстановленные комната Гуро, кабинет Матюшина и созданные им музыкальные инструменты. Вторая — показывает развитие петербургского авангарда по периодам и направлениям.

