Почему весь Петербург играет в лапту? Как вокруг старинной забавы возникло комьюнити (замена дейтинг-приложениям!)

Ловлю на Марсовом поле последние лучи осеннего петербургского солнца. Вокруг постепенно собирается толпа человек 80. Всех нас ближайшие три часа можно гордо назвать лаптистами. Ведущий Илья объясняет правила новичкам:

— Смотрели «Сумерки»?

— Да!

— Ну вот лапта — это почти то же самое.

Речь, конечно же, про первую часть саги, где семейство вампиров эпично играло в бейсбол под Supermassive Black Hole группы Muse.

Если вкратце, суть лапты такая: две команды поочередно играют в нападении и защите. Нападающие бьют по мячу битой, пытаясь отправить его как можно дальше в поле, а затем перебегают через него, стараясь увернуться от защитников, чья задача «осалить» их упавшим мячом. За успешную пробежку начисляются очки. А если бегущего «осалили» — команды меняются местами.