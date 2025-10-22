Почему весь Петербург играет в лапту? Как вокруг старинной забавы возникло комьюнити (замена дейтинг-приложениям!)

Проект «Лапта во дворе» и его сооснователи Илья, Аркадий и Анастасия второй год подряд возвращают тренд на локальный спорт. А еще заставляют петербуржцев ностальгировать по детству и совместным командным играм на свежем воздухе. Редактор Собака.ru Лиза Вельяминова лично проверила на себе «лапта-терапию» (и рекомендует попробовать всем!) и узнала у команды, возродившей старинную народную забаву, почему она вновь стала популярной в 2020-х.
Ловлю на Марсовом поле последние лучи осеннего петербургского солнца. Вокруг постепенно собирается толпа человек 80. Всех нас ближайшие три часа можно гордо назвать лаптистами. Ведущий Илья объясняет правила новичкам:
— Смотрели «Сумерки»?
— Да!
— Ну вот лапта — это почти то же самое.
Речь, конечно же, про первую часть саги, где семейство вампиров эпично играло в бейсбол под Supermassive Black Hole группы Muse.
Если вкратце, суть лапты такая: две команды поочередно играют в нападении и защите. Нападающие бьют по мячу битой, пытаясь отправить его как можно дальше в поле, а затем перебегают через него, стараясь увернуться от защитников, чья задача «осалить» их упавшим мячом. За успешную пробежку начисляются очки. А если бегущего «осалили» — команды меняются местами.
Нас распределяют на команды, я оказываюсь в той, что называется «Красный октябрь» (нейминг, гарантирующий победу!). Поначалу, наблюдая за другими, мучительно предвидишь момент, как тебе придется бить по мячу. Получается это у единиц, и я, конечно, в красках представляю свою неудачу.
Оказалось, бояться нужно было совсем другого! Когда раздавали дар отбивания мяча, я стояла первая. А вот очередь на умение бегать, как спринтер, видимо, проспала. Прохожу все стадии принятия горя, но застреваю на гневе. Если сначала наша команда держала лицо, ко второму тайму азарт и агрессия — основные двигатели. В перерывах не отдыхаем, а отрабатываем удары и передачи паса. Перед стартом воинственно кричим: «У! у! у!»
Увы, «Красному октябрю» это не помогает. Мы проваливаемся с треском и занимаем четвертое место. Меня почему-то это совсем не расстраивает — с поля ухожу с уверенностью, что еще отыграюсь. Если не на следующей встрече, то в какой-то раз точно! Клянусь: лапта терапевтичнее бокса. К тому же, у меня теперь новая мечта — мощно отбить мяч через все поле — под Supermassive Black Hole, конечно.
Как вы создали комьюнити по игре в лапту? Не очевидный теннис или экзотичный для нас бейсбол, а трушное древнерусское активити?
Илья: Это было в баре «Косуля» в апреле 2024 года. Мы с Аркашей (сооснователь проекта «Лапта во дворе». — Прим. ред.) ностальгировали по детству и спросили нашу подругу и мою жену Настю, играли ли она когда-нибудь в лапту. Выяснилось, она даже не знает, что это. Такой поворот событий шокировал: лапта — это же огромный пласт школьных воспоминаний! Как о ней можно не слышать! Оказалось, дело в том, где прошло детство. Аркаша из Якутска, я — из Хабаровска, а в Петербурге и центральной России игру не особо жалуют. Тогда-то нам и пришла в голову идея: собрать всех друзей и показать им, какое это крутое развлечение.
И как, зашло друзьям?
Илья: Более чем! Прошлое лето стало лучшим в нашей жизни — как будто мы снова оказались в детском лагере. В первый раз собралось 12 человек, во второй — 20, дальше — 25, 30... На момент пятой игры мы официально открыли комьюнити и создали аккаунт в соцсетях — пришло уже 80 человек! С тех пор состоялось уже 34 игры.
Анастасия: Для нас было удивительно, что лапта так отозвалась в сердцах других ребят. В соцсетях сразу случился ажиотаж.
У вас есть гипотеза, откуда такая популярность? Камбэк к корням, как в случае с феноменом Надежды Кадышевой? Нежелание взрослеть и тоска по беззаботности?
Илья: С Кадышевой точно интересная аналогия! Чувствую, что есть тренд на обращение к прошлому. Но сначала скажу, чем лапта зацепила нас самих. Мы с Настей долгое время путешествовали вдали от Петербурга, многие наши друзья тоже уехали. Вернувшись, мы поняли, что старой компании больше нет. А хотелось вернуть дружеский вайб. Мы безумного соскучились по легкомысленному студенческому времяпрепровождению. Казалось важным хотя бы раз в неделю отвлекаться от рабочих и житейских переживаний и отключать голову. Лапта оказалась идеальной для этого. Плюс она пробуждает сумасшедший азарт и здоровую агрессию — это цепляет.
Анастасия: Я заметила, что сейчас вообще популярны комьюнити по хобби. Люди приобщаются к ним, а потом становятся лучшими друзьями или находят любовь. Общаются, путешествуют, вайбят. Мы тоже на себе это чувствуем — благодаря лапте появилось огромное количество знакомств. Это сплошь прекрасные, талантливые люди. Лапта так интересно всех объединила.
То есть лапта — новый Tinder?
Илья: Типа того!
Кроме вас лапту больше никто не продвигает? Ну кроме ее федерации, конечно…
Илья: Есть, наверное, секции. Но такого дружеского и дикого формата точно ни у кого больше не встретишь
Прийти может любой, но участники игры отправляют вам донаты. Есть ли у проекта коммерческие амбиции?
Илья: Нет, мы социальный и душевный проект. Вначале мы вообще были благотворительными — донат отправляли по желанию. Сейчас, когда мы играем в помещениях, которые надо арендовать, слишком дорого делать это за свой счет. Но и полноценно уходить в коммерцию не хочется, иначе теряется смысл нашего комьюнити.
То есть с наступлением холодов вы не прекращаете собираться?
Илья: Не прекращаем! Все началось с эксперимента — в прошлом году мы сыграли в здании XVIII века рядом с Манежной площадью, а потом нашли на Петроградке прекрасное футбольное поле. Мы провели там всю прошлую зиму. Оказалось, в холодное время года это еще приятнее и интереснее. Вокруг хандра, а лапта на время возвращает частичку лета.
А как часто вы организуете игры?
Анастасия: В холодное время года это проще прогнозировать — играем практически каждые выходные. Летом все очень завязано на погоде.
Илья: Например, в прошлом году мы тоже собирались каждую неделю, а в этом сезоне часто мешали дожди.
Расскажите про свое любимое воспоминание, связанное с «Лаптой во дворе». Хотим что-то трогательное и яркое!
Илья: 1 июня мы поехали в Комарово, чтобы провести игру на пляже, а после этого завернули в «Сельский паб». Было очень душевно!
Анастасия: Там как раз играл диджей, и он был счастлив, что мы заняли все пространство и танцевали.
Илья: Да, он был в шоке! Но самое кинематографичное: как мы все — веселые и безумные — возвращались на последней электричке и продолжали танцы в тамбуре. Весь вагон словил настроение и подпевал вместе с нами трекам МакSим.
Что теперь для вас значит лапта? Работа, хобби, способ встретиться с друзьями?
Илья: Это часть жизни. Мы чувствуем ответственность перед ребятами: когда игр долго нет, они пишут, что скучают. В прошлом году мы относились к лапте по фану — думали, поиграем и прекратим. Но нас уже никто не отпустил! А в 2025-м мы стали серьезнее и качественнее все организуем.
Анастасия: А еще делаем коллаборации с друзьями! С магазином «Академия», фондом «Антон тут рядом», школой яхтинга «Сила ветра» и кофейней «Пенка».
Какие планы на будущее — быть может, масштабирование?
Илья: Скорее все-таки постараемся сохранить баланс между масштабированием и камерностью. Мы не можем сдерживать популярность лапты, но хотим, чтобы проект оставался комьюнити друзей и знакомых, которые находятся в одном инфополе. Еще в планах осваивать формат кемпинга, когда начнется весна. Хотим исследовать живописные поля Ленобласти и проводить выездные игры. Опыт с Комарово показал, что ребятам это интересно.
Анастасия: В общем, приходите к нам, чтобы окунуться в детство.
Илья: Особенно, если вы петербуржец, которому кажется, что он уже исчерпал для себя все активности в городе: нашел всевозможные любимые места и прекрасные способы времяпрепровождения. Нам есть, чем вас удивить!
