Часики-то тикают: что не так с «Домом из динамита» — параноидальным фильмом о глобальной ядерной угрозе ?

На Netflix вышел триллер обладательницы режиссерского «Оскара» за «Повелителя бури» Кэтрин Бигелоу. «Дом из динамита» — алармистский фильм о летящей на Чикаго баллистической ядерной ракете и людях, которые уже не могут ее остановить, хотя обязаны были это сделать. Рассказываем, какой получилась тревожная (во всех смыслах) картина с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон в касте.
Самый обычный день из жизни самых обычных же людей, которым приходится заниматься специфической, но в целом рутинной работой. Так, лейтенант Гонсалес (Энтони Рамос) из расчета ПВО на Аляске ругается по телефону с женой и в расстроенных чувствах требует от подчиненных не есть чипсы на рабочем месте — все-таки на мониторах они смотрят не кино, а следят за безопасностью воздушного пространства США. Сотрудница Белого дома Оливия (Ребекка Фергюсон) переживает за сына: у ребенка температура 39, но ей нужно ехать на работу, где начальник (Джейсон Кларк) пожурит ее за квартальный отчет и небрежно бросит: «Позовите, если будет конец света». Тем временем тот уже, кажется, близко — в воздух поднялась межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная непонятно откуда. И несется в сторону США со скоростью 6 километров в секунду.
Сначала все принимают случившееся за очередные демонстративные испытания КНДР, но на подлете становится понятно — система ПВО, стоившая миллиарды долларов, промахнулась: ракета через 15 минут гарантированно ударит по Чикаго, и шансов остановить глобальную ядерную войну почти нет.
Обладательница двух «Оскаров» за «Повелителя бури» (режиссерского и за лучшую картину) Кэтрин Бигелоу спустя восемь лет с момента выхода своей последней полнометражки «Детройт» возвращается с тревожным триллером, фиксирующим геополитическое напряжение. 2026 год вообще оказался урожайным на актуальные высказывания. Но если «Битва за битвой» и «Эддингтон» про локальные конфликты и психозы (хотя их легко мысленно масштабировать), «Дом из динамита» сразу выбирает интонацию глобального алармизма.
Мысль, что мы живем в эпоху новой холодной войны, часы Судного дня, символизирующие близость к ядерной катастрофе, как никогда, близки к критической точке, а все человечество сидит на пороховой бочке в доме со стенами из динамита, разумеется, не нова. Однако Бигелоу подходит к ней через жанр производственной драмы: любые (даже самые судьбоносные) вопросы решаются не сверхразумами, а обычными людьми — со своими страхами, слабостями и сомнениями.
В фильме их показывают с трех точек зрения. Сначала первую линию обороны в виде бойцов ПВО и аналитиков Белого дома. Затем тех, кто будет нести ответственность за ответный удар. Наконец, президента (Идрис Эльба, будто срисованный с Барака Обамы), которого в этой ситуации жаль больше всех. Вокруг полный хаос, входящие данные противоречат друг другу, а судьба человечества в его руках. Условно: нажимать или нет кнопку в ядерном чемоданчике? Резать красный или синий провод?
Проблема «Дома с динамитом», несмотря на восхитительный по саспенсу первый акт и неплохие находки в оставшихся двух, именно в той самой неопределенности, которая и так преследует не только героев, но и всех нас.
После нескольких лет жизни в подвешенном состоянии, когда каждый год несет все более инфернальные сюрпризы, подсознательно хочется, чтобы автор дал прогноз: не важно, утешительный или нет. Бигелоу при всем режиссерском мастерстве (и тандеме с мощным сценаристом и бывшим топовым новостником Ноа Оппенхаймом) его умышленно избегает. И на деле это получается формат ток-шоу на федеральном канале любой страны мира: главное — затронуть тему «Все очень плохо». А рецепт, что с этим делать — судите сами и время покажет.
18+
Комментарии (0)