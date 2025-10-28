Часики-то тикают: что не так с «Домом из динамита» — параноидальным фильмом о глобальной ядерной угрозе ?

Обладательница двух «Оскаров» за «Повелителя бури» (режиссерского и за лучшую картину) Кэтрин Бигелоу спустя восемь лет с момента выхода своей последней полнометражки «Детройт» возвращается с тревожным триллером, фиксирующим геополитическое напряжение. 2026 год вообще оказался урожайным на актуальные высказывания. Но если «Битва за битвой» и «Эддингтон» про локальные конфликты и психозы (хотя их легко мысленно масштабировать), «Дом из динамита» сразу выбирает интонацию глобального алармизма.

Мысль, что мы живем в эпоху новой холодной войны, часы Судного дня, символизирующие близость к ядерной катастрофе, как никогда, близки к критической точке, а все человечество сидит на пороховой бочке в доме со стенами из динамита, разумеется, не нова. Однако Бигелоу подходит к ней через жанр производственной драмы: любые (даже самые судьбоносные) вопросы решаются не сверхразумами, а обычными людьми — со своими страхами, слабостями и сомнениями.

В фильме их показывают с трех точек зрения. Сначала первую линию обороны в виде бойцов ПВО и аналитиков Белого дома. Затем тех, кто будет нести ответственность за ответный удар. Наконец, президента (Идрис Эльба, будто срисованный с Барака Обамы), которого в этой ситуации жаль больше всех. Вокруг полный хаос, входящие данные противоречат друг другу, а судьба человечества в его руках. Условно: нажимать или нет кнопку в ядерном чемоданчике? Резать красный или синий провод?