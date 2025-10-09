От «Тайной вечери» да Винчи до «Крика» Мунка: 10 картин, которые чаще всего цитируют в кино

Шедевры живописи — это не только про эстетическое воспитание великой красотой, но и готовые раскадровки для кино. Рассказываем, какими полотнами чаще других вдохновляются режиссеры. Спойлер: «Спанч Боб» и «Декстер» косплеили одну и ту же картину!
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»
Сверхизвестная роспись в трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане была создана в конце XV века. И изображает момент, когда во время ужина Иисус сообщает ученикам: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Многообразие поз апостолов связано с желанием да Винчи пластическими средствами показать, как по-разному они реагируют на слова Христа.
Где цитируется:
Если вы когда-нибудь собирались за столом компанией от 13 человек, с вероятностью 99% у вас есть фотография с попыткой повторить эту картину. Не отказывали себе в этом желании и кинематографисты. Композицию росписи не повторил только ленивый. В анимации, фильмах, сериалах и промоматериалах к ним оммаж да Винчи встречался сотни раз! Чаще всего отсылку используют ради юмористического эффекта или заигрывания со зрителем — «радости узнавания», но иногда цитата намекает на дальнейшее развитие сюжета. Перечислять все кинослучаи бессмысленно (просто упомянем, что среди них — и фильмы «99 франков» и «Врожденный порок», и мультсериалы «Южный Парк», «Смешарики» и, конечно, «Симпсоны»). Но, пожалуй, главный кейс — получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах фильм «Виридиана» Луиса Бунюэля. Режиссер разворачивает хрестоматийный сюжет настолько, что фильм был категорически осужден Ватиканом и запрещен на его родине в Испании на 16 лет (пока не пал франкистский режим).
Эндрю Уайет «Мир Кристины»
На картине — подруга и соседка художника Кристина Ольсон, которая сидит посреди поля и смотрит на свой дом. Поза вызвана не пасторальной праздностью, а болезнью. У Кристины из-за неврологического расстройства были парализованы ноги и передвигаться она могла только ползком.
Где цитируется:
Это полотно, как и другие работы Уайета, очень популярно в кино. Всего существует не менее десятка оммажей, среди которых «Дни жатвы» и «Техасская резня бензопилой». Но самая известная отсылка к картине есть в «Форесте Гампе». Заглавный герой вместе с подругой Дженни Каррен оказываются возле ее дома, где над девушкой издевался отец. Она бросает в здание камни, пытаясь физически уничтожить призраков прошлого, а потом вдруг в бессилии падает на землю. Композиция Уайета при этом оказывается инверсированной — Кристина ползла к дому, а Дженни — подальше от него.
Жак Луи Давид «Смерть Марата»
Одно из самых известных произведений, посвященных Великой французской революции. Давид изобразил лидера якобинцев Марата, заколотого Шарлоттой Корде в ванне (он работал, не выходя из нее, чтобы облегчить страдания от кожной болезни). Это не только элегантно сконструированное высказывание в области политической пропаганды, но и стопроцентно узнаваемая композиция, породившая множество подражаний.
Где цитируется:
«Смерть Марата» цитировалась другими живописцами, становилась основой для живых картин, мемов и фотожаб. И, конечно, воспроизводилась в кино. Ее интерпретации картины можно встретить в «О Шмидте» Александра Пэйна, «Барри Линдоне» Стенли Кубрика и «Дантоне» Анджея Вайды. Отсылает к ней и один из кадров второй части «Крестного отца». А революционно-политический пафос работы Давида воскресает, когда роль Марата примеряет на себя Брэд Питт в «Бойцовском клубе».
Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама»
Есть такой анекдот. Встречаются как-то Микеланджело и Папа Римский. Первый говорит: «Здрасьте!» А второй ему отвечает: «Потолок покрасьте! »Так и появилась Сикстинская капелла в Ватикане, одной из росписей в которой стало «Сотворение Адама». Работа, которую даже самый далекий от искусства человек опознает по одной детали — почти соприкоснувшимся рукам. То есть иллюстации превращения глины в человека за счет творческого божественного усилия.
Где цитируется:
В «Барби», когда протагонистка (Марго Робби) встречается с создательницей куклы Рут Хэндлер (ее играет Ри Перлман) и та протягивает ей чай — композиция их рук смоделирована по образцу микеланджеловской. Другой пример — «Интерстеллар», в конце фильма его герои Брэнд (Мэттью Макконахи) и Купер (Энн Хэтэуэй) тянут друг к другу руки.
Джон Милле «Офелия»
Одно из известнейших полотен прерафаэлитов, вдохновленное сюжетом шекспировского «Гамлета» изображает прекрасную утопленницу в заросшем цветами пруду.
Где цитируется:
Картина, вдохновившая на фотосессии в ее стиле множество современных девочек, также цитируется в фильме «Последний дом слева» Уэса Крэйвена и «Меланхолии» Ларса фон Триера. Так, в версии датского режиссера главная героиня Жюстин (Кирстен Данст) в прологе плывет по зеленому пруду с таким же спокойствием, как Офелия. С одинаковым смирением они принимают и свою трагическую судьбу.
Рене Магритт «Сын человеческий»
На автопортрете бельгийского сюрреалиста изображен мужчина в пальто и шляпе-котелке с лицом, спрятанным за яблоком. Это иллюстрация идеи о двойственной природе вещей, в которых всегда присутствует нечто сокрытое, а еще — человеческого интереса к этой тайной стороне действительности.
Где цитируется:
Самую популярную киноотсылку к работе Магритта можно найти в «Афере Томаса Крауна». Сначала сам холст мелькает дома у главного героя, а потом узнаваемое сочетание пальто и котелка используется для кражи из музея. Менее очевидная цитата присутствует в фильме «500 дней лета» — на столике в квартире главной героини Саммер (Зои Дешанель) лежат шляпа-котелок и яблоко. Среди других экранных отсылок — сюрреалистическое скетч-шоу «Роскошная комедия Ноэля Филдинга»: там появляется персонаж буквально копирующий фигуру, созданную Магриттом.
Грант Вуд «Американская готика»
Фермер с дочерью (и вилами) изображен на фоне деревянного дома, построенного в стиле плотницкой готики. Созданное в духе реализма «Новой вещественности» полотно стало одним из самых узнаваемых и пародируемых визуальных образов Америки ХХ века.
Где цитируется:
Отсылок к картине в кино множество (есть даже одноименные фильм и сериал!). Ее интерпретируют в анимации («Спанч Боб», «Эй, Арнольд!», «Симпсоны») и кино («Декстер», «Отчаянные домохозяйки», «Доктор Кто»). Самый примечательный оммаж, пожалуй, создали авторы «Шоу ужасов Рокки Хоррора» — в мюзикле картина цитируется трижды (один раз непосредственно как копия на стене). И это не просто заигрывание с узнаваемым образом, а сближение по теме — и полотно, и кинолента посвящены жителям американской провинции.
Эдвард Хоппер «Полуночники»
В картине, написанной сразу после нападения Японии на американский Перл-Харбор в 1941 году, отразилась мрачная атмосфера подавленности, существовавшая в то время в обществе в США. Ночная закусочная на пустынной улице становится своего рода аквариумом (выходов из нее не видно), в котором существуют погруженные в свои мысли одинокие посетители.
Где цитируется:
Эдвард Хоппер — вообще самый цитируемый художник в кино. А отсылки к «Полуночникам» появляются, например, в «Грошах с неба» Герберта Росса и «Кроваво-красном» Дарио Ардженто. А Ридли Скотт признавался, что весь образ города в «Бегущем по лезвию» вдохновлен именно этой картиной.
Эдвард Мунк «Крик»
Ставшее символом экспрессионизма полотно показывает предельно упрощенную фигуру на мосту, лицо которой искажено воплем, а вокруг — условный, но пугающий пейзаж. Мунк создал несколько версий этой работы (некоторые из них даже изображают иную эмоцию — например, меланхолию).
Где цитируется:
Картина «Крик» стала абсолютно культовой — в кино же она известна благодаря маске из одноименной хоррор-франшизы. Но этим ее экранная жизнь не ограничивается — аллюзии можно найти в «Каспере», «Одном дома», «Гарри Поттере» и даже «Игре в кальмара».
Марк Шагал «Над городом»
Одна из самых знаменитых работ художника, в которой он изобразил себя с любимой женой Беллой пролетающими над Витебском. Романтическое настроение картины парадоксальным образом не снижается, а усиливается тем, что по пейзажу бродит зеленая козочка, а в углу маленькая фигурка стянула штаны, чтобы справить нужду. Отсутствие понятия «низкого», собственно, и позволяет персонажам разных произведений Шагала летать.
Где цитируется:
Влюбленные регулярно летают в кинематографе — во сне и наяву. Среди фильмов, цитирующих работу Шагала, можно вспомнить, например, «Сексуальную тварь» Джонатана Глейзера, «Странный случай Анжелики» Мануэла ди Оливейры или «О бесконечности» Роя Андерссона.
