От «Тайной вечери» да Винчи до «Крика» Мунка: 10 картин, которые чаще всего цитируют в кино

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Сверхизвестная роспись в трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане была создана в конце XV века. И изображает момент, когда во время ужина Иисус сообщает ученикам: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Многообразие поз апостолов связано с желанием да Винчи пластическими средствами показать, как по-разному они реагируют на слова Христа.

Где цитируется:

Если вы когда-нибудь собирались за столом компанией от 13 человек, с вероятностью 99% у вас есть фотография с попыткой повторить эту картину. Не отказывали себе в этом желании и кинематографисты. Композицию росписи не повторил только ленивый. В анимации, фильмах, сериалах и промоматериалах к ним оммаж да Винчи встречался сотни раз! Чаще всего отсылку используют ради юмористического эффекта или заигрывания со зрителем — «радости узнавания», но иногда цитата намекает на дальнейшее развитие сюжета. Перечислять все кинослучаи бессмысленно (просто упомянем, что среди них — и фильмы «99 франков» и «Врожденный порок», и мультсериалы «Южный Парк», «Смешарики» и, конечно, «Симпсоны»). Но, пожалуй, главный кейс — получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах фильм «Виридиана» Луиса Бунюэля. Режиссер разворачивает хрестоматийный сюжет настолько, что фильм был категорически осужден Ватиканом и запрещен на его родине в Испании на 16 лет (пока не пал франкистский режим).