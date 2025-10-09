Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

От «Тайной вечери» да Винчи до «Крика» Мунка: 10 картин, которые чаще всего цитируют в кино

Шедевры живописи — это не только про эстетическое воспитание великой красотой, но и готовые раскадровки для кино. Рассказываем, какими полотнами чаще других вдохновляются режиссеры. Спойлер: «Спанч Боб» и «Декстер» косплеили одну и ту же картину!

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495-1498
Санта-Мария-делле-Грацие

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495-1498

Фильм «Виридиана», 1961
Луис Бунюэль, 1961

Фильм «Виридиана», 1961

Фильм «Врожденный порок», 2015
Пол Томас Андерсон, 2014, IAC RatPac-Dune Entertainment Ghoulardi Film Company

Фильм «Врожденный порок», 2015

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Сверхизвестная роспись в трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане была создана в конце XV века. И изображает момент, когда во время ужина Иисус сообщает ученикам: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Многообразие поз апостолов связано с желанием да Винчи пластическими средствами показать, как по-разному они реагируют на слова Христа.

Где цитируется:

Если вы когда-нибудь собирались за столом компанией от 13 человек, с вероятностью 99% у вас есть фотография с попыткой повторить эту картину. Не отказывали себе в этом желании и кинематографисты. Композицию росписи не повторил только ленивый. В анимации, фильмах, сериалах и промоматериалах к ним оммаж да Винчи встречался сотни раз! Чаще всего отсылку используют ради юмористического эффекта или заигрывания со зрителем — «радости узнавания», но иногда цитата намекает на дальнейшее развитие сюжета. Перечислять все кинослучаи бессмысленно (просто упомянем, что среди них —  и фильмы «99 франков» и «Врожденный порок», и мультсериалы «Южный Парк», «Смешарики» и, конечно, «Симпсоны»). Но, пожалуй, главный кейс — получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах фильм «Виридиана» Луиса Бунюэля. Режиссер разворачивает хрестоматийный сюжет настолько, что фильм был категорически осужден Ватиканом и запрещен на его родине в Испании на 16 лет (пока не пал франкистский режим). 

Эндрю Уайет. Мир Кристины. 1948
Музей современного искусства в Нью-Йорке

Эндрю Уайет. Мир Кристины. 1948

Фильм «Форест Гамп», 1994
Роберт Земекис, 1994, The Tisch Company

Фильм «Форест Гамп», 1994

Эндрю Уайет «Мир Кристины»

На картине — подруга и соседка художника Кристина Ольсон, которая сидит посреди поля и смотрит на свой дом. Поза вызвана не пасторальной праздностью, а болезнью. У Кристины из-за неврологического расстройства были парализованы ноги и передвигаться она могла только ползком. 

Где цитируется:

Это полотно, как и другие работы Уайета, очень популярно в кино. Всего существует не менее десятка оммажей, среди которых «Дни жатвы» и «Техасская резня бензопилой». Но самая известная отсылка к картине есть в «Форесте Гампе». Заглавный герой вместе с подругой Дженни Каррен оказываются возле ее дома, где над девушкой издевался отец. Она бросает в здание камни, пытаясь физически уничтожить призраков прошлого, а потом вдруг в бессилии падает на землю. Композиция Уайета при этом оказывается инверсированной — Кристина ползла к дому, а Дженни — подальше от него.

Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793
Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793

Фильм «О Шмидте», 2002
Александр Пэйн, 2002, New Line Cinema

Фильм «О Шмидте», 2002

Фильм «Бойцовский клуб», 1999
Дэвид Финчер, 1999, Fox 2000 Pictures Regency Enterprises New Regency Linson Films

Фильм «Бойцовский клуб», 1999

Жак Луи Давид «Смерть Марата»    

Одно из самых известных произведений, посвященных Великой французской революции. Давид изобразил лидера якобинцев Марата, заколотого Шарлоттой Корде в ванне (он работал, не выходя из нее, чтобы облегчить страдания от кожной болезни). Это не только элегантно сконструированное высказывание в области политической пропаганды, но и стопроцентно узнаваемая композиция, породившая множество подражаний. 

Где цитируется:  

«Смерть Марата» цитировалась другими живописцами, становилась основой для живых картин, мемов и фотожаб. И, конечно, воспроизводилась в кино. Ее интерпретации картины можно встретить в «О Шмидте» Александра Пэйна, «Барри Линдоне» Стенли Кубрика и «Дантоне» Анджея Вайды. Отсылает к ней и один из кадров второй части «Крестного отца». А революционно-политический пафос работы Давида воскресает, когда роль Марата примеряет на себя Брэд Питт в «Бойцовском клубе».

Микеланджело Буанарроти. Сотворение Адама. Около 1511
Сикстинская капелла

Микеланджело Буанарроти. Сотворение Адама. Около 1511

Фильм «Барби», 2023
Грета Гервиг, 2023, Heyday Films LuckyChap Entertainment NB/GG Pictures Mattel Films

Фильм «Барби», 2023

Фильм «Интерстеллар», 2014
Кристофер Нолан, 2014, Legendary Pictures Syncopy Lynda Obst Productions

Фильм «Интерстеллар», 2014

Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама»

Есть такой анекдот. Встречаются как-то Микеланджело и Папа Римский. Первый говорит: «Здрасьте!» А второй ему отвечает: «Потолок покрасьте! »Так и появилась Сикстинская капелла в Ватикане, одной из росписей в которой стало «Сотворение Адама». Работа, которую даже самый далекий от искусства человек опознает по одной детали — почти соприкоснувшимся рукам. То есть иллюстации превращения глины в человека за счет творческого божественного усилия.

Где цитируется:

В «Барби», когда протагонистка (Марго Робби) встречается с создательницей куклы Рут Хэндлер (ее играет Ри Перлман) и та протягивает ей чай — композиция их рук смоделирована по образцу микеланджеловской. Другой пример — «Интерстеллар», в конце фильма его герои Брэнд (Мэттью Макконахи) и Купер (Энн Хэтэуэй) тянут друг к другу руки.

Джон Милле. Офелия. 1852
Галерея Тейт

Джон Милле. Офелия. 1852

Фильм «Меланхолия», 2011
Ларс фон Триер, 2011, Zentropa Nordisk Film Memfis Film Slot Machine Liberator Productions Film i Väst Danmarks Radio arte France Cinéma

Фильм «Меланхолия», 2011

Джон Милле «Офелия»

Одно из известнейших полотен прерафаэлитов, вдохновленное сюжетом шекспировского «Гамлета» изображает прекрасную утопленницу в заросшем цветами пруду.

Где цитируется:

Картина, вдохновившая на фотосессии в ее стиле множество современных девочек, также цитируется в фильме «Последний дом слева» Уэса Крэйвена и «Меланхолии» Ларса фон Триера. Так, в версии датского режиссера главная героиня Жюстин (Кирстен Данст) в прологе плывет по зеленому пруду с таким же спокойствием, как Офелия. С одинаковым смирением они принимают и свою трагическую судьбу.

Рене Магритт. Сын человеческий. 1964
Частная коллекция

Рене Магритт. Сын человеческий. 1964

Фильм «Афера Томаса Крауна», 1999
Джон Мактирнан, 1999, Metro-Goldwyn-Mayer

Фильм «Афера Томаса Крауна», 1999

Рене Магритт «Сын человеческий»

На автопортрете бельгийского сюрреалиста изображен мужчина в пальто и шляпе-котелке с лицом, спрятанным за яблоком. Это иллюстрация идеи о двойственной природе вещей, в которых всегда присутствует нечто сокрытое, а еще — человеческого интереса к этой тайной стороне действительности.

Где цитируется:

Самую популярную киноотсылку к работе Магритта можно найти в «Афере Томаса Крауна». Сначала сам холст мелькает дома у главного героя, а потом узнаваемое сочетание пальто и котелка используется для  кражи из музея. Менее очевидная цитата присутствует в фильме «500 дней лета» — на столике в квартире главной героини Саммер (Зои Дешанель) лежат шляпа-котелок и яблоко. Среди других экранных отсылок — сюрреалистическое скетч-шоу «Роскошная комедия Ноэля Филдинга»: там появляется персонаж буквально копирующий фигуру, созданную Магриттом.

Грант Вуд. Американская готика. 1930
Чикагский институт искусств

Грант Вуд. Американская готика. 1930

Фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора», 1975
Джим Шармен, 1975, 20th Century Fox

Фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора», 1975

Сериал «Доктор Кто» 2007
Ричард Кларк, 2007, BBC Studios Bad Wolf

Сериал «Доктор Кто» 2007

Грант Вуд «Американская готика»

Фермер с дочерью (и вилами) изображен на фоне деревянного дома, построенного в стиле плотницкой готики. Созданное в духе реализма «Новой вещественности» полотно стало одним из самых узнаваемых и пародируемых визуальных образов Америки ХХ века.

Где цитируется:

Отсылок к картине в кино множество (есть даже одноименные фильм и сериал!). Ее интерпретируют в анимации («Спанч Боб», «Эй, Арнольд!», «Симпсоны») и кино («Декстер», «Отчаянные домохозяйки», «Доктор Кто»). Самый примечательный оммаж, пожалуй, создали авторы «Шоу ужасов Рокки Хоррора» —  в мюзикле картина цитируется трижды (один раз непосредственно как копия на стене). И это не просто заигрывание с узнаваемым образом, а сближение по теме — и полотно, и кинолента посвящены жителям американской провинции.

Эдвард Хоппер. Полуночники. 1942
Институт искусств, Чикаго

Эдвард Хоппер. Полуночники. 1942

Фильм «Гроши с неба», 1981
Хорбер Росс, 1981, Metro-Goldwyn-Mayer

Фильм «Гроши с неба», 1981

Фильм «Кроваво-красное», 1975
Дарио Ардженто, 1975, Rizzoli Film S.p.a. Seda Spettacoli

Фильм «Кроваво-красное», 1975

Эдвард Хоппер «Полуночники»

В картине, написанной сразу после нападения Японии на американский Перл-Харбор в 1941 году, отразилась мрачная атмосфера подавленности, существовавшая в то время в обществе в США. Ночная закусочная на пустынной улице становится своего рода аквариумом (выходов из нее не видно), в котором существуют погруженные в свои мысли одинокие посетители.

Где цитируется:

Эдвард Хоппер — вообще самый цитируемый художник в кино. А отсылки к «Полуночникам» появляются, например, в «Грошах с неба» Герберта Росса и «Кроваво-красном» Дарио Ардженто. А Ридли Скотт признавался, что весь образ города в «Бегущем по лезвию» вдохновлен именно этой картиной. 

Эдвард Мунк. Крик. 1893
Национальная галерея, Осло

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Фильм «Крик», 1996
Уэс Крэйвен, 1996, Woods Entertainment

Фильм «Крик», 1996

Фильм «Один дома», 1990
Крис Коламбус, 1990, Hughes Entertainment

Фильм «Один дома», 1990

Эдвард Мунк «Крик»

Ставшее символом экспрессионизма полотно показывает предельно упрощенную фигуру на мосту, лицо которой искажено воплем, а вокруг — условный, но пугающий пейзаж. Мунк создал несколько версий этой работы (некоторые из них даже изображают иную эмоцию — например, меланхолию).

Где цитируется:

Картина «Крик» стала абсолютно культовой — в  кино же она известна благодаря маске из одноименной хоррор-франшизы. Но этим ее экранная жизнь не ограничивается — аллюзии можно найти в «Каспере», «Одном дома», «Гарри Поттере» и даже «Игре в кальмара».

Марк Шагал. Над городом. 1918
Государственная Третьяковская галерея

Марк Шагал. Над городом. 1918

Фильм «Сексуальная тварь», 2000
Джонатан Глейзер, 2001, Film4 Kanzaman S.A. Recorded Picture Company Jeremy Thomas Productions

Фильм «Сексуальная тварь», 2000

Марк Шагал «Над городом»

Одна из самых знаменитых работ художника, в которой он изобразил себя с любимой женой Беллой пролетающими над Витебском. Романтическое настроение картины парадоксальным образом не снижается, а усиливается тем, что по пейзажу бродит зеленая козочка, а в углу маленькая фигурка стянула штаны, чтобы справить нужду. Отсутствие понятия «низкого», собственно, и позволяет персонажам разных произведений Шагала летать. 

Где цитируется:

Влюбленные регулярно летают в кинематографе — во сне и наяву. Среди фильмов, цитирующих работу Шагала, можно вспомнить, например, «Сексуальную тварь» Джонатана Глейзера, «Странный случай Анжелики» Мануэла ди Оливейры или «О бесконечности» Роя Андерссона.

