Фестиваль «Ночь света», графика Траугота, постановка Горчилина и камбэк «Терминатора 2»: главные культурные события августа — в нашем дайджесте

А еще альбомы Мака Демарко и Сабрины Карпентер, открытие арт-проекта «Фабрика лимонной кислоты», хоррор «Выход 8» в прокате, гастроли новосибирского театра «Красный факел» и биеннале «Красненькая». Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) новостях последнего месяца лета. Все, что вы могли пропустить!
«Выход 8»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Маст-си этого августа: вышедший в прокат фильм «Выход 8». Отличная вещь во всех вопросах. Потенциальный хоррор про страшное японское метро быстро мутирует в универсальную историю о том, как круто быть нормальным человеком по заветам родителей (и не сойти с ума, хотя очень хочется).
На втором месте — сериал «Чужой: Земля». Немного буксующий на старте, но интересный перезапуск франшизы с ксеноморфами и молодыми людьми, которые пока не умеют обращаться с оружием и придумывать диалог с непонятными инопланетными существами, но быстро научатся.
Было в последний месяц лета и два повторных проката на тему нашего постчеловеческого будущего. Это фильм «Терминатор 2» даже на энный просмотр все равно остается фильмом, где нет ничего лишнего. Снято безумно круто: и с физической точки зрения (попробуйте так сделать сцены с грузовиком или с вертолетом!), и в плане отношений людей с ИИ. А также «Призрак в доспехах» — картины-эстетический кайф, в котором есть киборг с экзистенциальными загонами, ее чувствительный друг-громила и много философских вопросов.
Sabrina Carpenter — «Man’s Best Friend»
Что мы слушали?
Сабрина Карпентер — «Man’s Best Friend». Поп-принцесса с двумя «Грэмми» выпустила свой второй альбом, вдохновленный ее любимой эстетикой 1970-х: язвительный и самоироничный. И да, скандальная обложка на месте.
Blood Orange — «Essex Honey». Свой первый релиз за семь лет британский инди-музыкант посвящает дому, исследуя эту тему через призму туманного поп-рока, легкого фанка и отсылки на пост-панк и новую волну.
Мак Демарко— «Guitar». Это самый тихий и проникновенный альбом главного чилл гая из мира музыки со времен каноничного «Salad Days» 2014 года. Никаких наэлектризованных синтезаторов и драм-машин — только расслабленный гитарный софт-рок.
ПУРА — «Молчание Восточной Сибири». Новый подписант «Диско-клуба» из Улан-Удэ делает альтернативный хип-хоп, переплетая его с почти хтоническими мотивами. На дебютном альбоме он описывает свою родину через музыку и призывает вслушаться в нее.
Deftones — «Private Music». Десятая и первая за пять лет пластинка Deftones подтверждает их статус главных представителей альтернативного метала: мастеров хэви-рока, которые так же искусно балансируют на грани поп-музыки.
«Картографы рая и ада»
Что мы читали?
В этом августе мы увидели в русском переводе два мировых литературных блокбастера: «Глаза Моны» Томаса Шлессера и «Из тьмы. Немцы 1942–2022» Фрэнка Трентманна. В первом случае речь идет о синтезе трогательного семейного романа и экскурса в историю искусств — по сюжету когда десятилетняя Мона начинает терять зрение, дедушка знакомит внучку с коллекцией главных парижских музеев. Во втором — о захватывающем и драматичном погружении в историю Германии, которое помогает ответить на вопросы как немцы перепридумали себя и кем они стали.
Из русскоязычных релизов заметными были «Картографы рая и ада» трушного гика Василия Владимирского — сборник статей о фантастах (от братьев Стругацких до Хаяо Миядзаки!). Отдельная рекомендация — «С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события» фаната группы «Кино» Максима Иванова. Это дорожная карта рокерского Ленинграда 1960-1980-х, которая вовсе не ограничивается «Камчаткой», «Сайгоном» и рок-клубом.
Jessica
Что мы смотрели в музеях и галереях?
Из выставок совриска в августе точно стоило посетить «Выгорание» Татьяны Подмарковой в «Сарае» — камбэк художницы после долгого молчания, воплотившийся в переосмысленных классических композициях, получивших гипнотическое звучание. А также «Дафнию» Веры Светловой в Jessica Gallery — по сути, огромную керамическую инсталляцию с абстракциями на оргалите, которая становится размышлением о дихотомии порядка и хаоса.
Если вам ближе что-то более классическое — в Бетховенском фойе Большого зала Петербургской филармонии показывали графику Александра Траугота, посвященную Шостаковичу (в том числе ранее неопубликованную!). А в последние выходные августа еще можно успеть посмотреть на искусство в природных ландшафтах: в Гатчинском парке проходит «Ночь света» (мэппинги, инсталляции, медиаарт!), а возле метро «Автово» на берегу речки в пятый раз проведут «Красненькую» биеннале с перформативными прогулками и соучастными практиками.
Настасья Хрущева и Александр Артемов
Что мы смотрели в театре?
Авангардный бэнгер августа — «Черная лихорадка» на сцене новой площадки «Узел» (советуем заглянуть: там ставят Волкострелов, участник Burning Man Грудович и начинающие режиссеры-экспериментаторы!). В основе постановки — пьеса Настасьи Хрущевой и Александра Артемова (создателей андеграундного театра «ТРУ»!) об американце Джастине Дугласе, который решается на трип в Россию в попытках оттолкнуться от экзистенциального дна.
Из любопытных гастролей — насыщенная программа новосибирского театра «Красный факел». Тут «Мертвые души» Андрея Прикотенко (постановщика «Обломова» в Александринке!), его же «Бесы» и музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта» в режиссуре Марка Букина. Помимо этого, среди звездных привозов запомнилась «Звезда Соломона» — читка фантастической повести Куприна о том, что бывает, когда получаешь карт-бланш на исполнение желаний. Постановщиком выступил Александр Горчилин, а в касте замечена Мария Мацель.
«Фабрика лимонной кислоты»
Какие новые локации появились в Петербурге?
«Фабрика лимонной кислоты». Экс-шеф-куратор Anna Nova Gallery Полина Слепенкова за месяц превратила заброшенный промышленный корпус 1982 года на Лиговском проспекте в поп-ап-проект совриска и базу «Сообщества Современных Сибирских Художников». Дебютная выставка «Сибирская готика» работает здесь до 5 сентября (успевайте видеть!). В экспозиции — плакаты, графика, керамика и инсталляции Янины Болдыревой, Саши Романова, Дани Данот и других авторов.
Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина
Комментарии (0)