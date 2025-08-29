Фестиваль «Ночь света», графика Траугота, постановка Горчилина и камбэк «Терминатора 2»: главные культурные события августа — в нашем дайджесте

На что мы ходили в кино и что смотрели дома?

Маст-си этого августа: вышедший в прокат фильм «Выход 8». Отличная вещь во всех вопросах. Потенциальный хоррор про страшное японское метро быстро мутирует в универсальную историю о том, как круто быть нормальным человеком по заветам родителей (и не сойти с ума, хотя очень хочется).

На втором месте — сериал «Чужой: Земля». Немного буксующий на старте, но интересный перезапуск франшизы с ксеноморфами и молодыми людьми, которые пока не умеют обращаться с оружием и придумывать диалог с непонятными инопланетными существами, но быстро научатся.

Было в последний месяц лета и два повторных проката на тему нашего постчеловеческого будущего. Это фильм «Терминатор 2» даже на энный просмотр все равно остается фильмом, где нет ничего лишнего. Снято безумно круто: и с физической точки зрения (попробуйте так сделать сцены с грузовиком или с вертолетом!), и в плане отношений людей с ИИ. А также «Призрак в доспехах» — картины-эстетический кайф, в котором есть киборг с экзистенциальными загонами, ее чувствительный друг-громила и много философских вопросов.