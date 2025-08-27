«Game over для Петербурга»: герои Собака.ru ноют о том, что наступает осень (и подводят итоги лета!)

главный режиссер театра «Мастерская»

Осень… нет, только не это, не надо! Лето…еще чуть-чуть, хотя бы недельку! Будильник сезона так назойлив. С приходом осени сразу начинаешь замечать, как смотришь не вверх (на лица, солнце, этажи питерской архитектуры), а куда-то вниз. Видишь только ноги, обувь и слякоть. И ноги эти бегут и торопятся, потому что осень — начало рутины. Уж точно «унылая пора»! Вот откуда лениградско-бродское желание «не выходить из комнаты, забаррикадировавшись от хроноса и от космоса».

Я буду скучать по летней легкости и радостным занятим спортом. Здравствуйте, лишние килограммчики! По сновидениям до упора, путешествиям, отключенному телефону. Здравствуй, повседневность! Прощайте, горы, в которых трещали кузнечики. Прощайте, летние постановки…(уже четвертый сезон я ставлю в Гомельской драматическом театре, в этот раз «Преступление и наказание», посвященное Балабанову!).

Осенью вообще мало что начинается, внезапно прерывается гораздо больше. Впрочем, стоп! Еще только 27 августа. Впереди целых пять дней лета! Погнали в бадминтон! И вот мы с сыном вскакиваем, одеваемся, бежим во двор… Но воланчик уже сдувает, партия не доиграна, и счет подвисает до следующего июня.