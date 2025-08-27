«Game over для Петербурга»: герои Собака.ru ноют о том, что наступает осень (и подводят итоги лета!)

Петербург закрыл глаза на оставшиеся календарные дни августа и уже переключился на осень: кажется, купаний в Щучьем озере и постпрогулочных чебуреков в «Сельском пабе» можно уже не ждать. «Лучший способ терапии — коллективный нытинг» — решила редакция Собака.ru и предложила режиссерам Роману Габриа и Анне Гусевой, искусствоведам Марине Шульц и Саше Карповой, а также пианисту Илье Папояну и писателю Кириллу Рябову поделиться своими ощущениями от того, что лето прошло, словно и не бывало.
Читаем, сочувствуем и включаем песню МакSим «Отпускаю» — и «в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето!»
Роман Габриа
главный режиссер театра «Мастерская»
Осень… нет, только не это, не надо! Лето…еще чуть-чуть, хотя бы недельку! Будильник сезона так назойлив. С приходом осени сразу начинаешь замечать, как смотришь не вверх (на лица, солнце, этажи питерской архитектуры), а куда-то вниз. Видишь только ноги, обувь и слякоть. И ноги эти бегут и торопятся, потому что осень — начало рутины. Уж точно «унылая пора»! Вот откуда лениградско-бродское желание «не выходить из комнаты, забаррикадировавшись от хроноса и от космоса».
Я буду скучать по летней легкости и радостным занятим спортом. Здравствуйте, лишние килограммчики! По сновидениям до упора, путешествиям, отключенному телефону. Здравствуй, повседневность! Прощайте, горы, в которых трещали кузнечики. Прощайте, летние постановки…(уже четвертый сезон я ставлю в Гомельской драматическом театре, в этот раз «Преступление и наказание», посвященное Балабанову!).
Осенью вообще мало что начинается, внезапно прерывается гораздо больше. Впрочем, стоп! Еще только 27 августа. Впереди целых пять дней лета! Погнали в бадминтон! И вот мы с сыном вскакиваем, одеваемся, бежим во двор… Но воланчик уже сдувает, партия не доиграна, и счет подвисает до следующего июня.
Анна Гусева
режиссер, худрук танцевального театра musicAeterna Dance
Лето в Петербурге — не просто сезон, а целая философия. Все ждут, когда город наполнится волшебством, загадками, теплом и удовольствиями. Лодки на воде, разводные мосты, прогулки по набережным — все это создает ощущение, что находишься в каком-то мире, где время течет медленнее, а жизнь кажется литературой или кинематографом.
Но это свойственно человеческой природе: мы склонны жаловаться на то, что у нас есть, и мечтать о том, чего нет. Жарко, холодно, дует, тянет, парит, сыро, мокро, сухо...все время что-то внутри заставляет нас обращать на это пристальное внимание и потихоньку страдать. Прохладное, сладкое питерское лето дает нам краткосрочное освобождение от этих страданий. Вдруг окутывает легкостью и разрешением просто побыть довольным человеком. Представляете? Полностью довольный петербуржец! Но заканчивается оно так же резко, как отношения, когда токсичный бойфренд сообщает о расставании по эсэмэске. Внезапно и безжалостно. Мы теряем мечту, азарт, а главное — легкость. И снова ждем.
Я буду скучать по беззаботности лета, но не буду жалеть о его уходе. Шопенгауэр говорил, что жалеющий себя редко способен почувствовать чужое страдание, потому что вся энергия уходит на собственные переживания. Не хочется терять связь с остальными потерявшими лето. Будем страдать вместе!
Марина Шульц
куратор, заведующая отделом современного искусства Эрмитажа, лауреат премии «Женщины меняют Петербург»
Это лето было для меня одним из самых выдающихся. Рабочие задачи не позволили уехать в отпуск, поэтому я решила, что теплый сезон в Петербурге — отличная идея (и ни о чем не пожалела!). Визиты зарубежных художников помогли увидеть город глазами туриста: задохнуться от ветра на кораблике, посмотреть на развод мостов, замереть среди толпы в музейных залах и промокнуть под лукавыми шутихами Петергофа. На выходных был песок у залива, разговоры с друзьями до утра, крыши, мотоцикл, любовь — в целом, все, что показывают в фильмах о лете. Разве что не успела искупаться в большой воде, вдоволь позагорать, подремать с книжкой в гамаке и наесться малины с куста.
Еще два месяца тепла точно не помешали бы! Чтобы потом со всей самоотдачей снова погрузиться в свитер, морось и недра петербургских домов. Мысль о сидении в холодных кабинетах осенью, отрицающий взгляд собаки при виде дождевика (мой мальтипу Ежик пока не принял эту неизбежность!) и насмешливые ответы колонки «Алиса» («дождь уже идет и не закончится до завтрашнего утра»!) заставляют меня вспомнить, что этот город создан не только для радости, но и вечного труда.
Илья Папоян
пианист, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Летом я всегда устраиваю себе перезагрузку после концертного сезона. Предпочитаю отдыхать, проводя большую часть дня на улице: загораю, катаюсь на гидроцикле. Так я переключаюсь с моего обычного образа жизни на практически беззаботный. Я бы сказал, что превращаюсь из артиста в обычного человека. Осень вызывает у меня гнетущее ощущение. Мрачные и дождливые вечера довольно тоскливы (чего не скажешь о летних), хоть они и по-своему лиричны. Весь город становится серым и холодным — и то, и другое крайне негативно влияет на мое настроение. К счастью, с сентября стартует концертный сезон, а значит я с головой уйду в музыку. Возможно, для меня смысл наступления осени в в том, чтобы начинать ждать следующего лета.
Саша Карпова
арт-критик, куратор
Осень — однозначно game over для Петербурга, потому что с уходом белых ночей жизнь в городе замирает. Никто не хочет вылезать из берлоги в сезон тотальной серости и беспросветных дождей, даже вытащить подругу на ужин становится категорически сложно (ни один звездный ресторан не может конкурировать с уютом домашней постели!).
Если с мая по август петербуржцы не спят 24 часа в сутки, пытаясь успеть сделать все, что было упущено за сезон спячки (длится с октября по апрель), то в сентябре уже начинают подготовку либо к зимней грации, либо к полугодовой дремоте. А как еще быть, если световой день длится всего лишь четыре часа? Жаль, что именно так мы теряем самое ценное — свое время, а порой даже и отношения: романтические свидания и дружеские застолья откладываются до мая, рушатся связи и судьбы. Всему виной чертов питерский климат!
Лично я буду скучать по бесконечным прогулками по городу, ведь только летом можно в полной мере погрузиться в его эстетику. В другие сезоны мы лишь стараемся не наступить в лужу и не попасть под падающие сосульки. Любование архитектурой — роскошь, позволительная только три месяца в году. Лето, вернись!
Кирилл Рябов
писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Я чувствую себя белой вороной. Все вокруг любят лето, а я не очень. Утешает лишь то, что и наш великий гений к этому сезону относился соответственно и даже написал знаменитые строчки: «Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…». И все-таки (даже мне!) всегда жаль, когда лето заканчивается. И вот почему: осень тревожная, зима скучная, а по весне такое ощущение, будто пришел в себя после тяжелой и долгой болезни. Лето — безмятежное и спокойное. В другие времена года этого чувства не хватает, порой, очень сильно.
