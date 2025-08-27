Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Винни Джонс и Джек Джилленхол в арт-галереях: как в кино показывают современное искусство?

Фильмы, в которых искусство в центре внимания

Наверное, первая лента по теме арта в кино, которая придет в голову большинству, — «Квадрат» Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2017 году. Главный героем номинально является куратор музея в Стокгольме, Кристиан, но, по сути, он коллективный — современное арт-сообщество. Не будем останавливаться на сюжетных перипетиях с украденным бумажником и смартфоном, бедном квартале с мигрантами и романтической линии — если не видели, посмотрите, фильм правда классный! Сосредоточимся на том, как режиссер показывает искусство. Оно представлено здесь тремя основными произведениями.

Первое — инсталляция, состоящая из кучек гравия конической формы и неоновой надписи на стене «You have nothing» («У тебя ничего нет»). Прототипом для нее, возможно, стали работы основателя ленд-арта Роберта Смитсона, который упоминается как друг одного из персонажей — художника. Часть инсталляции в итоге сметает уборщик, приняв за мусор (это, кстати, распространенный сюжетный троп, к которому мы еще вернемся, но здесь он работает несколько иначе, чем в остальных фильмах).

Второе — одноименная названию фильма инсталляция. Ее прообраз более очевиден. В 2014 году Эстлунд и его продюсер Калле Боман начертили на полу шведского музея Vandalorum квадрат, назначив его территорией доверия. Если человек входил внутрь, значит он нуждался в помощи, а обязанностью окружающих становилось ее оказать. Сейчас «Квадрат» — постоянная инсталляция на площади в городке Вернамо. В фильме авторство приписывают вымышленной художнице Лоре Ариес. К слову, на протяжение всей ленты квадрат остается пустым, лишь под конец в рамках пиар-акции на сайте музея появляется видео с якобы взрывающейся внутри него девочкой. Дальше — шок и трепет, разговоры о границах свободы слова и этике.

Третье произведение — перформанс «человека-обезьяны» в исполнении русского художника Олега Рогозина (очевидно вдохновленного практикой перевоплощения в «собаку» Олега Кулика). Буржуазные гости вечера, наблюдающие за представлением, сначала воспринимают его как очередное развлечение, потом цепенеют, объятые ужасом. А когда акционист развивает свой жест, переходя к прямому насилию, его колотят всей толпой.

На первый взгляд, может показаться, что «Квадрат» — очередная насмешка над миром современного искусства, где все вычурно, надуманно и непонятно. Но это не так. Среди контраргументов — и использование оригинальной инсталляции Эстлунда (которую, судя по интервью, он находит небесполезной) как прототипа, и упоминание апелляций вымышленной Лоры Ариес к реальной знаковой работе Николя Буррио «Реляционная эстетика», посвященной искусству взаимоотношений. Режиссер скорее показывает современное искусство не непонятным, а непонятым. Его ирония — самоирония. В ее основе — не насмешка над недоступностью форм нынешних художественных произведений, а сожаление об их неспособности донести до зрителя благие смыслы.