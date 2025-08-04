Филолог-комикесса Ксения Прихотько: 13 вредных советов от Сергея Довлатова о том, как стать классиком

Повторите «путь героя». Это архетипическая формула, которую Джозеф Кэмпбелл описал в книге «Тысячеликий герой». Ее суть в том, что человек под влиянием своей воли (а чаще даже не по собственному желанию!) отправляется в путешествие, проходит серию испытаний и возвращается домой в измененном состоянии и в новой роли.

Сравним с биографией Довлатова. Сначала он живет в эвакуации в Уфе, а затем переезжает в Ленинград. Поступает на филфак ЛГУ, откуда его отчисляют. Работает надзирателем штрафного изолятора в Коми, где впервые пишет прозу. Когда же Довлатов начинает работать журналистом, он понимает, что в Советском Союзе его наиболее серьезные и интересные тексты так и не напечатают. За этим следует трансформация: переезд в США, признание читателей, публикация в журналах (например, сенсационная в «Нью-Йоркере»!), работа на радио. После смерти Довлатова, согласно «пути героя», он возвращается на родину в новом качестве — в виде своих текстов.

Выделяйтесь из толпы. Внешний вид — первое, про что многие люди вспоминают в разговоре о Довлатове. Его экстраординарные, запоминающиеся, даже богатырские рост и комплекция — прекрасная почва для мифов. В огромном корпусе текстов ленинградцы вспоминают, как они впечатлялись, когда встречали его фигуру на Невском проспекте в очереди в рюмочную. Есть даже истории о том, как Довлатов якобы поднимал машины и сгибал столбы.