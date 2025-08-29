Ну и что же тут лиминального: каким получился хоррор «Выход 8» по мотивам знаменитой инди-видеоигры?

В российском прокате стартовал «Выход 8» Гэнки Кавамуры — лента, изящно балансирующая между триллером, фильмом ужасов и одой гуманизму. Рассказываем, как экранизация игры про лимб в токийском метро оказалась сложнее и симпатичнее оригинального первоисточника.
Безымянный герой едет в метро в не самой комфортной обстановке на свете — в вагоне душно, у него астма, рядом громко кричит младенец, на маму, которого, в свою очередь, безобразно ругается рассерженный клерк. К тому же мужчине названивает бывшая с новостью, что беременна.
Однако все это померкнет через пару минут — вместо подъема на поверхность он мистическим образом окажется запертым в пустом бесконечном подземном коридоре. Чтобы выбраться из него, нужно выполнить ряд условий (о чем ему любезно сообщает надпись на указателе). В первую очередь, запоминать, не произошло ли чего-то аномального по пути к очередному выходу (всего их восемь) и разворачиваться обратно при виде любой странности. Если что-то пропустить, придется начинать с нуля.
Странные события не заставляют себя ждать: по коридору ходит пугающий мужчина в белой рубашке, с потолка вдруг начинает капать кровь, а плакат на стене с нарисованными глазами внезапно начинает ими двигать — и это только начало.
Вышедшая в 2023 году игра The Exit 8, несмотря на вроде бы лежащую на поверхности механику (увидел что-то не то, запомнил, двинулся дальше — буквально детская «найди 10 отличий») зацепила публику атмосферой дурного сна. Вроде бы все как обычно, но нетипичные детали даже в безликом переходе с кафельными стенами способны вызвать ощущение мистического ужаса.
Выражение «лиминальное пространство» (то есть пограничная локация на грани реальности и чего-то потустороннего) оказалось реализовано в ней на сто процентов — и декорации токийского метро, даже на схему которого страшновато смотреть из-за колоссального масштаба, кажутся самым логичным способом вызвать дискомфорт, за которым игрок, собственно, и пришел. Однако этого точно было бы мало для фильма. К счастью, Кавамура придумал новые повествовательные слои.
В первую очередь, он довольно тонко сыграл как на чисто японских коллективных психозах (например, вполне прозрачно обыгрывается страх цунами), так и общечеловеческих: ежедневная рутина в виде поездки на работу в метро в «Выходе 8» натурально представлена как ад — причем эта мысль в какой-то момент даже проговаривается открытым текстом.
Другой слой: хоть и лобовое, но нужное высказывание. Нужно учиться брать на себя ответственность, не быть равнодушным, никем не манипулировать и вообще не вести себя, как скот, по отношению хоть к близким, хоть к посторонним людям — вне зависимости от возраста, жизненного опыта и социального положения. На этом фоне (обойдемся без спойлеров) линия с мальчиком и другими персонажами, попавшими в метро-лимб, выглядит как универсальная история — грубо говоря, всем воздастся по делам их, и тут уж ничего не поделаешь. И хотя это прописная истина, ее можно и нужно сообщать в любой форме: даже через экранизацию игры про ходьбу по коридорам и проверки на внимательность.
