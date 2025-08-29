Ну и что же тут лиминального: каким получился хоррор «Выход 8» по мотивам знаменитой инди-видеоигры?

Безымянный герой едет в метро в не самой комфортной обстановке на свете — в вагоне душно, у него астма, рядом громко кричит младенец, на маму, которого, в свою очередь, безобразно ругается рассерженный клерк. К тому же мужчине названивает бывшая с новостью, что беременна.

Однако все это померкнет через пару минут — вместо подъема на поверхность он мистическим образом окажется запертым в пустом бесконечном подземном коридоре. Чтобы выбраться из него, нужно выполнить ряд условий (о чем ему любезно сообщает надпись на указателе). В первую очередь, запоминать, не произошло ли чего-то аномального по пути к очередному выходу (всего их восемь) и разворачиваться обратно при виде любой странности. Если что-то пропустить, придется начинать с нуля.

Странные события не заставляют себя ждать: по коридору ходит пугающий мужчина в белой рубашке, с потолка вдруг начинает капать кровь, а плакат на стене с нарисованными глазами внезапно начинает ими двигать — и это только начало.