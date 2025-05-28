Знакомьтесь, театр «Узел»! Здесь ставят Волкострелов, участник Burning Man Грудович и начинающие режиссеры-экспериментаторы

За два месяца новая площадка в кластере «АТС» на Некрасова успела стать точкой сборки и притяжения всего неконвенционального в театральном языке. Здесь показывают свои работы Дмитрий Волкострелов, Донатас Грудович и Роман Муромцев, устраивают киносмотры (от классики французской новой волны до доков учеников Сокурова) и читки пьес. В чем философия проекта, а также какие постановки его резидентов нельзя пропускать, Собака.ru рассказали создатели «Узла» Юлия Клейман и Андрей Юрченко.
Спектакль "Лесное колдовство"
В чем замысел «Узла»?
Старт площадке дал проект «Горький / Толстой. Воспоминания» Дмитрия Волкострелова, ученика Льва Додина и создателя «театр post». Эта постановка — квинтэссенция всего неконвенционального в театральном языке, про что и есть «Узел». В его репертуаре — спектакли, концерты, читки, лекции, кинопоказы и ридинги для насмотренных зрителей, готовых к экспериментам вне привычных жанров. Например, в планах на июнь — «концерт+балет», «обряд социализации», «лекция-трагедия» и даже «караоке-медитация».
В «Узле» ставят Братьев Стругацких, Леонида Андреева, Бориса Ванталова, Алексея Житковского, Эдварда Олби, Колю Русского, Сергея Павлова, Сергея Снегова. А в перспективе команда пространства хотела бы активнее интегрировать зарубежную драматургию, особенно современную. «Она вызывает интерес, потому что на сцене ее становится все меньше, а русской классики больше. Я считаю, что нужно переплетать “свое” и “чужое”. Этот культурный пласт не должен исчезнуть», — считает программный директор площадки Юлия Клейман.
Спектакль "Из Кариота"
Отличная иллюстрация мультижанровой и гротескной специфики «Узла»: постироничное «Ноу шоу», которое здесь периодически показывают. Оно начинается как псевдолитературный вечер, перерастает в стенд-ап, а в финале становится трип-хоп-концертом. Весь процесс сопровождается деконструкцией мемов и бесструктурной импровизацией.
Еще один показательный эксперимент площадки — инициатива «Открытый понедельник». Это шанс для начинающих режиссеров представить свои премьеры на театральной сцене. Среди них — «Транспондер на фрилансе» Капитолины Орловой. Это история о музыканте-неудачнике, который в поисках смысла жизни болтает с друзьями о Боге, встречается с гитаристом группы Red Hot Chili Peppers и оказывается на грани гибели.
Юлия Клейман
программный директор площадки «Узел» и фестиваля «В смысле?!», куратор театральных программ центра «Мира» в Суздале, фестивалей «Территория.Kids», «Кто ты и откуда?», «Точка доступа», «Другая сцена», «Сны улиц», «Маска плюс» и проекта «Маршрут Старухи»
«“Узел” — не тот театр, который доставляет комфорт. Он может провоцировать неприятие и шок, если зрители привыкли к линейному повествованию и сочувствию к персонажам. В нем другой тип эмоционального подключения к тому, что происходит на сцене».
Андрей Юрченко
исполнительный продюсер проектов «Узел», «Маршрут Старухи», «Хармс-Елка», «Зал#3»
«А для меня это театр, который удивляет. Например, у нас в афише есть black-death-мюзикл — спектакль "Черная лихорадка”. Зритель может заранее прочитать к нему описание, но совсем не ожидает, что будет сидеть в полной темноте, а со сцены на него полетит бешено громкий звук».
Спектакль "Из Кариота"
Почему такое название?
Первое значение нейминга — прямое. В конструктивистском здании культурного кластера «АТС» с 1930-х по 1990-е находился Некрасовский телефонный узел. Второе значение — метафорическое. Узел — как связующее звено. Место, где под одной крышей встречаются разнообразные театральные проекты и коллективы.
Кто ставит в «Узле»?
За два месяца в репертуаре уже закрепилось 15 спектаклей и десять резидентов: Lusores, «худ мастерская иногда театр "Воркута"», mader nort, «Организмы», «ТРУ», Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Хохлов, Александр Савчук, Донатас Грудович и Никита Славич. Команда «Узла» чаще обращает внимание на уже готовые проекты «бездомных» театров, поскольку для запуска спектаклей с нуля нужны ощутимые бюджеты, что проблематично для новой площадки. Особенно той, которая рассчитана не на массового зрителя, а на ценителя нишевых и независимых проектов.
Площадка театра "Узел"
Что смотреть в «Узле»?
- «Из Кариота» (18+). Спектакль Романа Муромцева по повести Леонида Андреева — возможность взглянуть под другим углом на классический библейский сюжет. А вернее, на личность Иуды: его муки веры и борьбу с искушениями.
- «Лесное колдовство» (18+). Тоже Муромцев, на этот раз с пьесой Коли Русского «Тонкая красная линия» и его же рассказом «Лесное колдовство». Зритель оказывается в бане — своеобразном чистилище для местных грешников. В этом пространстве бытовая ссора разгоняется до мифологического абсурда: с воскресшими мертвецами и ловцами теней.
- «Дверь» (18+). Проект театра Lusores и Александра Савчука по одноименной пьесе Алексея Житковского — хроники жизни хрущевок. Семейные кризисы, разборки с соседями — все это на фоне окружающего хаоса.
- «Конструкторы Констриктора» (16+). Лекция-трагедия того же Савчука — погружение в философию гуру петербургского авангарда Бориса Ванталова под аккомпанемент мультиинструменталиста Гайворонского.
- «Мир полудня» (12+). Донатас Грудович (участник Burning Man и ученик Леонида Хейфица) создал микс из текстов советских фантастов: братьев Стругацких, Сергея Павлова и Сергея Снегова. В этой театральной вселенной инопланетяне — не враги, а добрые друзья, которые предупреждают о тупиковости технического прогресса и напоминают о смысле человеческого существования.
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