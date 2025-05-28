Знакомьтесь, театр «Узел»! Здесь ставят Волкострелов, участник Burning Man Грудович и начинающие режиссеры-экспериментаторы

В чем замысел «Узла»?

Старт площадке дал проект «Горький / Толстой. Воспоминания» Дмитрия Волкострелова, ученика Льва Додина и создателя «театр post». Эта постановка — квинтэссенция всего неконвенционального в театральном языке, про что и есть «Узел». В его репертуаре — спектакли, концерты, читки, лекции, кинопоказы и ридинги для насмотренных зрителей, готовых к экспериментам вне привычных жанров. Например, в планах на июнь — «концерт+балет», «обряд социализации», «лекция-трагедия» и даже «караоке-медитация».

В «Узле» ставят Братьев Стругацких, Леонида Андреева, Бориса Ванталова, Алексея Житковского, Эдварда Олби, Колю Русского, Сергея Павлова, Сергея Снегова. А в перспективе команда пространства хотела бы активнее интегрировать зарубежную драматургию, особенно современную. «Она вызывает интерес, потому что на сцене ее становится все меньше, а русской классики больше. Я считаю, что нужно переплетать “свое” и “чужое”. Этот культурный пласт не должен исчезнуть», — считает программный директор площадки Юлия Клейман.