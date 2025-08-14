Знакомьтесь, Spb Blind Orchestra — авангардные музыканты миксуют неоклассику с техно и следуют принципам Сергея Курехина

В субботу, 16 августа, в Петербурге пройдет концерт проекта Spb Blind Orchestra. Его особенность в том, что музыканты играют с завязанными глазами, получая указания от дирижера через прикосновения. Редакция Собака.ru поговорила с художественным руководителем коллектива Георгием Авериным и выяснила: как сыграть на кларнете любовь к хорошему чаю? Почему музыка должна быть чувственной? И как вышло, что после импровизации с Spb Blind Orchestra экс-участник «Поп-механики» и старший брат Егора Летова Сергей боится электросаксофонов?
Слева — Сергей Летов, справа — Георгий Аверин
Как стартовал проект?
В 2016 году я ездил на гастроли в Гоа и привлекал к концертам музыкантов из разных стран. Тогда многие из них рассказывали, что слышали про импровизационный проект, где участники играют с завязанными глазами. Я заинтересовался и, по совпадению, как раз перед отъездом в Петербург в дверях местного бара встретил израильтянина Дова «Балу» Розена (Dov Balu Rosen), автора этой идеи. Я попросил разрешение позаимствовать формат для моего клуба «Темнеет», и он согласился. После приезда я сразу же собрал знакомых музыкантов. Сначала было очень сложно: я ведь не дирижер и последние 20 лет занимаюсь барабанами. Но, конечно, постепенно научился. Буквально на второй месяц экспериментов заработало сарафанное радио, и с нами стали играть участники группы «АукцЫон». Проекта стал резонансным, с тех пор мы записали три альбома и съездили на гастроли в Данию и Армению.
Как работает «слепой» оркестр?
Музыканты играют и поют с завязанными глазами, а я управляю ими при помощи тактильного контакта: одно касание плеча — знак, что нужно вступить, два — пауза, касание обоих плеч одновременно — соло. Получается, я работаю с участниками оркестра как аранжировщик. Только обычно он сидит за компьютером и расставляет разные инструменты в программе, а я делаю это вживую: на глазах у публики.
Про импровизацию как главный принцип
Я никогда не провожу репетиции. Конечно, из-за этого случаются моменты какофонии, но без хаоса невозможен космос. Единственное, что определяет сценарий концертов — заранее заданная тема и хронология тональностей. На выступлении я обращаюсь к зрителям примерно так: «Концерт будет о любви. Сейчас мы сыграем композицию о чувствах к хорошему чаю. Ее начнет кларнетист в тональности ре минор». А уж как он будет это делать — вопрос к музыканту. Темы концертов у нас бывают разные. Например, джазовые суеверия (если уронил ноты — нужно обязательно на них посидеть!), видео из космоса (попробуйте сыграть на кларнете, как ракета взлетает с космодрома!) или поэзия Серебряного века. Каждое выступление — новая тема.
Про кумира в лице Курехина
Я иду по стопам Сергея Курехина и стараюсь вести проект под флагом авангарда и настоящего творчества. Наш музыкальный диапазон безграничен: от техно до шансона, от фри-джаза до неоклассики. Кайф в том, что на выступления Spb Blind Orchestra можно приходить постоянно и каждый раз удивляться, как в первый, потому что музыка и состав участников разные. Мы существуем уже девятый год, и лично мне еще совсем не надоело.
Кто играет в Spb Blind Orchestra?
За время существования проекта у нас отыграло около 150 человек. Есть постоянные участники и сменяющиеся. Кто-то приходит по рекомендации, кого-то вижу вживую на джемах или замечаю в других музыкальных группах. Основная радость этого проекта — то, что молодые музыканты могут играть с мэтрами импровизации. Например, с кларнетистом Равилем Азизовым, который раньше выступал с Сергеем Курехиным и рубил жесткий авангард. Рядом с такими серьезными артистами даже новички, которые вчера окончили училище Римского-Корсакова, начинают показывать, казалось бы, несвойственные им данные.
Про работу с культовыми музыкантами
Я навсегда запомнил, как мы впервые встретились с Сергеем Летовым (старший брат Егора Летова из «Гражданской обороны», саксофонист «Поп-механики». — Прим. ред.) в Московском Планетарии. Я попросил его сыграть на электросаксофоне. После концерта он поделился, что это был для него очень травматичный опыт. У электросаксофонов маленький экранчик, на котором регулируется уровень громкости, и с завязанными глазами было совершенно неудобно с ним работать. Сергей Федорович признался, что постоянно пугался неожиданных звуков. Я, конечно, был ужасно расстроен, что это мой недосмотр. Но ничего, он все равно продолжил с нами выступать. Только теперь — с акустическим саксофоном.
Почему называться «слепым» оркестром — это ок?
Вообще-то у нас в составе есть незрячий музыкант — кларнетист Сергей Шахов — но я понимаю, что к названию могут возникать этические вопросы. В начале нашего пути я ходил во Всероссийское общество слепых — хотел сделать проект социальным и попросить у них контакты незрячих музыкантов. Со мной, к сожалению, никто не стал общаться: они почему-то подумали, что я их обману. Поэтому я решил сконцентрироваться на творчестве. Для музыкантов завязанные глаза — не пиар-ход, а возможность посвятить себя звуку и не отвлекаться на публику и других участников оркестра.
Что говорят о работе с завязанными глазами сами музыканты?
Я почти всегда получаю отзыв, что наш оркестр — исключительный опыт. Он открывает новые границы восприятия музыки и импровизации. Это действительно интересная и достойная тема, на которую не жаль потратить время и творческие усилия. К нами приходят ради новых знакомств и ощущений, а уже деньги — отдельный приятный бонус.
В чем смысл проекта?
Spb Blind Orchestra — супергруппа (коллектив, участники которого уже получили известность сольно или в составе других проектов. — Прим. ред.), поэтому я процитирую Сергея Курехина, создателя также супергруппы «Поп-механика»: «Музыка должна быть чувственной». Это определенно относится к нам, потому что, ограничивая зрение, мы обостряем слух. Наши концерты завязаны на взаимоощущении музыкантов, а еще на чувствовании дирижера и мысли, которую он пытается донести.
