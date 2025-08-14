Знакомьтесь, Spb Blind Orchestra — авангардные музыканты миксуют неоклассику с техно и следуют принципам Сергея Курехина

Как стартовал проект?

В 2016 году я ездил на гастроли в Гоа и привлекал к концертам музыкантов из разных стран. Тогда многие из них рассказывали, что слышали про импровизационный проект, где участники играют с завязанными глазами. Я заинтересовался и, по совпадению, как раз перед отъездом в Петербург в дверях местного бара встретил израильтянина Дова «Балу» Розена (Dov Balu Rosen), автора этой идеи. Я попросил разрешение позаимствовать формат для моего клуба «Темнеет», и он согласился. После приезда я сразу же собрал знакомых музыкантов. Сначала было очень сложно: я ведь не дирижер и последние 20 лет занимаюсь барабанами. Но, конечно, постепенно научился. Буквально на второй месяц экспериментов заработало сарафанное радио, и с нами стали играть участники группы «АукцЫон». Проекта стал резонансным, с тех пор мы записали три альбома и съездили на гастроли в Данию и Армению.

Как работает «слепой» оркестр?

Музыканты играют и поют с завязанными глазами, а я управляю ими при помощи тактильного контакта: одно касание плеча — знак, что нужно вступить, два — пауза, касание обоих плеч одновременно — соло. Получается, я работаю с участниками оркестра как аранжировщик. Только обычно он сидит за компьютером и расставляет разные инструменты в программе, а я делаю это вживую: на глазах у публики.

Про импровизацию как главный принцип

Я никогда не провожу репетиции. Конечно, из-за этого случаются моменты какофонии, но без хаоса невозможен космос. Единственное, что определяет сценарий концертов — заранее заданная тема и хронология тональностей. На выступлении я обращаюсь к зрителям примерно так: «Концерт будет о любви. Сейчас мы сыграем композицию о чувствах к хорошему чаю. Ее начнет кларнетист в тональности ре минор». А уж как он будет это делать — вопрос к музыканту. Темы концертов у нас бывают разные. Например, джазовые суеверия (если уронил ноты — нужно обязательно на них посидеть!), видео из космоса (попробуйте сыграть на кларнете, как ракета взлетает с космодрома!) или поэзия Серебряного века. Каждое выступление — новая тема.