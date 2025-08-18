Знакомьтесь, блогер Артем Хадунькин! Это он придумал традицию кричать по утрам на Троицком мосту (у акции уже более 300 участников!)

Когда организм категорически не привык просыпаться до десяти утра, любое утреннее рандеву (а тем более подъем в половину шестого, потому что до Троицкого моста мне добираться час!) ощущается как набоковское приглашение на казнь. Мозг придумывает любые предлоги, чтобы не двигаться. Вплоть до самых абсурдных: «А вдруг все соберутся на одной стороне моста, а ты на другой? Что будешь делать? Уж лучше не ехать совсем…»

Выходя из дома, ловлю себя на первой нестрадальческой мысли: «Посмотри, соседи на работу едут, а ты — на мост кричать». Почему-то это заставляет улыбнуться. По пути встречаю девушку, подозрительно напоминающую человека, способного на выдающийся крик. Болтаем: «Вы тоже на мост?». «Да». «В первый раз?». «Нет, у нас уже есть свой чатик на девять человек». «А вы не знаете, сколько будем кричать?». «Обычно с 7:00 до 07:03». «Как пунктуально!»

Пространство Троицкого постепенно заполняет толпа — собирается около 50 человек. По очереди обнимаемся с лидером комьюнити Артемом и ведем сакральный отсчет до цели встречи: три, два, один. Прокричать успеваем всего трижды. И, по злой иронии, когда начинаешь, останавливаться больше совсем не хочется (даже несмотря на закон о тишине, который вообще-то действует до восьми утра!).

Нет, для меня это не про проживание стресса или откупоривание заплесневевших эмоций. Это просто настолько весело, что троекратного капслочного: «ААА» мне теперь мало.