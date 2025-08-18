Знакомьтесь, блогер Артем Хадунькин! Это он придумал традицию кричать по утрам на Троицком мосту (у акции уже более 300 участников!)

Бороться со стрессом можно по-разному: гастрономическим гедонизмом, высокодуховными ретритами или сбрасыванием эмоций через практику по терапевтическому кричанию. Последний способ сделал традицией и массовым петербургским аттракционом на Троицком мосту блогер (и грузчик!) Артем Хадунькин (@hadunkin_art*). Он мечтал о ЗОЖ-ном YouTube-канале, а в итоге стал лидером комьюнити, заряженного на борьбу с социофобией. Редактор Собака.ru Лиза Вельяминова тоже поучаствовала во флешмобе и выяснила у его создателя, почему люди разучились кричать и зачем им это вообще нужно.
Когда организм категорически не привык просыпаться до десяти утра, любое утреннее рандеву (а тем более подъем в половину шестого, потому что до Троицкого моста мне добираться час!) ощущается как набоковское приглашение на казнь. Мозг придумывает любые предлоги, чтобы не двигаться. Вплоть до самых абсурдных: «А вдруг все соберутся на одной стороне моста, а ты на другой? Что будешь делать? Уж лучше не ехать совсем…»
Выходя из дома, ловлю себя на первой нестрадальческой мысли: «Посмотри, соседи на работу едут, а ты — на мост кричать». Почему-то это заставляет улыбнуться. По пути встречаю девушку, подозрительно напоминающую человека, способного на выдающийся крик. Болтаем: «Вы тоже на мост?». «Да». «В первый раз?». «Нет, у нас уже есть свой чатик на девять человек». «А вы не знаете, сколько будем кричать?». «Обычно с 7:00 до 07:03». «Как пунктуально!»
Пространство Троицкого постепенно заполняет толпа — собирается около 50 человек. По очереди обнимаемся с лидером комьюнити Артемом и ведем сакральный отсчет до цели встречи: три, два, один. Прокричать успеваем всего трижды. И, по злой иронии, когда начинаешь, останавливаться больше совсем не хочется (даже несмотря на закон о тишине, который вообще-то действует до восьми утра!).
Нет, для меня это не про проживание стресса или откупоривание заплесневевших эмоций. Это просто настолько весело, что троекратного капслочного: «ААА» мне теперь мало.
Артем, с чего стартовал твой «кричащий» блог?
Сначала я хотел завести аккаунт на YouTube и рассказывать про здоровый образ жизни, правильное питание, диеты. Несколько месяцев я мучился, что никак не могу начать. Думал, что со мной что-то не так: недостаточно техники, идей. Хотелось стартовать грандиозно, а оказалось, что блогинг работает иначе — надо просто делать. Я решил: буду копировать чужие рилсы*, которые набирают миллионы просмотров. Так и начал продвигаться: с декабря по май 2025 года я выкладывал шуточные видео. Авторского практически ничего не придумывал, но отклик от аудитории был.
Потом у тебя появился челлендж: рилс* — каждый день.
Да, однажды я увидел, что блогер @sirdenisov*, который 441 день подряд выкладывал видео с общением на камеру, вдруг перестал это делать. Сказал, что опустошен. Я подумал: если какая-то звезда затухает, появляется новая. Сел на велосипед, поехал на «Чернышевскую», поставил камеру и выжал из себя что-то. Сначала не выложил. Очень боялся и стеснялся, переживал, что обо мне подумают. А потом меня так крутило из-за того, что я не смог, не преодолел себя. Пришлось публиковать.
И о чем стал рассказывать?
Я тогда боролся со своим страхом общественности и постоянно чувствовал скованность, вел себя, как серая мышка. Так что я параллельно транслировал две темы: мою социофобию и еще наслаждение жизнью. Вообще блог — место для рефлексии. Заявление о том, что думаю и как чувствую. Это доставание из памяти каких-то тезисов и их переосмысление. Например, не так давно я рассказывал, как по-разному воспринимается дождь: можно под ним атмосферно мокнуть и радоваться или скукожиться и прятаться от капель. Это твой выбор — расправить плечи и почувствовать, что жизнь хороша, или замкнуться.
Вчера у тебя было 106 дней постинга. Не надоело?
Наоборот. Случались такие ситуации, когда я не знал, выживу завтра или нет, но для меня было все равно критически важно записать видео. Я поставил себе такой приоритет и думаю только об этом.
Почему? Дисциплина?
Скорее, самореализация. Мне сейчас 30 лет, я работаю грузчиком, у меня нет образования, я очень мало зарабатываю. Это довольно-таки давящее чувство.
Давай о главном! Расскажи, как зародилась идея кричать на мосту.
Я заметил, что не умею и боюсь кричать. Думал, что поеду как-нибудь в лес, проорусь, сделаю выводы и выложу об этом видео. Но как-то целый месяц откладывал, пока однажды не поехал на Троицкий мост снять рилс* с рассветом. Как назло перед этим все небо затянуло. Я сначала растерялся, а потом вспомнил идею про крик и подумал: зачем мне ехать в лес? Можно же прямо здесь, на мосту. Было 4:40. Я закричал.
Как ты думаешь, почему многие боятся кричать?
Во-первых, это не принято в обществе. Громкие звуки — дискомфорт. Во-вторых, крик не нужен нам в обычной жизни, поэтому тело к нему не привыкло. Ну и в-третьих, люди боятся себя проявлять. Сразу появляется мысль: «Опа, я сейчас могу помешать. Кто-то может подумать, что мне плохо, я сумасшедший или зову на помощь». Такой образ мыслей сковывает.
Тогда зачем кричать, если страшно и дискомфортно?
Я просто хотел научиться.
То есть это про обретение навыка? Я не умею кататься на скейтборде, но, пожалуй, научусь?
Скорее, я боюсь, что если буду кататься на скейтборде, люди подумают, что я подросток. И, например, не захотят заключать со мной серьезные контракты или ходить на свидания. Поэтому я освою его, чтобы преодолеть страх.
И что ты почувствовал, когда впервые закричал?
Что силен.
Постепенно к тебе стали присоединяться и другие желающие преодолеть себя.
Да. Всего было шесть криков. В первый раз я сделал это в одиночестве, во второй — нас было уже двое, в третий — 30 человек, в четвертый — больше 300, в пятый — всего семь, а в шестой, сегодня, — около 50.
Когда ты понял, что эта история будет масштабироваться?
Когда после первого видео на меня подписалось 500 человек.
Почему люди так откликнулись, как думаешь?
Это эмоциональная разгрузка, проживание чувств.
А ты сам как проживаешь свои эмоции?
Крик для меня не про это, а про преодоление. Вообще я не чувствую, что обычно выпускаю эмоции. Не могу почему-то тебе ответить.
Ладно, а у тебя есть ощущение, что ты создал феномен? Можно сказать, вернул свободу воли.
Я, скорее, напомнил людям о том, что и так внутри них было.
Последнее — давай придумаем топ мест для крика в Петербурге. Ты обычно собираешь всех на Троицком мосту. А где можно было бы еще?
Скажу так: кричи везде и беги, если это кому-то помешало. Мне кажется, что не так важно где, как, зачем, почему. Прикольно, что такое явление есть. Что для него не нужно ничего покупать или иметь при себе. Оно буквально возможно везде.
Блогер Артем Хадунькин
Бонус: мнение психолога о практике!
Константин Соловьев
Психолог ALVI Clinic
Эта акция похожа на эксперимент для проверки внутренних убеждений. Например, человек думает: «Проявлять эмоции — неправильно. Выглядеть глупо — ужасно». Результатом проверки может стать противоположный вывод: «Проявлять эмоции не так уж и страшно. Иногда можно выглядеть глупо — и это ок». Новые выводы открывают дорогу иным поведенческим стратегиям и, как правило, делают жизнь лучше.
Еще такая практика — «стресс-тренировка». Сначала возбуждение, рост значений адреналина и кортизола, а потом — расслабление за счет окситоцина, который вырабатывается в процессе социального взаимодействия.
С другой стороны, крик может закрепить стратегию «сначала коплю — потом взрываюсь» — что не совсем эффективно. А если человек изначально пришел с негативным отношение к себе, и у него не получилось покричать, это может только усилить его предубеждения и тревогу. В целом, я считаю флешмоб безобидным. Но если мы говорим о действительно стойких изменениях, то такие практики — не замена полноценной психотерапии.
