Где покупать современное искусство в Петербурге, помимо галерей? Не только ярмарки и аукционы, но и спортивные магазины и бары

Если вы начинающий (или продолжающий) коллекционер, хотите сделать арт-инвестицию или подарок, закономерно возникает вопрос: «Где приобрести действительно стоящую работу?» Если позволяет бюджет, можно отправиться в галерею (кстати, за последние полтора года открылось немало новых!). Если знаете художников лично — в мастерскую. А куда еще? Рассказываем, где можно устроить арт-шоппинг так, чтобы поддержать независимых авторов и не разориться в процессе.
Ярмарка совриска PAF
Ярмарки и маркеты
В Петербурге ежегодно на постоянной основе проходят четыре события.
Во-первых, это весенняя (и уже прошедшая в 2025-м) ярмарка Port Art Fair в «Севкабель Порту» под кураторством Анны Заведий. Выбор участников обычно демократичный и учитывает разный бюджет: от работ галерейных художников стоимостью больше миллиона рублей до относительно недорогих предметов декора. В этом году главной темой выбрали Arts & Crafts, то есть искусство и ремесла. Поэтому керамики и текстиля — главных новых медиумов по (возможно) шутливому утверждению искусствоведа Бориса Клюшникова — было особенно много.
Предстоящая Third Place Art Fair традиционно проходит в начале осени в исторических залах культурного пространства «Третье место». Тема в 2025-м обозначена как «Соавторы». Работы представят только независимые художники — без галерей и других посредников, а значит — автоматически меньше комиссии и ниже цены. Участвуют девяносто авторов из разных городов России и ближнего зарубежья. Также обещают обширную параллельную образовательную программу.
Ярмарка искусства 1703 — самая крупная и значимая среди петербургских (прямой конкурент столичной Cosmoscow!). В этом году она пока не состоялась в запланированные летние даты, но мероприятие обещают все же провести осенью. Впервые 1703 прошла в 2022-м в ЦВЗ «Манеж» по инициативе ПАО «Газпром». Участие в ней принимают как крупные галереи (не только петербургские!), так и молодые пространства и сообщества. На ярмарке также есть некоммерческая секция «Коллекции», где показывают редкие вещи из различных собраний.
Ярмарка «Из профессорской квартиры» от KGallery проходит два раза в год — на Рождество и летом. Последняя итерация состоялась совсем недавно на площадке Дома Радио. Хронологические рамки представленных работ широки: от начала ХХ века до сегодняшнего дня (например, самому юному художнику-участнику всего 10 лет!). Разброс цен также велик: от нескольких до сотен тысяч рублей.
Кроме ежегодных, существуют разовые маркеты, например, в Екатерининском собрании или отеле The Faces historical center. А еще события проходят в галереях: произведения на них можно приобрести намного дешевле обычного.
Иван Тузов. План на день. 2024 год
Аукционы
Торгов современного искусства проходит довольно много, особенно в онлайне. Поэтому выделим те из них, что базируются в Петербурге и представляют молодых независимых художников.
Кураторская группа Sturm раньше проводила аукционы в интернете каждый месяц, но три года хранила молчание. И вот — в сентября они возвращаются! Торги пройдут на сайте, среди художников — работы Андрея Горбунова, Дмитрия Жукова, Катерины Веселовской, Ивана Тузова, Лады Учаевой и многих других.
Галерея «Метамодернисты» скоро перешагнет отметку в 30 аукционов. Их события обычно в онлайне: в Telegram-канале. Стартовая цена на все лоты — тысяча рублей, в том числе для произведений известных художников. Так, среди авторов, например, Антонина Фатхуллина и Юрий Штапаков.
Аукцион «Дешевка» придумал художник Нил Эксколор. Это скорее аттракцион, а не серьезные торги. Но, если вы собираете коллекцию сердцем, а в арте вас больше всего привлекает личный эмоциональный отклик, здесь можно поискать что-нибудь забавное. Тем более стартовая цена всех лотов — один рубль.
Уличное искусство
Да, стрит-арт тоже можно купить (и это не оксюморон!). Например, на набережной Обводного канала есть лавка «Сетка», в ее пуле — 80 художников, цены стартуют с нескольких сотен рублей. Также приобрести работы уличных авторов, представленных в их собрании, можно в «Стрит-арт хранении».
Неочевидные локации
Искусство повсюду! Буквально. Например, купить работы молодых художников можно в магазине спортивной одежды IRNBY, в барах — WöD, «Стирка» и «Мишка». И это не разовые поп-ап-инициативы, а постоянная практика.
