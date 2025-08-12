Где покупать современное искусство в Петербурге, помимо галерей? Не только ярмарки и аукционы, но и спортивные магазины и бары

Ярмарки и маркеты

В Петербурге ежегодно на постоянной основе проходят четыре события.

Во-первых, это весенняя (и уже прошедшая в 2025-м) ярмарка Port Art Fair в «Севкабель Порту» под кураторством Анны Заведий. Выбор участников обычно демократичный и учитывает разный бюджет: от работ галерейных художников стоимостью больше миллиона рублей до относительно недорогих предметов декора. В этом году главной темой выбрали Arts & Crafts, то есть искусство и ремесла. Поэтому керамики и текстиля — главных новых медиумов по (возможно) шутливому утверждению искусствоведа Бориса Клюшникова — было особенно много.

Предстоящая Third Place Art Fair традиционно проходит в начале осени в исторических залах культурного пространства «Третье место». Тема в 2025-м обозначена как «Соавторы». Работы представят только независимые художники — без галерей и других посредников, а значит — автоматически меньше комиссии и ниже цены. Участвуют девяносто авторов из разных городов России и ближнего зарубежья. Также обещают обширную параллельную образовательную программу.

Ярмарка искусства 1703 — самая крупная и значимая среди петербургских (прямой конкурент столичной Cosmoscow!). В этом году она пока не состоялась в запланированные летние даты, но мероприятие обещают все же провести осенью. Впервые 1703 прошла в 2022-м в ЦВЗ «Манеж» по инициативе ПАО «Газпром». Участие в ней принимают как крупные галереи (не только петербургские!), так и молодые пространства и сообщества. На ярмарке также есть некоммерческая секция «Коллекции», где показывают редкие вещи из различных собраний.

Ярмарка «Из профессорской квартиры» от KGallery проходит два раза в год — на Рождество и летом. Последняя итерация состоялась совсем недавно на площадке Дома Радио. Хронологические рамки представленных работ широки: от начала ХХ века до сегодняшнего дня (например, самому юному художнику-участнику всего 10 лет!). Разброс цен также велик: от нескольких до сотен тысяч рублей.

Кроме ежегодных, существуют разовые маркеты, например, в Екатерининском собрании или отеле The Faces historical center. А еще события проходят в галереях: произведения на них можно приобрести намного дешевле обычного.