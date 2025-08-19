15 недавних триллеров, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших триллеров — от шпионских вроде «Черного чемодана» и «Новичка» до экспериментов на стыке с хоррором («Хищные твари») или социальной сатирой («Холланд»). Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
«Черный чемодан — двойная игра» / Black Bag (16+)
Уже второй фильм Стивена Содерберга, выходящий в этом году. После драматического хоррора «Присутствие» режиссер снял шпионский триллер с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт. Они играют семейную пару британских разведчиков — муж должен найти «крота», похитившего сверхсекретный софт, но среди главных подозреваемых оказывается его любимая жена.
В звездном касте — Пирс Броснан и Наоми Харрис (после бондианы идеально вписывающиеся в такие истории), а также Реге-Жан Пейдж из «Бриджертонов».
Вышел на Apple TV+, Prime Video
«Настоящие детективы» / Neighborhood Watch (18+)
Комедийный триллер Дункана Скайлза («Узел смерти»). Мужчина с психическим расстройством по имени Саймон (Джек Куэйд, «Новокаин», «Пацаны») становится свидетелем похищения девушки — но не может внятно описать подробности, поэтому полиция принимает его рассказ за плод больного воображения. Однако тот не сдается и вместе с ворчливым охранником-пенсионером (Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов») начинает собственное расследование.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko
«Горячая штучка» / Pretty Thing (18+)
Эротический триллер режиссера «Королевской кобры» Джастина Келли со звездой девяностых Алисией Сильверстоун («Бестолковые», «Рептилии») и Карлом Глусманом («Неоновый демон»). Бизнесвумен Софи знакомится в ресторане с красавчиком Эллиотом и ради развлечения заводит с ним небольшую интрижку без расчета на дальнейшие отношения. Однако не желающий смириться с этим парень быстро превращается в опасного сталкера.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Хищные твари» / Dangerous Animals (18+)
Австралийский хоррор-триллер про акул и злых людей режиссера Шона Бирна («Дары смерти») в лучших традициях жанра «озплотейшн». Девушка-серфер Зефир (Хэсси Харрисон, «Йеллоустон») пытается сбежать с корабля, управляемого капитаном-маньяком: тот обожает приманивать хищных рыб свежей человечиной.
Выйдет 21 августа, Wink, «Иви»
«Новичок» / The Amateur (18+)
Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Одна жизнь») — по сюжету криптограф ЦРУ Чарльз (Рами Малек из «Мистера Робота» и «Богемской рапсодии») собирается мстить террористам за гибель жены. Однако нужных боевых навыков у него нет. Тогда он шантажирует начальство, чтобы пройти спецподоготвку.
В целом каст также серьезный: Лоренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джон Бернтал («Каратель»), Рэйчел Бросанхэн («Удивительная миссис Мейзел») и другие.
Вышел на Prime Video, Hulu, Apple TV
«Долина эха» / Echo Valley (18+)
К живущей в маленьком городке Кейт (Джулианна Мур) приходит взрослая дочь Клэр (Сидни Суини, «Эйфория») — вся в крови. Она рассказывает маме, что убила своего бойфренда, и та соглашается помочь замести следы.
Также в криминальном триллере снялись Кайл Маклоклен («Твин Пикс», «Фоллаут»), Донал Глисон («Выживший») и Фиона Шоу («Убивая Еву»). Режиссером выступил Майкл Пирс («Зверь»).
Вышел на Apple TV+
«Дроп» / Drop (16+)
Девушка-психотерапевт Вайолет (Мэган Фэйхи из «Белого лотоса») спустя некоторое время после смерти мужа идет на свидание и в ресторане получает поток пугающих телефонных сообщений. Некто активно убеждает ее убить нового потенциального партнера (Брэндон Скленар, «Все закончится на нас»), в противном случае жертвой станет ее сын.
Режиссер «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон снял камерный триллер о сетевом шантаже, также в касте задействована Вайолетт Бин («Флэш», «Оставленные»).
Вышел на Prime Video, iTunes
«Западня» / Locked (18+)
Голливудский ремейк аргентинского триллера «Мышеловка» 2019 года о недалеком мелком воришке (Билл Скарсгард, «Носферату», «Оно»), который забрался в открытую бронированную машину, но не смог из нее выбраться. А хозяин дорогого авто (Энтони Хопкинс в классической роли вежливого маньяка) втягивает его в издевательскую жестокую игру.
За постановку отвечает Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»).
Вышел на Hulu, Apple TV
«Холланд» / Holland (18+)
Триллер с Николь Кидман об учительнице, живущей среди тюльпанов и мельниц в тихом городке Холланд штата Мичиган: здесь все увлечены нидерландской культурой. Заподозрив мужа в измене и проследив за ним, женщина узнает, что идеальным все казалось лишь с виду.
Также в фильме Мими Кейв («Свежатинка») снялись Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение»).
Вышел на Prime Video
«Уничтожь их» / Bring Them Down (18+)
Драма с Кристофером Эбботом («Вульфмен») и Барри Кеоганом («Птица») — оба играют сыновей фермеров. Когда первый обвиняет второго в краже, обычный бытовой конфликт превращается в мрачную историю о мести и темном прошлом двух семей. Картина стала режиссерским дебютом в полнометражном кино для сценариста Криса Эндрюса, в фильме также снялись Колм Мини («Банды Лондона») и Нора-Джейн Нун («Сестры Магдалины»).
Вышел на Mubi, Apple TV
«Крутой поворот» / Sharp Corner (18+)
Примерный семьянин Джош (Бен Фостер из «Любой ценой») вместе с женой Рэйчел (Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму») переезжают жить в тихое захолустье. В первый же день около их дома на опасном повороте происходит автокатастрофа, в которой гибнет человек — далее аварии последуют одна за другой. Джош становится одержим идеей спасти водителей и прекратить череду смертельных происшествий.
Режиссер психологического триллера — канадец Джейсон Бакстон («Черный дрозд»).
Вышел на Hulu, Apple TV
«Другой» / Other (18+)
Триллер режиссера Давида Моро («Глаз») с Ольгой Куриленко («Обливион»): ее героиня Элис после смерти матери, с которой у нее были сложные отношения, возвращается в родной дом, чтобы уладить имущественные дела. Но застревает в зловещей локации — во-первых, фамильное гнездо напичкано камерами наблюдения. Во-вторых, есть полное ощущение, что в пустом особняке есть кто-то еще.
Также в касте — Филип Шурер («Крушение мира»), Джули Маес («Отверженные») и Жан Шац («Одержимые»).
Идет в кинотеатрах России
«Последнее завтра» / Hurry Up Tomorrow (18+)
Психологический триллер, основанный на одноименном альбоме The Weekend, — в фильме Трея Эдварда Шульца («Криша», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») тот играет страдающего бессонницей музыканта, чью жизнь резко меняет встреча с таинственной незнакомкой (Дженна Ортега, «Уэнсдей»).
Также в касте — Барри Кеоган («Солтберн», «Птица») и Рой Уильямс мл. («Больница Питт»).
Вышел на Okko, Wink, «Кинопоиск», «Иви»
«Опус» / Opus (18+)
Триллер дебютанта Марка Энтони Грина с Джоном Малковичем в главной роли — проект студии A24. Харизматичный ветеран здесь играет пропавшего на 30 лет, а затем внезапно вернувшегося в строй поп-певца. Когда журналистка (Айо Эдебири, «Медведь») приезжает в его поместье, чтобы написать о неожиданном возвращении славы мирской, быстро становится понятно, что икона сцены собрал вокруг себя секту (буквально).
Также в картине снялись Джульетт Льюис («Прирожденные убийцы») и Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»).
Вышел на Okko
«Свободные люди» / Sovereign (18+)
Напряженная криминальная история основана на реальных событиях. В центре сюжета — отец и сын Джерри и Джо Кейны (Ник Офферман из «Программистов» и Джейкоб Тремблей из «Жизни Чака»), вливающиеся в радикальную антиправительственную организацию «Суверенные граждане». Им противостоит начальник полиции Джон Бушар (Дэннис Куэйд, «Субстанция») — дело идет к кровавой развязке. Режиссером выступил дебютант Кристиан Суигал.
Идет в кинотеатрах России
