15 недавних триллеров, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших триллеров — от шпионских вроде «Черного чемодана» и «Новичка» до экспериментов на стыке с хоррором («Хищные твари») или социальной сатирой («Холланд»). Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.