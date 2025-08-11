Окружающая среда: каким получился новый сезон «Уэнсдей»?

На Netflix вышло продолжение хитового детективно-комедийного хоррора Тима Бертона из вселенной «Семейки Аддамс». Девочка-подросток с мизантропическими замашками в блестящем исполнении Дженны Ортеги продолжает учиться в школе «Невермор» и распутывать мистические преступления. Рассказываем, удалось ли авторам сохранить вайб, за который проект полюбили зрители.
Спустя три месяца после событий первого сезона Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) возвращается в академию «Невермор» после каникул. В целом времени она теряла: писала роман, прокачивала экстрасенсорные скиллы, а заодно нашла и покарала серийного убийцу, историей которого увлекалась еще в раннем детстве.
Атмосфера в учебном заведении также несколько поменялась — сокурсники за спасение академии готовы носить ее на руках и сооружают импровизированный фан-уголок с рисунками и записочками (на что девушка реагирует в духе: «неплохо бы на навязчивых поклонников поставить медвежьи капканы»). Впрочем, это далеко не главная проблема — история с таинственным сталкером так и не завершилась, в соседнем городке Джерико людей убивает стая ворон-камикадзе, а Уэнсдей преследует видение о гибели ее подруги Энид (Эмма Майерс).
Параллельно у остальных членов семейки Аддамс жизнь идет своим чередом. Родители, Гомес (Луис Гусман) и Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс), периодически для вида занимаются финансовыми вопросами «Невермора» (а на деле просто хотят быть рядом с детьми). Их младший сын Пагсли (Исаак Ордоньес) и его приятель Юджин (Мооса Мостафа) дружат с симпатичным зомби с механическим сердцем и пытаются кормить его сэндвичем. Также среди десятка второстепенных персонажей солируют Стив Бушеми в роли нового директора, похожего на Эдгара По, и Кристофер Ллойд, играющий сварливую профессорскую голову в банке с нафталином. Дежурно мельтешит в кадре разумная рука по имени Вещь.
Фанаты одного из самых успешных проектов Netflix за всю историю стриминга ждали «Уэнсдей», как обещанного, три года: съемки сначала отложили из-за секс-скандала с одним из ключевых актеров Перси Хайнсом Уайтом, а затем по проекту ударила масштабная забастовка сценаристов. В итоге основной актерский и режиссерский костяк удалось сохранить — на месте и шоураннеры Майлз Миллар с Альфредом Гофом, и режиссер Тим Бертон, который в этом сезоне снял четыре из восьми эпизодов и явно истосковался по игривой готической эстетике.
«Уэнсдей» по-прежнему очень приятный с визуальной точки зрения продукт, однако для самой истории углубление во вселенную «Семейки» явно пошло не на пользу. В первом сезоне и так было достаточно событий и персонажей, которые, по большому счету, не мешали основной линии о сложной девочке в пубертате, вынужденной с непроницаемым выражением лица и мрачными шуточками решать проблемы с древним злом.
Здесь же от обилия второстепенных сюжетов начинает слегка штормить еще после первой половины сериала (оставшиеся эпизоды выйдут 3 сентября) — создатели явно захотели поработать в сторону фан-сервиса и заметно с этим переборщили. Уэнсдей, к счастью, лишили любовной линии (в отличие от других учеников), зато Аддамсам с избытком добавили родственных перипетий. Даже те, кто изначально влюбился в главную героиню и ее стиль, рискуют оказаться погребенными под грузом необязательно детализированных взрослых и подростковых драм: сказка на то и сказка, чтобы быть не слишком сложной, не слишком страшной и не слишком назидательной.
