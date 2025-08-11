Окружающая среда: каким получился новый сезон «Уэнсдей»?

Спустя три месяца после событий первого сезона Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) возвращается в академию «Невермор» после каникул. В целом времени она теряла: писала роман, прокачивала экстрасенсорные скиллы, а заодно нашла и покарала серийного убийцу, историей которого увлекалась еще в раннем детстве.

Атмосфера в учебном заведении также несколько поменялась — сокурсники за спасение академии готовы носить ее на руках и сооружают импровизированный фан-уголок с рисунками и записочками (на что девушка реагирует в духе: «неплохо бы на навязчивых поклонников поставить медвежьи капканы»). Впрочем, это далеко не главная проблема — история с таинственным сталкером так и не завершилась, в соседнем городке Джерико людей убивает стая ворон-камикадзе, а Уэнсдей преследует видение о гибели ее подруги Энид (Эмма Майерс).