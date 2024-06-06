Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 июня

Празднование 225-летия Пушкина, ярмарка совриска «1703», концерт Вячеслава Бутусова на Дворцовой, перформанс по «Лебединому озеру» от «Антон тут рядом», фестивали «Окна открой!» и «Паруса Кронштадта», лайвы Настасьи Хрущевой, ATL и Бориса Березовского, «Ночь идей» в «Упсала-Цирке», вторая часть выставки «PAF: все цветы», лекция Nocow об отечественной электронной музыке, а также триллер «Асфальтовые джунгли» с Шоном Пенном в кино — рассказываем о главных событиях выходных.
Ярмарка искусства «1703»
Четверг, 6 июня
Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (18+)
Крупнейший смотр современного искусства от экспертов арт-рынка — с амбициями превзойти Cosmoscow. В этом году отобрали 45 галерей и творческих объединений.
До 9 июня
Спектакль «Сказка о царе Салтане», «Зазеркалье» (12+)
Музыкальный театр отметит юбилей «солнца русской поэзии» (6 июня Пушкину 225 лет!) премьерой оперы режиссера Александра Петрова. За дирижерским пультом — Павел Бубельников.
6, 8, 9 июня
Эхо фестиваля «Дух огня» (18+)
На «Ленфильме», в «Родине» и «Доме кино» покажут дебюты российских режиссеров. В расписании также казахстанский фильм «Бауырана Салу», взявший приз в международной программе.
С 6 по 8 июня
Выставка Museum, бар Vermuteria (18+)
В поп-ап проекте Nikolay Evdokimov Gallery — живопись Андрея Семенова: bad paintings и экспрессионистские цитаты на культовые сюжеты мастеров прошлого.
До 5 августа
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Асфальтовые джунгли» (18+) с Шоном Пенном, хоррор «Полночь с дьяволом» (18+), комедию «Непослушники» (12+) с Виктором Хориняком и Гошей Куценко, боевик с Гаем Пирсом «На краю земли» (12+), подростковую картину «Шах и мат» (18+) и мультфильмы «Пушкин и... Михайловское. Начало» (6+) и «Последний дракон» (6+).
Владимир Варнава
Пятница, 7 июня
Выставка «Он победил и время и пространство...» К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Строгановский дворец Русского музея (0+)
Масштабный проект в честь «нашего всего». Будет 300 экспонатов, связанных с эпохой поэта и его восприятием в культуре.
С 7 июня по 9 декабря
Экологическая акция «Чистые игры», Сосновый Бор (12+)
Командные соревнования по сбору мусора у Финского залива закончатся выступлением Жени Любич и коктейль-пати.
Выставка «PAF: все цветы», «Севкабель Порт» (18+)
После обновления экспозиции свои работы покажут Dusto, Турбен, группа «Щелочь» и другие.
До 30 июня
Выставка «Искусство других. Нонконформизм в СССР», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Феномен второго русского авангарда разберут, сравнивая московских и петербургских нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Евгений Михнов-Войтенко, Анатолий Зверев и Франциско Инфанте.
До 18 августа
Garage Sail, «Севкабель Порт» (18+)
Большая гаражная распродажа — с летней одеждой, декором, винилом и кассетным pop-up «Тейп» для любителей аналогового звучания и перемотки с помощью карандаша.
С 7 по 9 июня
Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций», Beriozka Gallery (12+)
В экспозиции — работы Розановой, Гончаровой, Малевича, Родченко и других художников начала XX века.
До 30 июня
Гала-концерт к 225-летию Пушкина, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
В филармонии наглядно подтвердят, что без великого поэта другой была бы не только русская литература, но и музыка. Прозвучат Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов и не только.
Эхо фестиваля Arctic Open, «Ленфильм» (16+)
Покажут дебютную драму Светланы Самошиной «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой (снято в Ленобласти!) и фильм-расследование «Колбаса Митрофана Аксенова» Алексея Федорченко. Картины представят сами авторы, а также главред «Сеанса» Василий Степанов.
7, 8 июня
Выставка «Открытое хранение», Anna Nova (16+)
Избранные работы из коллекции галереи, выполненные в различных медиа. Среди участников — Юлдус Бахтиозина, Анна Андржиевская, Егор Крафт и Федор Хиросигэ.
До 28 июля
Перформанс «О. Лебединое», Новая сцена Александринского театра (6+)
19:30
Инклюзивный перформанс труппы и оркестра «Антон тут рядом» — современное переосмысление классического балета на музыку Чайковского. К лебединой медитации присоединится танцовщик Владимир Варнава.
Лекция «Автостопом по кинофестивалям», «Севкабель Порт» (18+)
19:00
Кинокритик Егор Москвитин расскажет, как в этом году прошел Каннский фестиваль и почему фильм с Юрой Борисовым в касте получил главный приз.
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII – начала XX веков», Мраморный дворец Русского музея (6+)
Покажут более 200 произведений — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и нумизматику.
До 5 августа
Концерт Вячеслава Бутусова, Дворцовая площадь (6+)
19:00
С традиционным в дни ПМЭФ бесплатным концертом на этот раз выступит фронтмен групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».
Вечеринка Garden, Blank (18+)
23:00
Сезон танцев на террасе откроют лидер Resonance Moscow Никита Забелин, его соратник DESTROY, посланник Нибуру Anunak и ижевский диджей Rvbbt.
Летний сад
Суббота, 8 июня
Спектакль «Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)
12:00
Семейная «опера-лубок» по сказке Пушкина — в интерпретации Владимира Жукова, полной оригинальных условностей.
«День Летнего сада» (6+)
На празднике в честь 320-летия сада, заложенного еще Петром I, выступят пианист Иван Бессонов, артисты Мариинского театра, оркестры Olympic Orchestra и «Бис-квит», группа Billy’s Band, «Терем-Квартет», иллюзионист Роман Борщ и не только.
8, 9 июня
Фестиваль «Кафка +», библиотека Гете-Института (16+)
По случаю 100-летия со дня смерти Франца Кафки откроют выставку с иллюстрациями художника Николаса Малера, поговорят о современном танце (с хореографом Изабель Шад и музой Ольгой Цветковой!), а филолог Юлиана Каминская проведет театрализованную лекцию.
8, 9 июня
Выставка «Родченко. Личное», «Левашовский хлебозавод» (16+)
Успейте увидеть 58 знаковых снимков 1920–1930-х, снятые основоположником конструктивизма.
До 9 июня
Фестиваль «Окна открой!», Парк 300-летия (18+)
В рок-марафоне под открытым небом участвуют «Алиса», «Ария», «Сурганова и оркестр», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», Игорь Растеряев и многие другие.
Open Coffee Fest, «Брусницын» (0+)
Соберутся больше 50 кофейных проектов со всей страны. В программе — маркет, мастер-классы и лекции.
8, 9 июня
Фестиваль «Паруса Кронштадта», «Остров фортов» (6+)
320-летие Кронштадта отметят гонкой на летающих сап-досках, концертами, танцевальными мастер-классами, спортивными играми, детскими викторинами и арт-плэнером. А еще будут стендап и выступление клоунов театра «Лицедеи».
Музыкальный клуб в «Сообществе», «Новая Голландия» (18+)
17:00
Музыкант и продюсер Nocow (Алексей Никитин) расскажет об отечественной электронной сцене в новых реалиях.
Презентация книги «Капризное отражение. Феминистские идеи на киноэкране», «Порядок слов» (18+)
19:30
Исследовательницы визуальной культуры Татиана Крувко и Валерия Косякова познакомят с фемоптикой в кино.
«Ночь идей», «Упсала-Цирк» (16+)
Тема этого года — «Линии разлома». В программе интеллектуального марафона — встреча с геологом, цирковое шоу (режиссер Кирилл Люкевич!), лекция психоаналитика Виктора Мазина, кинопоказы, поэтический слэм и хореографический перформанс.
Фестиваль стрит-арта, Vokzal 1853 (12+)
Лавка искусства «Сетка» в честь своего дня рождения устроит маркет с работами современных уличных художников. А еще будет танц-батл.
8, 9 июня
Концерт Настасьи Хрущевой, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Композитор (и лауреатка «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Хрущева вместе с вокальным коллективом Festino представит программу «Счастье: странные песни для хора».
Концерт ATL, «Гигант Холл» (18+)
17:00
В клубном шоу мастера эзотерического хип-хопа также участвуют рэперы Jeembo и TVETH.
Алла Шелест и Игорь Чернышев. Выставка «Балет. Притяжение»
Воскресенье, 9 июня
Выставка «Наслаждение фарфором: белая пластика Императорского фарфорового завода середины XIX — начала ХХ века», Эрмитаж (12+)
В экспозиции — сервизы, небольшие скульптуры, вазы и декоративные композиции «в белье». Цель выставки — поспорить с теорией о том, что не расписанными оставались только бракованные предметы.
До 15 сентября
Выставка «Балет. Притяжение», Театральный музей (6+)
Проект о самых известных балетных дуэтах. Покажут, как парные танцы менялись с XVII века.
С 8 июня по 7 октября
Спектакль «Барышня-крестьянка», Молодежный театр на Фонтанке (16+)
18:00
Режиссер Наталья Архипова по-новому обыграет сюжет одной из «Повестей Белкина» (самой водевильной!).
Выставки «1:20» и «Голем и Ржавая Машина», Marina Gisich Gallery (16+)
Андрей Рудьев и Александр Цикаришвили через обрывки воспоминаний и разные взгляды на реальность ищут границу между общечеловеческим и частным.
«1:20» — до 25 августа, «Голем и Ржавая Машина» — до 18 августа
Концерт «Отава Ё», «Космонавт» (6+)
19:00
Петербургская фолк-группа отметит 21-й день рождения.
Концерт Бориса Березовского, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Пианист (звезда мировой академической музыки!) выступит вместе с симфоническим оркестром филармонии. Дирижер — Феликс Коробов. Прозвучат Рахманинов и Лютославский.
Комментарии (0)