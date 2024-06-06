Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 июня

Выставка «Он победил и время и пространство...» К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Строгановский дворец Русского музея (0+)

Масштабный проект в честь «нашего всего». Будет 300 экспонатов, связанных с эпохой поэта и его восприятием в культуре.

С 7 июня по 9 декабря

Экологическая акция «Чистые игры», Сосновый Бор (12+)

Командные соревнования по сбору мусора у Финского залива закончатся выступлением Жени Любич и коктейль-пати.

Выставка «PAF: все цветы», «Севкабель Порт» (18+)

После обновления экспозиции свои работы покажут Dusto, Турбен, группа «Щелочь» и другие.

До 30 июня

Выставка «Искусство других. Нонконформизм в СССР», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Феномен второго русского авангарда разберут, сравнивая московских и петербургских нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Евгений Михнов-Войтенко, Анатолий Зверев и Франциско Инфанте.

До 18 августа

Garage Sail, «Севкабель Порт» (18+)

Большая гаражная распродажа — с летней одеждой, декором, винилом и кассетным pop-up «Тейп» для любителей аналогового звучания и перемотки с помощью карандаша.

С 7 по 9 июня

Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций», Beriozka Gallery (12+)

В экспозиции — работы Розановой, Гончаровой, Малевича, Родченко и других художников начала XX века.

До 30 июня

Гала-концерт к 225-летию Пушкина, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

В филармонии наглядно подтвердят, что без великого поэта другой была бы не только русская литература, но и музыка. Прозвучат Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов и не только.

Эхо фестиваля Arctic Open, «Ленфильм» (16+)

Покажут дебютную драму Светланы Самошиной «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой (снято в Ленобласти!) и фильм-расследование «Колбаса Митрофана Аксенова» Алексея Федорченко. Картины представят сами авторы, а также главред «Сеанса» Василий Степанов.

7, 8 июня

Выставка «Открытое хранение», Anna Nova (16+)

Избранные работы из коллекции галереи, выполненные в различных медиа. Среди участников — Юлдус Бахтиозина, Анна Андржиевская, Егор Крафт и Федор Хиросигэ.

До 28 июля

Перформанс «О. Лебединое», Новая сцена Александринского театра (6+)

19:30

Инклюзивный перформанс труппы и оркестра «Антон тут рядом» — современное переосмысление классического балета на музыку Чайковского. К лебединой медитации присоединится танцовщик Владимир Варнава.

Лекция «Автостопом по кинофестивалям», «Севкабель Порт» (18+)

19:00

Кинокритик Егор Москвитин расскажет, как в этом году прошел Каннский фестиваль и почему фильм с Юрой Борисовым в касте получил главный приз.

Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII – начала XX веков», Мраморный дворец Русского музея (6+)

Покажут более 200 произведений — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и нумизматику.

До 5 августа

Концерт Вячеслава Бутусова, Дворцовая площадь (6+)

19:00

С традиционным в дни ПМЭФ бесплатным концертом на этот раз выступит фронтмен групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

Вечеринка Garden, Blank (18+)

23:00

Сезон танцев на террасе откроют лидер Resonance Moscow Никита Забелин, его соратник DESTROY, посланник Нибуру Anunak и ижевский диджей Rvbbt.