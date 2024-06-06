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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 июня

Празднование 225-летия Пушкина, ярмарка совриска «1703», концерт Вячеслава Бутусова на Дворцовой, перформанс по «Лебединому озеру» от «Антон тут рядом», фестивали «Окна открой!» и «Паруса Кронштадта», лайвы Настасьи Хрущевой, ATL и Бориса Березовского, «Ночь идей» в «Упсала-Цирке», вторая часть выставки «PAF: все цветы», лекция Nocow об отечественной электронной музыке, а также триллер «Асфальтовые джунгли» с Шоном Пенном в кино — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 6 июня Пт 7 июня Сб 8 июня Вс 9 июня
Ярмарка искусства «1703»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки «1703»

Ярмарка искусства «1703»

Четверг, 6 июня

Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (18+)

Крупнейший смотр современного искусства от экспертов арт-рынка — с амбициями превзойти Cosmoscow. В этом году отобрали 45 галерей и творческих объединений.

До 9 июня

Спектакль «Сказка о царе Салтане», «Зазеркалье» (12+)

Музыкальный театр отметит юбилей «солнца русской поэзии» (6 июня Пушкину 225 лет!) премьерой оперы режиссера Александра Петрова. За дирижерским пультом — Павел Бубельников.

6, 8, 9 июня

Эхо фестиваля «Дух огня» (18+)

На «Ленфильме», в «Родине» и «Доме кино» покажут дебюты российских режиссеров. В расписании также казахстанский фильм «Бауырана Салу», взявший приз в международной программе.

С 6 по 8 июня

Выставка Museum, бар Vermuteria (18+)

В поп-ап проекте Nikolay Evdokimov Gallery — живопись Андрея Семенова: bad paintings и экспрессионистские цитаты на культовые сюжеты мастеров прошлого.

До 5 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Асфальтовые джунгли» (18+) с Шоном Пенном, хоррор «Полночь с дьяволом» (18+), комедию «Непослушники» (12+) с Виктором Хориняком и Гошей Куценко, боевик с Гаем Пирсом «На краю земли» (12+), подростковую картину «Шах и мат» (18+) и мультфильмы «Пушкин и... Михайловское. Начало» (6+) и «Последний дракон» (6+).

Владимир Варнава
Фото: Ира Коломина. «Собака.ru»

Владимир Варнава

Пятница, 7 июня

Выставка «Он победил и время и пространство...» К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Строгановский дворец Русского музея (0+)

Масштабный проект в честь «нашего всего». Будет 300 экспонатов, связанных с эпохой поэта и его восприятием в культуре.

С 7 июня по 9 декабря

Экологическая акция «Чистые игры», Сосновый Бор (12+)

Командные соревнования по сбору мусора у Финского залива закончатся выступлением Жени Любич и коктейль-пати. 

Выставка «PAF: все цветы», «Севкабель Порт» (18+) 

После обновления экспозиции свои работы покажут Dusto, Турбен, группа «Щелочь» и другие.  

До 30 июня

Выставка «Искусство других. Нонконформизм в СССР», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Феномен второго русского авангарда разберут, сравнивая московских и петербургских нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Евгений Михнов-Войтенко, Анатолий Зверев и Франциско Инфанте.

До 18 августа

Garage Sail, «Севкабель Порт» (18+)

Большая гаражная распродажа — с летней одеждой, декором, винилом и кассетным pop-up «Тейп» для любителей аналогового звучания и перемотки с помощью карандаша. 

С 7 по 9 июня

Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций», Beriozka Gallery (12+)

В экспозиции — работы Розановой, Гончаровой, Малевича, Родченко и других художников начала XX века. 

До 30 июня

Гала-концерт к 225-летию Пушкина, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

В филармонии наглядно подтвердят, что без великого поэта другой была бы не только русская литература, но и музыка. Прозвучат Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов и не только. 

Эхо фестиваля Arctic Open, «Ленфильм» (16+)

Покажут дебютную драму Светланы Самошиной «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой (снято в Ленобласти!) и фильм-расследование «Колбаса Митрофана Аксенова» Алексея Федорченко. Картины представят сами авторы, а также главред «Сеанса» Василий Степанов.

 7, 8 июня

Выставка «Открытое хранение», Anna Nova (16+)

Избранные работы из коллекции галереи, выполненные в различных медиа. Среди участников — Юлдус Бахтиозина, Анна Андржиевская, Егор Крафт и Федор Хиросигэ. 

До 28 июля

Перформанс «О. Лебединое», Новая сцена Александринского театра (6+)

19:30

Инклюзивный перформанс труппы и оркестра «Антон тут рядом» — современное переосмысление классического балета на музыку Чайковского. К лебединой медитации присоединится танцовщик Владимир Варнава

Лекция «Автостопом по кинофестивалям», «Севкабель Порт» (18+)

19:00

Кинокритик Егор Москвитин расскажет, как в этом году прошел Каннский фестиваль и почему фильм с Юрой Борисовым в касте получил главный приз.

Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII – начала XX веков», Мраморный дворец Русского музея (6+)

Покажут более 200 произведений — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и нумизматику.

До 5 августа

Концерт Вячеслава Бутусова, Дворцовая площадь (6+)

19:00

С традиционным в дни ПМЭФ бесплатным концертом на этот раз выступит фронтмен групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

Вечеринка Garden, Blank (18+)

23:00

Сезон танцев на террасе откроют лидер Resonance Moscow Никита Забелин, его соратник DESTROY, посланник Нибуру Anunak и ижевский диджей Rvbbt.

Летний сад
Фото предоставлено пресс-службой Русского музея

Летний сад

Суббота, 8 июня

Спектакль «Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)

12:00

Семейная «опера-лубок» по сказке Пушкина — в интерпретации Владимира Жукова, полной оригинальных условностей. 

«День Летнего сада» (6+)

На празднике в честь 320-летия сада, заложенного еще Петром I, выступят пианист Иван Бессонов, артисты Мариинского театра, оркестры Olympic Orchestra и «Бис-квит», группа Billy’s Band, «Терем-Квартет», иллюзионист Роман Борщ и не только.

8, 9 июня

Фестиваль «Кафка +», библиотека Гете-Института (16+)

По случаю 100-летия со дня смерти Франца Кафки откроют выставку с иллюстрациями художника Николаса Малера, поговорят о современном танце (с хореографом Изабель Шад и музой Ольгой Цветковой!), а филолог Юлиана Каминская проведет театрализованную лекцию. 

8, 9 июня

Выставка «Родченко. Личное», «Левашовский хлебозавод» (16+)

Успейте увидеть 58 знаковых снимков 1920–1930-х, снятые основоположником конструктивизма.

До 9 июня

Фестиваль «Окна открой!», Парк 300-летия (18+)

В рок-марафоне под открытым небом участвуют «Алиса», «Ария», «Сурганова и оркестр», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», Игорь Растеряев и многие другие.

Open Coffee Fest, «Брусницын» (0+)

Соберутся больше 50 кофейных проектов со всей страны. В программе — маркет, мастер-классы и лекции. 

8, 9 июня 

Фестиваль «Паруса Кронштадта», «Остров фортов» (6+)

320-летие Кронштадта отметят гонкой на летающих сап-досках, концертами, танцевальными мастер-классами, спортивными играми, детскими викторинами и арт-плэнером. А еще будут стендап и выступление клоунов театра «Лицедеи». 

Музыкальный клуб в «Сообществе», «Новая Голландия» (18+)

17:00

Музыкант и продюсер Nocow (Алексей Никитин) расскажет об отечественной электронной сцене в новых реалиях.  

Презентация книги «Капризное отражение. Феминистские идеи на киноэкране», «Порядок слов» (18+)

19:30

Исследовательницы визуальной культуры Татиана Крувко и Валерия Косякова познакомят с фемоптикой в кино. 

«Ночь идей», «Упсала-Цирк» (16+)

Тема этого года — «Линии разлома». В программе интеллектуального марафона — встреча с геологом, цирковое шоу (режиссер Кирилл Люкевич!), лекция психоаналитика Виктора Мазина, кинопоказы, поэтический слэм и хореографический перформанс. 

Фестиваль стрит-арта, Vokzal 1853 (12+)

Лавка искусства «Сетка» в честь своего дня рождения устроит маркет с работами современных уличных художников. А еще будет танц-батл. 

8, 9 июня

Концерт Настасьи Хрущевой, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Композитор (и лауреатка «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Хрущева вместе с вокальным коллективом Festino представит программу «Счастье: странные песни для хора».

Концерт ATL, «Гигант Холл» (18+)

17:00

В клубном шоу мастера эзотерического хип-хопа также участвуют рэперы Jeembo и TVETH. 

Алла Шелест и Игорь Чернышев. Выставка «Балет. Притяжение»
Фото предоставлено пресс-службой Театрального музея

Алла Шелест и Игорь Чернышев. Выставка «Балет. Притяжение»

Воскресенье, 9 июня

Выставка «Наслаждение фарфором: белая пластика Императорского фарфорового завода середины XIX — начала ХХ века», Эрмитаж (12+)

В экспозиции — сервизы, небольшие скульптуры, вазы и декоративные композиции «в белье». Цель выставки — поспорить с теорией о том, что не расписанными оставались только бракованные предметы. 

До 15 сентября 

Выставка «Балет. Притяжение», Театральный музей (6+)

Проект о самых известных балетных дуэтах. Покажут, как парные танцы менялись с XVII века.

С 8 июня по 7 октября

Спектакль «Барышня-крестьянка», Молодежный театр на Фонтанке (16+)

18:00

Режиссер Наталья Архипова по-новому обыграет сюжет одной из «Повестей Белкина» (самой водевильной!).

Выставки «1:20» и «Голем и Ржавая Машина», Marina Gisich Gallery (16+)

Андрей Рудьев и Александр Цикаришвили через обрывки воспоминаний и разные взгляды на реальность ищут границу между общечеловеческим и частным. 

«1:20» — до 25 августа, «Голем и Ржавая Машина» — до 18 августа 

Концерт «Отава Ё», «Космонавт» (6+)

19:00

Петербургская фолк-группа отметит 21-й день рождения.

Концерт Бориса Березовского, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Пианист (звезда мировой академической музыки!) выступит вместе с симфоническим оркестром филармонии. Дирижер — Феликс Коробов. Прозвучат Рахманинов и Лютославский. 

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