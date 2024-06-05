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Музыка

Настасья Хрущева представит программу «Счастье: странные песни для хора» на Новой сцене Александринского театра

«Счастье для нас — не что-то, окрашенное только положительно, а ощущение предельности бытия. Бытия в его крайности», — рассуждает Настасья Хрущева.

Александр Артемов и Настасьи Хрущева
Фото: Константин Рассохин

Александр Артемов и Настасьи Хрущева

Молодая драматург, композитор, пианистка и лауреат нашей премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» (и лауреат еще одной премии совместно с Александром Артемовым в рамках Театра Тру) профессионально зарекомендовала себя благодаря спектаклям «Алиса» Андрея Могучего в БДТ, «Невскому проспекту» в Александринке и «Леди Макбет Мценского уезда» в «Приюте комедианта». Она также воспела родной сплин и знакомую хтонь в цикле «Русские тупики», который сначала прозвучал на сцене Мариинского театра, а потом вышел на лейбле Fancy Music в исполнении пианистки Марии Черной.

8 июня на Новой сцене Александринского театра состоится авторский концерт Настасьи Хрущевой с эксклюзивными сочинениями, специально созданными для женского и смешанного составов камерного хора Festino.

В программе вечера четыре композиции: «Что делать», «Некрокарнавал животных», «Русские прописи» и «Счастье». «Счастье для нас — не что-то, окрашенное только положительно, а ощущение предельности бытия. Бытия в его крайности», — рассуждает Настасья Хрущева.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

Авторский концерт Настасьи Хрущевой «Счастье: странные песни для хора» состоится 8 июня на Новой сцене Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49а.

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