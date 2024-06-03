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Искусство

Работы Розановой, Малевича и Родченко из частных коллекций покажут в Beriozka Gallery

В ракурсе также произведения художников-представителей «золотого фонда» русского авангарда — Александра Богомазова, Натальи Гонччаровой, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Александра Осмеркина, Василия Рождественского, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, Сергея Чехонина и Александра Шевченко.

Розанова Ольга. «Дама с веером» (портрет сестры А.В. Розановой), 1912 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Beriozka Gallery

Розанова Ольга. «Дама с веером» (портрет сестры А.В. Розановой), 1912 год

Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций», которая открывается 5 июня в новом пространстве галереи на Миллионной улице, покажет скрытые произведения авангардных классиков из частного собрания коллекционеров разных эпох. В экспозиции примут участие как живописные полотна, так и графика. Помимо выставочной части в рамках проекта также состоится параллельная программа — с круглыми столами, профессиональными дискуссиями о художественной консервации и коллекционированию.

Розанова Ольга. «Натюрморт с тюльпанами», 1913 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Beriozka Gallery

Розанова Ольга. «Натюрморт с тюльпанами», 1913 год

Розанова Ольга «Натюрморт», 1915 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Beriozka Gallery

Розанова Ольга «Натюрморт», 1915 год

«Выставка наглядно показывает, что традиции коллекционирования не только сохранялись в советское время, но и продолжаются сегодня. Более четырех лет группа московских и петербургских искусствоведов, историков искусства совместно с экспертными бюро работала с частными собраниями России, чтобы представить будущим зрителям данную экспозицию», — отмечают кураторы выставки.

Кончаловский Павел, «Фрукты на яркой скатерти», 1944 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Beriozka Gallery

Кончаловский Павел, «Фрукты на яркой скатерти», 1944 год

Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций» открыта с 5 по 30 июня 2024 года в Beriozka Gallery на Миллионной улице, 5.

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