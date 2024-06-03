«Выставка наглядно показывает, что традиции коллекционирования не только сохранялись в советское время, но и продолжаются сегодня. Более четырех лет группа московских и петербургских искусствоведов, историков искусства совместно с экспертными бюро работала с частными собраниями России, чтобы представить будущим зрителям данную экспозицию», — отмечают кураторы выставки.