В ракурсе также произведения художников-представителей «золотого фонда» русского авангарда — Александра Богомазова, Натальи Гонччаровой, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Александра Осмеркина, Василия Рождественского, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, Сергея Чехонина и Александра Шевченко.
Розанова Ольга. «Дама с веером» (портрет сестры А.В. Розановой), 1912 год
Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций», которая открывается 5 июня в новом пространстве галереи на Миллионной улице, покажет скрытые произведения авангардных классиков из частного собрания коллекционеров разных эпох. В экспозиции примут участие как живописные полотна, так и графика. Помимо выставочной части в рамках проекта также состоится параллельная программа — с круглыми столами, профессиональными дискуссиями о художественной консервации и коллекционированию.
«Выставка наглядно показывает, что традиции коллекционирования не только сохранялись в советское время, но и продолжаются сегодня. Более четырех лет группа московских и петербургских искусствоведов, историков искусства совместно с экспертными бюро работала с частными собраниями России, чтобы представить будущим зрителям данную экспозицию», — отмечают кураторы выставки.
Кончаловский Павел, «Фрукты на яркой скатерти», 1944 год
Выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций» открыта с 5 по 30 июня 2024 года в Beriozka Gallery на Миллионной улице, 5.
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