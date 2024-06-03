Экспозиция представит фарфоровую пластику «в белье», которая пользовалась популярностью начиная с 1860-х годов — тогда развитие технологий позволило скульптурам увеличиться в размерах, а роспись монохромными красками практически уходит.
На выставке «Наслаждение фарфором: белая пластика Императорского фарфорового завода середины XIX — начала ХХ века», которая открывается 5 июня в Эрмитаже, покажет сервизы, скульптуры малого размера, вазы и декоративные композиции «в белье». Цель проекта — раскрыть несостоятельность теории, что нерасписными оставались бракованные предметы с технологическими дефектами. Среди экспонатов выставки большая часть работ выполнена без весомых погрешностей и показывает мастерство скульпторов Императорского фарфорового завода. Выставка подготовлена Отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа и куратором Екатериной Хмельницкой — ведущим научным сотрудником Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
Эволюция скульптурной пластики на ИФЗ связана с парой ключевых имен — Августом Шписом и Августом Тимусом, которые в разные годы от 1817 по 1943 года руководили скульптурной мастерской. Среди представленных экспонатов также можно будет увидеть работы художников, тесно сотрудничавших с заводом — Валентина Серова, Константина Сомова, Серафима Судьбинина, Адель Вернер, Артемия Обера, Амандуса Адамсона, Ильи Гинцбурга и многих других. Выставочные предметы происходят из коллекции Эрмитажа, а также частных собраний.
Выставка «Наслаждение фарфором: белая пластика Императорского фарфорового завода середины XIX — начала ХХ века» открыта с 5 июня по 15 сентября 2024 в Эрмитаже на Дворцовой набережной, 34.
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