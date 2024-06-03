Эволюция скульптурной пластики на ИФЗ связана с парой ключевых имен — Августом Шписом и Августом Тимусом, которые в разные годы от 1817 по 1943 года руководили скульптурной мастерской. Среди представленных экспонатов также можно будет увидеть работы художников, тесно сотрудничавших с заводом — Валентина Серова, Константина Сомова, Серафима Судьбинина, Адель Вернер, Артемия Обера, Амандуса Адамсона, Ильи Гинцбурга и многих других. Выставочные предметы происходят из коллекции Эрмитажа, а также частных собраний.