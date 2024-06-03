В Упсала-Цирке состоится «Ночь идей» — с лекцией Виктора Мазина и перформансами от Ольги Цветковой и Кирилла Люкевича

На один вечер шоу пространство на Свердловской набережной станет культурным местом, объединяющим искусство, танец, театр, психологию, социологию и геологию. Тема этого года — «Линии разлома».
«Ночь идей» — это ежегодная инициатива Французского института, которая проходит в разных городах пяти континентов — от Дакара до Лос-Анджелеса. Однодневное мероприятие соберет ученых, активистов и деятелей культуры разных сфер, которые дискутируют над определенной темой в рамках интеллектуального марафона. Тема, которую предстоит раскрыть в 2024 год — «Линии разлома». Участники «Ночи идей» узнают о метаморфозах земной коры, о разломах в социальной и психической жизни, о преодолении собственных страхов и об искусстве.
Вечер 8 июня откроется встречей с профессором минералогии СПБГУ, геологом Анатолием Зайцевым и путешественницей Ольгой Зайцевой «Великий Африканский разлом – что это такое?». На дискуссии удастся узнать подробнее о способах образования рифтов, из каких пород они сложены и что обозначает термин «бипедализм». Вечер продолжится цирковой программой артистов «Упсала-Цирка», которая начнется в шатре с инклюзивного перформанса о загадках вселенной, а завершится перформансом в постановке Кирилла Люкевича — о попытке предотвратить разлом в земной коре.
В рамках вечера также пройдет презентация интерактивного панно Mindsco, собранного французским художником Гийомитом из произведений 12 художников в возрасте от 18 до 28 лет из России и стран СНГ, которые были отправлены в рамках совместного конкурса ассоциации цифровых искусств Electroni[k] (Франция) и Французского института в России. Далее полотно было дополнено анимацией и звуковыми эффектами. На открытии панно Гийомит расскажет в онлайн-формате о совместном творчестве как способе преодоления границ и линий разлома.
Продолжит программу встреча с философом и психоаналитиком, теоретиком кино Виктором Мазиным, который расскажет о психиатрической клинике «Ля Борд», её основателях Жане Ури и Феликсе Гваттари, институциональной психотерапии и шизоаналитическом отношении к тому, что называют «психическими заболеваниями». Показ документального фильма Николя Филибера «На Адаманте», — о дневном центре для людей с психическими расстройствами, состоится после вводного слова. Картина получила «Золотого медведя» за лучший фильм 73-го Берлинского кинофестиваля.
«Ночь идей» продолжится поэтическим слэмом, где каждый сможет выступить со своей лирикой с одним условием — скетч не должен превышать 3 минут! Традиционно поэтов не ограничивают в выборе тем и сюжетов своих произведений, но в этом году поэзия должна быть связана с темой «Линии разлома».
«Ночь идей» завершится хореографическим перформансом студентов Академии нового танца под руководством Ольги Цветковой. «Танц-перформанс, помещающий человека рядом с могучей стихией, которая то приближает его к себе, возвышая до уровня мифических богов, то низвергает на самое дно метафорического океана. Эта разрушительная стихия в то же время — копия подсознательного начала в человеке, которому он не в силах противостоять. Хореографическая партитура спектакля строится то на мотиве единения человека с силами природы, то на его возвращении к своим первоначальным инстинктам. Человек то переживает состояние эйфории и полного единения и гармонии с внешним миром, то вдруг подсознательное начало разламывает его, низвергая обратно к хаосу и первородной тьме», — отмечает основательница «Академии нового танца».
Проект «Ночь идей» состоится 8 июня в Упсала-Цирке на Свердловской набережной, 44Ю.
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