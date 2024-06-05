Обновленная экспозиция откроется 6 июня в «Севкабель Порту» и покажет новые арт-объединения и художников, ранее не показывающих себя в рамках «PAF:все цветы». Среди молодых и зеленых: студенты ИСИ (Института современного искусства Иосифа Бакштейна), галерея «РУБЛ» с диджитал-фэшеном группы Щелочь, молодая галерея Soulmate с работами Натальи Успенской и Лены Марру. К независимым артистам присоединятся художники из разных регионов: Сообщество архангельских художниц, Яна Арбузова, Марта Цайх, Анна Волкова, Анна Быстрова, Даша Неретина и Мила Гущина.

В рамках выставки также покажут персональный проект Турбена «Hello, it’s Inu», в рамках которого оригинальный маскот художника наконец официально будет представлен публике.