В апреле в общественном культурно-деловом пространстве в Гавани Васильевского острова прогремела вторая ежегодная Port Art Fair. Свои секции показали «Стрит-арт хранение», вневременной альманах «Шило», IRNBY Art Room Насти Мироновой, BAD Gallery а также 61 независимый художник. Вслед за ярмаркой обновляемая экспозиция выставки под кураторством идеолога ярмарки Анны Заведий призвана продолжить арт-погружение и познакомить с новыми именами индустрии.
Дусто
Обновленная экспозиция откроется 6 июня в «Севкабель Порту» и покажет новые арт-объединения и художников, ранее не показывающих себя в рамках «PAF:все цветы». Среди молодых и зеленых: студенты ИСИ (Института современного искусства Иосифа Бакштейна), галерея «РУБЛ» с диджитал-фэшеном группы Щелочь, молодая галерея Soulmate с работами Натальи Успенской и Лены Марру. К независимым артистам присоединятся художники из разных регионов: Сообщество архангельских художниц, Яна Арбузова, Марта Цайх, Анна Волкова, Анна Быстрова, Даша Неретина и Мила Гущина.
В рамках выставки также покажут персональный проект Турбена «Hello, it’s Inu», в рамках которого оригинальный маскот художника наконец официально будет представлен публике.
Напомним, выставка «PAF:все цветы» вмещает работы независимых художников-фаворитов из первых двух сезонов ярмарки PAF Gallery, секцию галерей и самоорганизаций, digital, книжную гостиную и поп-ап пространство для сменяемых инсталляций. Вслед за ярмаркой, выставка имеет коммерческий характер — любую понравившуюся работу можно купить не дожидаясь завершения экспозиции.
Помимо этого, «Севкабель Порт» запускают опен-колл для художников, создающих цифровые картины на тему флоры. Будут ли это цветы или луговые растения в естественной среде или экспериментальной. Заявки принимаются вплоть до 18 июня. Арты участников, которые не победят, но попадут в шорт-лист, станут частью экспозиции «PAF: Все цветы».
Вторая часть выставки «PAF:все цветы» открыта с 6 июня по 30 июня в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Б. После экспозиция сменится и представит новые работы художников-фаворитов из первых двух сезонов ярмарки Port Art Fair (и не только!).
16+
Комментарии (0)