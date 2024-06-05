В Петербурге пройдут Дни Кафки — с лекциями, дискуссиями и выставкой иллюстраций Николаса Малера

9 июня состоится показ спектакля Изабель Шад и французского художника и философа Лорана Голдринга «Лабиринт» — по одноименному незаконченному рассказу Кафки. Смотр продолжится дискуссией с Изабель Шад и петербургской танц-музой Ольгой Цветковой.

В этот же вечер покажут перформанс от студентов онлайн-группы «Академии нового танца». Постановка, созданная на платформе Zoom под руководством хореографа Ольги Цветковой, будет основана на рассказе Кафки «Исследование одной собаки». Встреча дополнится театральными этюдами на сборник «Голодарь» от 20 участников лаборатории из Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Фестиваль «Кафка +» пройдет с 8 по 9 июня в Библиотеке Гете-Института на набережной Мойки, 58.

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