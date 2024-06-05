В Петербурге пройдут Дни Кафки — с лекциями, дискуссиями и выставкой иллюстраций Николаса Малера

Масштабный фестиваль, раскрывающий тайны самого отчужденного и абсурдистского писателя XX века (его идеи и формальные приемы нашли отражение в произведениях таких авторов, как Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и Самюэл Беккет), также пройдет в Москве, Новосибирске и Хабаровске. «Кафка +» организован в честь 100-летие со дня смерти немецкоязычного писателя.
В рамках фестиваля открылась выставка «Весь Кафка» с иллюстрациями немецкого художника Николаса Малера. Экспозиция, состоящая из комиксов-плакатов по произведениям Кафки.
Театрализованная лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ Юлианны Каминской откроет цикл фестивальных мероприятий 8 июня. «Под шелест страниц» поможет воочию понять пражского писателя благодаря литературоведческим комментариям и актерским сценкам.
8 июня также состоится дискуссия «Образ-тело-лабиринт» с танцором, хореографом, работающей на стыке танца, перформанса и визуального искусства, Изабель Шад и режиссером и художником Романом Муромцевым. В рамках встречи они обсудят как в текстах Кафки нашли творческий импульс и познакомили зрителей с кафкианским миром. Модератором встречи выступит искусствовед, куратор, директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей.
9 июня состоится показ спектакля Изабель Шад и французского художника и философа Лорана Голдринга «Лабиринт» — по одноименному незаконченному рассказу Кафки. Смотр продолжится дискуссией с Изабель Шад и петербургской танц-музой Ольгой Цветковой.
В этот же вечер покажут перформанс от студентов онлайн-группы «Академии нового танца». Постановка, созданная на платформе Zoom под руководством хореографа Ольги Цветковой, будет основана на рассказе Кафки «Исследование одной собаки». Встреча дополнится театральными этюдами на сборник «Голодарь» от 20 участников лаборатории из Петербурга, Москвы и Новосибирска.
Фестиваль «Кафка +» пройдет с 8 по 9 июня в Библиотеке Гете-Института на набережной Мойки, 58.
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