Владимир Варнава выступит с танцтруппой «Антон тут рядом» на Новой сцене Александринского театра

«Это — озеро. Они — лебеди. И вы — тоже. Здесь формируется среда, открытая для всех, кто в нее попадает. Зрители одновременно становятся наблюдателями и деятелями, плывут по воде, следуя лебединой медитации. Снимаются все "классические" барьеры: участники движутся между пределами элитарного и общедоступного, сказочного и реального, круглого и квадратного», — отмечают авторы перформанса.