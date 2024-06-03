Владимир Варнава выступит с танцтруппой «Антон тут рядом» на Новой сцене Александринского театра

Инклюзивный партиципаторный перформанс «о. Лебединое» — это современное переосмысление канонического балета на музыку Чайковского от хореографа Алевтины Грунтовской.
Премьера оригинального перформанса хореографа Алевтины Грунтовской «о. Лебединое» с участием танцтруппы «Антон тут рядом» состоялась 24 марта на Новой сцене Александринского театра. 7 июня июне постановка дополнится прочтением либретто танцовщиком и лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2023 года Владимиром Варнавой. Оркестр «Тут рядом» будут аккомпанировать чтецу, а танцовщики — следовать лебединой медитации». «о. Лебединое» создан в формате партиципаторного искусства (или «искусства участия») и подразумевает вовлечение аудитории в действие. Это значит, что каждый зритель сможет стать танцовщиком.
Владимир Варнава
«Это — озеро. Они — лебеди. И вы — тоже. Здесь формируется среда, открытая для всех, кто в нее попадает. Зрители одновременно становятся наблюдателями и деятелями, плывут по воде, следуя лебединой медитации. Снимаются все "классические" барьеры: участники движутся между пределами элитарного и общедоступного, сказочного и реального, круглого и квадратного», — отмечают авторы перформанса.
Инклюзивный танцевальный перформанс «о. Лебединое» состоится 7 июня 2024 года на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49а.
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