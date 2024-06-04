Nikolay Evdokimov Gallery открыла поп-ап-выставку с живописью Андрея Семенова в баре на Рубинштейна

Выставка Museum, открывшаяся 2 июня в баре Vermuteria, открыла художника с «особенной репутацией» — получив классическое академическое образование и многие годы практикуя Андрей Семенов пока остается неизвестным широкой публике. В по-экспрессионистически яркой, пастозной живописи художника есть обращения и к наследию старых мастеров — Адриана Брауэра, Лукаса Кранаха, Рембрандта, и даже Ивана Шишкина или Алексея Саврасова, и к метамодернистской иронии. Их особенно роднит общность сюжетов — знакомые персонажи или сцены из каноничных шедевров прошлых веков часто встречаются на полотнах Семенова. На поп-ап выставке в антураже питейного заведения показали «программные» композиции художника: шумные застолья с нагими кокотками, кофешопы с отдыхающими бюргерами, Джоконду в образе васнецовской Аленушки и в компании Дональда Дака. Совмещение противоположных парадигм, заигрывание с высокой и низкой культурой органично выражается в направлении «bad painting» (сатира над глубокомысленным искусством).