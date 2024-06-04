Nikolay Evdokimov Gallery открыла поп-ап-выставку с живописью Андрея Семенова в баре на Рубинштейна

«Bad paintings» и экспрессионистские цитаты на культовые сюжеты мастеров прошлого в рамках проекта Museum.
Esther (after Rembrandt), 2023 год
Выставка Museum, открывшаяся 2 июня в баре Vermuteria, открыла художника с «особенной репутацией» — получив классическое академическое образование и многие годы практикуя Андрей Семенов пока остается неизвестным широкой публике. В по-экспрессионистически яркой, пастозной живописи художника есть обращения и к наследию старых мастеров — Адриана Брауэра, Лукаса Кранаха, Рембрандта, и даже Ивана Шишкина или Алексея Саврасова, и к метамодернистской иронии. Их особенно роднит общность сюжетов — знакомые персонажи или сцены из каноничных шедевров прошлых веков часто встречаются на полотнах Семенова. На поп-ап выставке в антураже питейного заведения показали «программные» композиции художника: шумные застолья с нагими кокотками, кофешопы с отдыхающими бюргерами, Джоконду в образе васнецовской Аленушки и в компании Дональда Дака. Совмещение противоположных парадигм, заигрывание с высокой и низкой культурой органично выражается в направлении «bad painting» (сатира над глубокомысленным искусством).
Основатель и идеолог галереи Nikolay Evdokimov Gallery:
В отличие от продуманной холодности «плохой живописи», давно удовлетворяющей рыночным конвенциям, работы Семенова отличает колористическая и внутренняя теплота, что заставляет вспомнить «Митьков» с их добродушным, невнятным, сквозь бороду непроговоренным и очень домашним отношением к мировым шедеврам. Маленькие сюжеты ван Остаде и Броувера он изображает, держа в уме огромные полотна Караваджо и Рембрандта. Новая внутренняя динамика возникает, когда художник ведет себя по-хулигански с холстом и краской, проявляет дерзость граффитиста — примерно так, если вспомнить кино «Бэтмен», поступал в музее Джокер и его бандиты, оставив вишневые отпечатки пятерни на рембрандтовском автопортрете.
Поп-ап выставка Андрея Семенова Museum открыта с 2 июня по 5 августа 2024 года в баре Vermuteria на улице Рубинштейна, 6.
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