Основатель Музея сновидений Фрейда Виктор Мазин: «Рейв — это андеграунд, его капитализировать невозможно»

Вы застали самую либеральную эпоху в российской культуре, и у вас собран большой архив, дающий о ней представление. Расскажите о его экспонатах, достойных Эрмитажа и МоМа!

Это все подарки от друзей — их почеркушки, рисунки, тексты. Например, мы писали вместе с Пашей Пепперштейном книгу, и у меня сохранился тот вариант текста, который Паша своей рукой правил. Это абсолютно музейный экспонат! Владик Мамышев‑ Монро делал подарки в виде рисунков и текстов. Еще есть несколько кассет с записями программы «Три поросенка», которую Африка вел на радио «Рекорд». Я сам умирал от смеха, когда Сережа хрюкал на весь Петербург со словами: «Ну че, слышите, кто это? Хрю‑хрю! Это кто был? Виктор Степанович Черномырдин!». Однажды мы с ним в Вене купили у знакомого тибетца бумагу ручной выделки, а потом Сергей Ануфриев нарисовал на ней 99 пейзажей специально для выставки в Музее сновидений Фрейда. Вот у нас лежит эта стопочка. Еще есть оригиналы фотопортретов петербургских художников, которые Борис Смелов делал для иллюстрации нашей с Олесей книги «Санкт‑Петербург Альтер», вышедшей в 1993 году в Швейцарии. Среди них снимки Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Африки, Ирены Куксенайте, Влада Гуцевича. В какой‑то момент к нам приходил Антон Белов, директор музея Garage, дико заинтересовался нашим архивом, хотел купить. Но мне деньги неинтересны. Короче говоря, ничего у нас не вышло, но очень хочется, чтобы этот архив остался людям.

Говорите, что деньги вам не интересны, а в этом году в соавторстве с философом Александром Погребняком у вас вышла книга как раз про них!

Книга «О значении и желании денег» посвящена анализу денег, а ее история началась еще в 2010 году, когда меня пригласили на конференцию «Деньги в психоанализе» в Лондоне. Я никак не мог подготовиться к докладу, и мне приснился сон, в котором учительница строго говорит: «А теперь Мазин расскажет нам о значении денег». Прошло много лет, и я решил ответить. В Советском Союзе любовь к деньгам считалась мещанством, любить деньги было нельзя идеологически, а экономически это было попросту опасно. В то время деньги мне нужны были только для того, чтобы купить парочку новых пластинок. Накопления не имели смысла. Потом случилась перестройка, и все, кого волновали деньги, в один день их потеряли. Нас они не интересовали, поэтому мы не потеряли ровным счетом ничего. Теперь пришел капитализм, все помешались на деньгах. Знаете, у нас была презентация книги в Музее сновидений Фрейда, и чуть ли не первый вопрос, который мне задали: как потратить деньги?

И как же?

Самый сложный для меня вопрос! Мое отношение к деньгам спокойное, а проблема людей, которые их зарабатывают, заключается, как сказал бы Эминем, в том, что их never enough. Чем у тебя больше денег, тем больше их не хватает. Кто‑то потребляет вертолеты, кто‑то — нефть, ну а я — книги.