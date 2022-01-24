Как поссорились Шнуров и Беглов: петербургская трагедия в 7 сценах (максимально коротко!). С эпилогом

Сцена 6: «Кому не лень, все ругают»

Тогда же в субботу, на сайте телеканала «78» появилась новость с цитатой из большого интервью Александра Беглова (само интервью вышло в воскресенье). В тексте новости был приведен фрагмент беседы с градоначальником, в котором он вновь отвечает на критику в свой адрес. Хотя фамилию Шнурова губернатор не произнес, он упомянул «матерные частушки», заявив, что, по его мнению «для нашего города это неприемлемо».

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Ну, пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Но я хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно все-таки считаться с культурой нашего города. Ругайте меня, сколько хотите, только город не ругайте. Кому не лень, все ругают. Ещё раз хочу отметить: конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное — это уже культура других людей. Хотел бы еще раз отметить, что на сегодняшний день в городе создана хорошая команда, правительство города — это молодые профессионалы, — подчеркнул Беглов.

Примечательно, что в этот же день читатели «Фонтанки» заметили в разных уголках города команды рабочих, убиравших снег на улицах. При этом высказывались сомнения, что речь идет о профессиональных дворниках. Так, некоторые женщины, задействованные в уборке, были на каблуках (хотя ранее заявлялось, что массовых субботников с привлечением сотрудников городских организаций, не планируется). Другие рабочие, по данным издания, могли быть связаны со строительными компаниями. Впрочем, побудить коммунальщиков активизировать уборку мог не только спор губернатора и певца: вечером в пятницу в Адмиралтейском районе появились граффити на снегу (одно из них гласило «Мы просто снег под ногами Беглова»). Журналисты отметили, что субботним утром в местах появления надписей было замечено сразу несколько дворников.