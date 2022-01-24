Как поссорились Шнуров и Беглов: петербургская трагедия в 7 сценах (максимально коротко!). С эпилогом

Клип Сергея Шнурова «Пока так», где он иронизировал над администрацией Петербурга и губернатором Александром Бегловым за неубранный снег и мусор, открыл ящик Пандоры: мы уже рассказывали, как лидера «Ленинграда» раскритиковали общественные деятели, пригрозив лишить статуса петербуржца. На этом конфликт не закончился: все выходные Сергей Шнуров и Александр Беглов обменялись колкостями в адрес друг друга. Максимально коротко пересказываем конфликт лидера «Ленинграда» и губернатора Петербурга.
Сцена 1: «Надо ж так загадить город!»
Вечером в субботу, 15 января, Сергей Шнуров опубликовал клип на новую песню «Пока так». В оранжевом жилете дворника, на фоне переполненной помойки, музыкант спел о главных проблемах родного города в последнее время: плохой уборке снега и мусорном коллапсе. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — говорится в тексте.
Музыкант не просто высмеял абстрактных чиновников, но и прямо упомянул губернатора Петербурга: «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?», — эти слова повторяются неоднократно, всякий раз завершая припев. Уже в понедельник, 17 января, клип набрал миллион просмотров, попав в тренды российского YouTube. Спустя неделю, 24 января, видео посмотрели уже 3 млн раз.
Сцена 2: «Лишить возможности называть себя петербуржцем»
Сам губернатор на первый клип Шнурова официально не отреагировал. За него это сделали чиновники Смольного, депутаты и руководители крупных музеев, театров и концертных площадок города. «Все известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусора», — заявил журналистам гендиректор Эрмитажа (и отец вице-губернатора Бориса Пиотровского) Михаил Пиотровский. Также с осуждением музыканта выступили худрук Александринского театра Валерий Фокин, директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, гендиректор академической капеллы Ольга Хомова, вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, депутат Госдумы Сергей Боярский и многие другие.
Шнурова обвинили в кощунстве из-за того, что в проигрыше песни звучит музыкальная цитата из песни Василия Соловьева-Седова «Город над вольной Невой». Депутат ЗакСа Дмитрий Панов и вовсе предложил «подумать о лишении [Шнурова] почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем». Наконец, критики музыканта высказывали подозрения в том, что песня была написана не просто так, а по заказу оппонентов действующей петербургской власти. Даже независимые СМИ предполагали, что клип мог стать частью информационной кампании, которую якобы ведет бизнесмен Евгений Пригожин против Смольного (сам предприниматель ведение такой кампании отрицал). Главным аргументом сторонников «теории заговора» было то, что раньше Шнуров писал саундтреки для фильмов, производство которых связывали с Пригожиным. Впрочем, были и те, кто поддержал Шнурова.
Лев Лурье
Площадной жанр был в таком случае вполне уместен. Это линия такого сатирического куплета, восходящая к творчеству поэтов журнала «Искра» 1860-х годов. Так что я не вижу здесь ничего противоречащего русской культуре. <...> Мне кажется очень странной идея уважаемого Михаила Борисовича [Пиотровского], что ведется какая-то целенаправленная кампания против Петербурга. Кто эти ненавистники города на Неве? Если город очистить ото льда и мусора хотя бы так, как это делается в большинстве областных городов России, то это будет гораздо более эффективной кампанией по повышению его престижа.
Сцена 3: «Беглов, my love, Беглов»
Такая резкая реакция властей только раззадорила Шнурова. Уже 19 января он выпустил новое видео на песню «Покаянная», где высмеял уже тех, кто его осуждал и обвинял в продажности. Музыкант иронично признался в любви к Беглову, попросил не лишать его звания петербуржца и «взял на себя» вину за сугробы и неубранный мусор: «я один во всем хочу признаться и сосульки на себя возьму», — спел лидер «Ленинграда» во втором куплете. Новое видео теперь соревнуется в популярности с «Пока так»: за неполные пять дней «Покаянная» уже собрала 2,7 млн просмотров на YouTube.
Сцена 4: «Я не трус и не беру "на лапу"»
На этот раз губернатор решил ответить самостоятельно. В четверг, 20 января, на встрече с руководителями городских театров и концертных организаций Александр Беглов заявил, что политика городского правительства вызывает недовольство у состоятельных и влиятельных людей «которые могут налом проплачивать определенные вещи», отметив, что изучением кампании по дискредитации властей уже занимаются компетентные органы. Впрочем, ни фамилии Пригожина, ни Шнурова градоначальник не назвал, зато заявил, что в отставку не собирается.
«Идет полнейший саботаж... Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру "на лапу" <...> Я не боюсь проводить реформы, я их буду проводить, и я их доведу до конца <...> Меня напугать невозможно — я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно», — сказал Беглов.
Примечательно, что в этот же день, 20 января, власти города заявили о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки дорог и внутриквартальных территорий. По словам представителей Смольного, подрядчики часто завышали реальное количество дворников. «Людей в пиджаках и галстуках хватает, а что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой на дорогах, — здесь у нас серьезный дефицит, мы должны это признать», — сказал вице-губернатор Анатолий Повелий.
Сцена 5: «Выдающийся оратор петербургский губернатор»
Это выступление градоначальника не закончило дискуссию, а только придало ей новую силу. Цитаты из выступления Беглова публиковались журналистами на протяжении всей пятницы, а уже в субботу (ровно через неделю после публикации клипа «Пока так») Шнуров вновь высмеял петербургские власти и лично губернатора, на этот раз не в песне, а в стихотворении (оно, к слову, набрало больше 50 тысяч лайков в Instagram Шнурова).
Сергей Шнуров
об Александре Беглове (орфография и пунктуация сохранены)
Ты ему про грязь и мусор.
Воздух взял он ртом безусым.
За три дня доев уху,
Выдаёт, как на духу.
«Я не трус, восьмой ребёнок!
Бабушка брала Берлин!
В лапу я не брал с пелёнок,
Все в семье герои, блин!
На вопросы ваши эти,
Прямо, кажется, ответил.»
Выдающийся оратор
Петербургский губернатор.
Сцена 6: «Кому не лень, все ругают»
Тогда же в субботу, на сайте телеканала «78» появилась новость с цитатой из большого интервью Александра Беглова (само интервью вышло в воскресенье). В тексте новости был приведен фрагмент беседы с градоначальником, в котором он вновь отвечает на критику в свой адрес. Хотя фамилию Шнурова губернатор не произнес, он упомянул «матерные частушки», заявив, что, по его мнению «для нашего города это неприемлемо».
«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Ну, пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Но я хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно все-таки считаться с культурой нашего города. Ругайте меня, сколько хотите, только город не ругайте. Кому не лень, все ругают. Ещё раз хочу отметить: конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное — это уже культура других людей. Хотел бы еще раз отметить, что на сегодняшний день в городе создана хорошая команда, правительство города — это молодые профессионалы, — подчеркнул Беглов.
Примечательно, что в этот же день читатели «Фонтанки» заметили в разных уголках города команды рабочих, убиравших снег на улицах. При этом высказывались сомнения, что речь идет о профессиональных дворниках. Так, некоторые женщины, задействованные в уборке, были на каблуках (хотя ранее заявлялось, что массовых субботников с привлечением сотрудников городских организаций, не планируется). Другие рабочие, по данным издания, могли быть связаны со строительными компаниями. Впрочем, побудить коммунальщиков активизировать уборку мог не только спор губернатора и певца: вечером в пятницу в Адмиралтейском районе появились граффити на снегу (одно из них гласило «Мы просто снег под ногами Беглова»). Журналисты отметили, что субботним утром в местах появления надписей было замечено сразу несколько дворников.
Сцена 7: «Бэтмэн должен удалиться»
В воскресенье Шунров опубликовал еще одно стихотворение про снег, мусор в Петербурге. По его словам, после песен и стихов в городе заработали коммунальные службы. «Поорал немножко матом — Стали убирать говнище. Это результат? Конечно … Всем спасибо, все довольны. Славься Питер город вольный! Европейская столица! Бэтмэн должен удалиться», — так он оценил свое влияние на качество уборки в Петербурге. Этот стих оценили более 5000 человек в Instagram.
При этом Шнуров отметил, что готов вернуться, если в городе вновь возникнут проблемы: «мы здесь власть и мы основа, здесь зарыта гордость наша! Я слежу за вами Саша».
Эпилог: «Я никуда не собираюсь»
Публичная (хоть и заочная) полемика музыканта и губернатора не только стала главным инфоповодом недели, но и породила множество слухов, обсуждений и высказываний, которые сами стали самостоятельными новостями. Так, в разгар спора Ксения Собчак прокомментировала слова Беглова о готовности проводить реформы в городе несмотря ни на какую критику: «Вводим войска ОДКБ, Александр Дмитрич?», — написала она в своем телеграм-канале, отсылая к вводу войск в Казахстан на фоне протестов (запись посмотрели более 112 тысяч человек).
Известный блогер Илья Варламов в воскресенье написал в своем Instagram о приезде в Петербург, назвав город «самым красивым», отметив при этом, что его «много лет насилуют очень странными губернаторами». Попал конфликт и в обзор новостей на YouTube канале Алексея Пивоварова «Редакция» (этот выпуск за сутки посмотрели более миллиона раз).
Также политологи в различных СМИ стали даже обсуждать возможность отставки Беглова (правда сходились, что она незначительна). Масла в огонь подливал тот факт, что отставки градоначальника потребовала группа независимых муниципальных депутатов (правда не из-за снега, а из-за пересмотра планов строительства парка «Тучков буян», являвшегося одним из основных пунктов предвыборной компании губернатора). На вопрос о возможной отставке пришлось отвечать и самому губернатору в эфире телеканала «Россия 24».
Александр Беглов
Об отставке — из интервью для «Россия 24»:
Это [вопрос об отставке] решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работаем и будем работать. И мы продолжим реформы и доведем их до конца.
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