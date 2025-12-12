В пятницу, 12 декабря, в клубе Sound выступит автор панча «Зачем мне амбиции? Я хочу разбиться в тачке об стену твоего плача» и локальный хип-хоп-амбассадор «русского рока на 808-х» (что бы это ни значило!) Филипп Хмыров. В преддверии концерта специально для Собака.ru музыкант составил авторский топ из восьми треков, которые ассоциируются у него с родным городом (Хмыров — апологет Кировского района!). Получился аудиальный гид, где «Наутилус Помпилиус» идеально мэтчится с рынком на Сенной, Placebo — с Обводным каналом, а «Сплин» — с бульваром Новаторов.
Плейлист — в конце материала!
«Сплин» — «Новые люди»
Мне 11 лет, я иду из музыкалки мимо ларьков с кассетами и пытаюсь выяснить, из какого альбома «Сплина» та самая песня про секс, которую я впервые услышал по «Нашему радио». Оказалось, что тогда она еще официально не вышла. После этой новости я долго смотрел на бульвар Новаторов из окна и вместо уроков сидел и надеялся, что в эфире снова заиграет этот трек.
Plaсebo — The Bitter End
Нам было по 15 лет. Удивительно, но этот трек показал мне кореш, который по жизни, в основном, только угорал. The Bitter End — то, что я стал слушать, исключительно когда мир вокруг казался трагедией. Например, по пути вдоль Обводного канала на свои первые музыкальные репетиции.
Nirvana — You Know You're Right
В старшей школе я брал эту песню с собой вообще повсюду: по пути на уроки в Кировском районе, на занятия английским в Аничков дворец, к бабушке на Луначарского, на первые попытки кататься на сноуборде на курорте «Игора». Еще забавно, что у меня была очень строгая учительница по английскому, которая в основном ставила мне двойки — ровно до момента, пока на школьном празднике мы с другом не спели эту песню.
Donny Hathaway — I Love You More Than You’ll Ever Know (live)
Мне 20 или 22. Я еду домой от общаги по Литейному проспекту, замечаю вокруг себя только свет фонарей и медитативно слушаю эту песню. В то время я плохо учился в универе, и самые теплые воспоминания были связаны с ЖК «Облака» на Лесной. Мы с другом любили после игры в футбол взять по двойному сэндвичу с тунцом и долго смотреть что-то в интернете. Потом я отправлялся домой на Ленинский. В какой-то момент я так привык ездить по одному и тому же маршруту, что мог не заметить все 40 минут дороги.
Gotye, Kimbra — Somebody That I Used to Know
Лето 2013-го. Мы с корешами катаемся от одной футбольной «коробки» до другой — по только что достроенному проспекту Героев на Лесную. К тому моменту я слушал «Кровосток», Die Antwoord и прочее не особо лиричное музло, а этот трек все кардинально изменил. После него я начал придумывать мелодии типа «Чаек» и «В совершенно пустой квартире».
DJ Stonik1917 — «Курточка Стоник»
Спутник всех моих праздников и тусовок с друзьями — «На плече есть патчик, мы на проспекте Стачек». С творчеством Стоника я познакомился на его концерте в Union. Причем, я-то изначально шел послушать Boulevard Depo, но жестко прокачался именно от него. И это было еще до вирусного «Какой хороший день»!
«ДДТ» — «Что такое осень»
Я был совсем маленьким. Помню, как мы с батей шли по бульвару Новаторов, и он сказал, что Шевчук поет так громко и круто, что мне обязательно нужно его послушать. «ДДТ» стал одним из первых рок-концертов, на котором я побывал: батя посадил меня на кресло в зале, а сам ушел тусить в бар. Я запомнил это выступление навсегда.
«Наутилус Помпилиус» — «Крылья»
Скорее бы Новый год, чтобы включить «Брата», в котором Петербург показан именно таким, каким я помню его в детстве. Например, каждую неделю я ходил с мамой в бассейн мимо рынка на Сенной, а взрослым впервые обратил на него внимание в фильме Балабанова. Сенная, кстати, за эти 28 лет совсем не изменилась.
