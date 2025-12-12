Donny Hathaway — I Love You More Than You’ll Ever Know (live)

Мне 20 или 22. Я еду домой от общаги по Литейному проспекту, замечаю вокруг себя только свет фонарей и медитативно слушаю эту песню. В то время я плохо учился в универе, и самые теплые воспоминания были связаны с ЖК «Облака» на Лесной. Мы с другом любили после игры в футбол взять по двойному сэндвичу с тунцом и долго смотреть что-то в интернете. Потом я отправлялся домой на Ленинский. В какой-то момент я так привык ездить по одному и тому же маршруту, что мог не заметить все 40 минут дороги.