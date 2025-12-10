В голове играет ностальгическое «Пятнадцать клевых людей на проекте "Дом 2"...» — и это не учебная тревога! Еще никогда редакторы Собака.ru так отчаянно не ждали следующий год — ведь уже 5 февраля 2026-го в кинотеатрах выходит комедия «Равиоли Оли» — первый фильм, в котором народная поп-дива из Петербурга Ольга Бузова сыграет главную роль. По сюжету она вкладывает деньги в бизнес своего жениха (aka масика) по имени Генрих. Возлюбленный оказывается аферистом, а у героини Бузовой остается лишь убыточный завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Но здесь она обретает новые смыслы (запуск собственного бренда «Равиоли Оли»!) и истинную любовь (местного заводчанина!).
Почему и как именно незамысловатый ромком схож с комедиями Аристофана и Мольера, а также при чем тут философия Лакана и Дюркгейма — рассказывают антрополог Карина Левитина, психоаналитик Анна Кудинова и философ Елена Костылева.
Карина Левитина
антрополог и социолог, соавтор телеграм-канала hot stud1es 4or cool k1ds
Если рассматривать «Равиоли Оли» как социальный ритуал, мы увидим гораздо больше, чем очередную комедию. Для фандома Ольги Бузовой это форма коллективного празднества, созданная специально под них — аналог телевизионного концерта с любимыми звездами для поколения наших родителей, но адаптированный к цифровой эпохе. Такой фильм не рассказывает новую историю, его задача — укрепить связи внутри фан-сообщества. Это момент, в который можно пережить ощущение, что теперь они — не множество разрозненных «я», а подлинное «мы».
Если интерпретировать это с точки зрения Эмиля Дюркгейма, то массовая культура может иногда выполнять ту же функцию, что и религиозные ритуалы: она создает моменты коллективной эмоциональной возбужденности, когда группа переживает единую эмоцию и тем самым воспроизводит саму себя. В этой логике Бузова выступает как тотемная фигура — не святая, но символическая. Фильм, созданный под нее, дает аудитории возможность пережить обновление коллективного мифа.
Также здесь важна современная специфика — мы живем в эпоху метамодернизма, где строгие границы между highbrow и lowbrow культурами растворяются. Метамодерн не противопоставляет «высокое» и «низкое» — он держится на постоянном колебании между искренностью и иронией. Именно поэтому «кринж» (через который может быть рассмотрен фильм с Бузовой) перестает быть негативной характеристикой. Он становится полноценной эстетикой и способом переживания мира.
Часть зрителей пойдет на «Равиоли Оли» не потому, что ожидает высококачественное кино, а заранее знает: это будет кринж. И в этом и состоит обещание удовольствия. Такой просмотр превращается почти в игру: иронизировать и искренне эмоционально реагировать, смеяться над абсурдом, но и позволять себе полученные положительные эмоции.
Отдельно стоит сказать о самой фигуре Ольги Бузовой в российской культуре. Cейчас она не просто медийная персона, а символ ностальгии по нулевым — эпохе гламура, блесток, мехов и бесконечного оптимизма, подпитанного стабильной экономикой. В этом смысле образ Бузовой работает как диско на «Ретро FM» для миллениалов: она вызывает ощущение возвращения в то время, когда они были детьми, и будущее казалось светлым. Ее образ удивительным образом вписывается в современную волну ностальгии, «бимбокора» и намеренной гиперпростоты, которую аудитория переживает не как недостаток, а как желанную свободу.
Анна Кудинова
лакановский психоаналитик, автор телеграм-канала no time to analyse
Сюжет фильма повторяет известный троп: пресыщенный земными благами, но терзаемый чувством пустоты человек оказывается в обстоятельствах, в которых не мог бы себя вообразить. И вдруг именно в этой ситуации обретает сокровище, которое избавляет его от фрустрации и тоски по чему-то большему.
Важно, что истинное счастье никогда не совпадает с рациональными представлениями о нем, а, напротив, переворачивает доводы рассудка. Здесь мы можем вспомнить множество таких историй: например, древнегреческую комедию «Лесистрата» Аристофана, в которой гордые воинственные мужи после объявления их женами сексуального бойкота обнаруживают, что идеал героического подвига — ничто в сравнении с земным наслаждением, и быстро заканчивают долгую войну. То же самое происходит в творении режиссера Андрея Никифорова «Равиоли Оли», где немецкий бизнесмен оказывается мошенником, а мужчина мечты все это время ждет Олю Бузову в Нижних Теплышках. Таким образом, сюжетная арка «Равиолей» не просто не нова, но, как сказал бы Карл Юнг, архетипична.
В чем же причина настойчивости данного сюжета? Это основополагающий комический троп, который раскрывает диалектику желания в отношении со своим объектом. Жак Лакан обращается к комедии — например, к «Школе жен» Мольера — чтобы продемонстрировать следующий парадокс: объект, на который нацелено желание, всегда оказывается не тем, стоит лишь его достигнуть. Таким образом, он характеризуется своей вненаходимостью — то есть, отсутствием четко определяемого места. Нехватка объекта и его перманентное ускользание обеспечивает субъекту возможность желать, а потеря желания означает для него утрату бытия.
Кант говорил о смехе как об «аффекте превращения напряженного ожидания в ничто» — то есть, как об индикаторе того, что рассудочные представления столкнулись с отсутствием результата. Этот факт однако доставляет субъекту удовольствие, потому что позволяет ему пережить свободную игру воображения — или, в лакановских терминах, — игру желания, суть которой в постоянном движении и недостижении цели.
Таким образом, равиоли в фильме — не просто паста, но символ невозможной встречи с тем самым объектом-причиной желания. Можно сказать, что зрителю не составит большого труда распознать себя в этом сюжете, а также задаться вопросом о своих «равиолях».
Елена Костылева
философ, психоаналитик, автор телеграм-канала «пациентам вход запрещен»
Такие фильмы — что называется, «чистый бизнес». В «Равиоли Оли» зритель, ожидающий водевиля про обманутую женщину, на самом деле получает глубоко символическую историю о спасении через любовь. И ключ к ее пониманию — в простой, почти гениальной метафоре: заброшенный пельменный завод в Нижних Теплышках — это и есть Россия.
Это перевернутая, исправленная версия нашей недавней истории. Образ коллективной травмы, упадка, «обманутого вложения» целого поколения 1990-х, которое верило в скорый «заграничный рай» (олицетворяемый аферистом-немцем Генрихом!). Деньги уплыли, мечта лопнула. Казалось бы, логичный шаг — распродать остатки, то есть признать поражение, констатировать смерть. Но здесь происходит чудо! Оля начинает лепить равиоли, и завод оживает.
Фильм — не о деньгах и реванше, но о воскресении завода-России, который вновь обретает душу через простое женское начало — накормить, объединить, вдохновить, полюбить то, что есть. «Я скажу тебе с пельменной простотой… — как бы говорит нам Ольга Бузова, — твои “Нижние Теплышки” тоже можно спасти, просто начав лепить равиоли с любовью». В общем, «Равиоли Оли» — утешительное кино для уставшей страны.
