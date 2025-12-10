антрополог и социолог, соавтор телеграм-канала hot stud1es 4or cool k1ds

Если рассматривать «Равиоли Оли» как социальный ритуал, мы увидим гораздо больше, чем очередную комедию. Для фандома Ольги Бузовой это форма коллективного празднества, созданная специально под них — аналог телевизионного концерта с любимыми звездами для поколения наших родителей, но адаптированный к цифровой эпохе. Такой фильм не рассказывает новую историю, его задача — укрепить связи внутри фан-сообщества. Это момент, в который можно пережить ощущение, что теперь они — не множество разрозненных «я», а подлинное «мы».

Если интерпретировать это с точки зрения Эмиля Дюркгейма, то массовая культура может иногда выполнять ту же функцию, что и религиозные ритуалы: она создает моменты коллективной эмоциональной возбужденности, когда группа переживает единую эмоцию и тем самым воспроизводит саму себя. В этой логике Бузова выступает как тотемная фигура — не святая, но символическая. Фильм, созданный под нее, дает аудитории возможность пережить обновление коллективного мифа.

Также здесь важна современная специфика — мы живем в эпоху метамодернизма, где строгие границы между highbrow и lowbrow культурами растворяются. Метамодерн не противопоставляет «высокое» и «низкое» — он держится на постоянном колебании между искренностью и иронией. Именно поэтому «кринж» (через который может быть рассмотрен фильм с Бузовой) перестает быть негативной характеристикой. Он становится полноценной эстетикой и способом переживания мира.

Часть зрителей пойдет на «Равиоли Оли» не потому, что ожидает высококачественное кино, а заранее знает: это будет кринж. И в этом и состоит обещание удовольствия. Такой просмотр превращается почти в игру: иронизировать и искренне эмоционально реагировать, смеяться над абсурдом, но и позволять себе полученные положительные эмоции.

Отдельно стоит сказать о самой фигуре Ольги Бузовой в российской культуре. Cейчас она не просто медийная персона, а символ ностальгии по нулевым — эпохе гламура, блесток, мехов и бесконечного оптимизма, подпитанного стабильной экономикой. В этом смысле образ Бузовой работает как диско на «Ретро FM» для миллениалов: она вызывает ощущение возвращения в то время, когда они были детьми, и будущее казалось светлым. Ее образ удивительным образом вписывается в современную волну ностальгии, «бимбокора» и намеренной гиперпростоты, которую аудитория переживает не как недостаток, а как желанную свободу.