Никита Кологривый о сериале «Два холма»: «Это потрясающий проект, и я хочу быстрее вернуться к нему»

В чем главная особенность/отличительная черта этого проекта от других, в которых вы снимались?

Безусловно, отличается темой и языком, которым мы тему раскрываем. Это необычный сериал, я такого еще не видел в нашем кино. Ирония на современные позиции в мире.

Как думаете, нет ли какого-то противоречия не состыковки в том, что «первую матриархальную комедию» придумали, написали и срежессировали одни мужчины?

Ирония в том, что группа состоит из мужчин и женщин, которые помогали делать проект таким, какой он есть. Феминизма здесь нет никакого, и патриархата тоже нет. Есть только люди, которые взяли тему для обсуждения и попытались иронизировать над ней в сценарии, ролях и т.д.

Где проходили съёмки? Сколько времени потребовалось для работы над проектом?

Мы работали около полугода. Съемки были в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Самые классные съемки были в парке Галицкого, там у нас были все условия, и вообще парк потрясающий, для народа.

Известно ли вам, почему сериал называется «Два холма»? Что олицетворяет это название?

Я бы сказал, что«Два холма» - это два мира. Холм имеет низменность и высоту, он имеет радиус, он обширный. Так же у нас- есть один мир и другой, перпендикулярный ему.

Кому бы вы посоветовали посмотреть сериал «Два холма»?

Этот сериал нужно посмотреть тем, кому нужно отдохнуть от серьезности нашего мира и тем, кто хочет просто поиронизировать, поприкалываться. А тот, кто хочет здесь найти какое-то зло, упрек и какие-то лишения для меньшинств - ничего не найдет. Это абсолютно добрая картина, мы снимали ее про любовь.