Никита Кологривый о сериале «Два холма»: «Это потрясающий проект, и я хочу быстрее вернуться к нему»

25 июля в 21.00 на телеканале ТНТ состоится премьера первой матриархальной комедии «Два холма», в которой главную роль исполнил актер из Новосибирска Никита Кологривый. Он рассказал, чем ему запомнилась работа над проектом, и почему ему не приходилось вживаться в образ.
В чем главная особенность/отличительная черта этого проекта от других, в которых вы снимались?
Безусловно, отличается темой и языком, которым мы тему раскрываем. Это необычный сериал, я такого еще не видел в нашем кино. Ирония на современные позиции в мире.
Как думаете, нет ли какого-то противоречия не состыковки в том, что «первую матриархальную комедию» придумали, написали и срежессировали одни мужчины?
Ирония в том, что группа состоит из мужчин и женщин, которые помогали делать проект таким, какой он есть. Феминизма здесь нет никакого, и патриархата тоже нет. Есть только люди, которые взяли тему для обсуждения и попытались иронизировать над ней в сценарии, ролях и т.д.
Где проходили съёмки? Сколько времени потребовалось для работы над проектом?
Мы работали около полугода. Съемки были в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Самые классные съемки были в парке Галицкого, там у нас были все условия, и вообще парк потрясающий, для народа.
Известно ли вам, почему сериал называется «Два холма»? Что олицетворяет это название?
Я бы сказал, что«Два холма» - это два мира. Холм имеет низменность и высоту, он имеет радиус, он обширный. Так же у нас- есть один мир и другой, перпендикулярный ему.
Кому бы вы посоветовали посмотреть сериал «Два холма»?
Этот сериал нужно посмотреть тем, кому нужно отдохнуть от серьезности нашего мира и тем, кто хочет просто поиронизировать, поприкалываться. А тот, кто хочет здесь найти какое-то зло, упрек и какие-то лишения для меньшинств - ничего не найдет. Это абсолютно добрая картина, мы снимали ее про любовь.
Ранее вы говорили, что вам больше нравится играть отрицательных персонажей. Почему?
Сейчас у меня появились не отрицательные главные роли, потому что во мне разглядели добро. Мне нравится играть и положительных героев играть, но до сих пор я остаюсь при мнении, что если появится отрицательный персонаж, я на него взгляну с интересом и ожогом. Считаю, что отрицательного персонажа может сыграть не каждый, а героя может сыграть почти каждый красивый мальчик в стране. Напишите ему хороший текст, проведите его через весь сериал, чтобы его каждый день люди видели на экране, пусть у него будет классная прическа, он будет симпатичный… Но это все ерунда. А вот попросите того же актера сыграть отрицательного, характерного – думаю, вряд ли получится. Вот поэтому мне хочется играть роли, в которых мой актерский опыт и талант может пригодиться на всю катушку. Хочется играть роли противоречивые, странные, непонятные, где персонаж будет и хорошим, и плохим. Где можно будет и плакать, и смеяться и т.д. Вот это моя цель.
Есть ли сходства главного персонажа Геры с вами?
Он похож на меня. Я такой человек в принципе - из района «Шанхай» в Новосибирске. Если бы съемочная группа пришла снимать на «Шанхай», то декорации приматов можно было бы не строить. Мне не нужно было ничего играть, я примат самый настоящий! Я вырос на улице, в деревне, среди ребят, и все знаю о жизни дворовой, меня ничем не удивишь. А вот жизнью светской – удивишь.
В роль не приходилось вживаться?
Мне ничего не надо было играть, нужно было говорить текст и понимать сцены. Они о любви!
Над какими проектами планируете работать в ближайшее время?
Скоро я уеду в Африку сниматься в сериале «Лихорадка» про инфекционистов. Чем больше выходит сериалов с моим участием, тем больше мне звонят приглашают на съемки проектов. Скоро начнутся работы над всеми вторыми сезонами: «Два холма», «Жиза», «Оффлайн».
Вы также снимаетесь в сериале «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любы Львовой, одних из самых необычных и свободных авторов нашего нового кино. Расскажите про впечатления работы с ними?
Это лучшие люди на свете. Сейчас я не попал к ним в сериал, даже Федор Бондарчук звонил и просил, чтоб меня сняли, но графики не срослись, т.к. я снимался в сказке про Емелю. А так они потрясающие. Я смотрел фильм «Зимний путь» с Евгением Ткачуком, это мое самое любимое авторское кино. За любые деньги и любые интересы я готов с ними работать всегда. Очень жду второй сезон.
Вы довольно часто снимаетесь в историческом кино – «Вертинский», «Бендер», «Зоя», «Девятаев», «Начальник разведки». Как думаете, почему ваша органика совпадает с временами 20 века? Может быть, вам об этом говорили агенты кастинг-групп?
Мне и Пушкина, и Маяковского предлагали играть… Вообще хочу сказать, что мы начинаем выходить на новый уровень кино, и я очень жду, что я и все, кто это делают, перевернут представление о том, что у нас плохое кино. В умах до сих пор такое мнение царит. У нас куча талантливейших артистов, но нам надо избавиться от ощущения, что тот, кто на экране, обязательно звезда. И это будет до тех пор, пока будут снимать бренд, а не качество. Я всегда привожу пример: «Съездитек нам в Новосибирск, в театры «Глобус» или «Красный факел», возьмите пятерых артистов, дайте им главные роли, и они вам сделают такое кино»… Очень многие продюсеры не замечают тех людей, которые достойны сниматься в главных ролях, играть героев и героинь. Считаю, что Новосибирск может подарить России таких актеров.
Не пропусти премьеру сериала «Два холма» с новосибирцем в главной роли 25 июля в 21.00 на ТНТ,16+
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