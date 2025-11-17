Микаэл Таривердиев — «Дельфины»

Все, к чему прикасается Таривердиев, — вечная музыка. «Дельфинов» я открыла для себя, гуляя по Моховой — одной из самых творческих улиц города. В какой-то период я слушала ее каждый день, проходя мимо старинных фасадов, и постоянно ловила себя на том, что плачу — от красоты, глубины и ощущения: жизнь в этот момент звучит особенно громко. А еще песня ассоциируется с тем, что меня не взяли в театральный. Я исполняла ее на вступительном экзамене на эстрадную актрису, но набиравший курс мастер сказал: «Девушка, вы идеально подошли бы на отделение драмы». А экзамены туда я уже прогуляла.