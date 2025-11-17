В клубе «Космонавт» 26 ноября выступят фолк-звезды Settlers — они миксуют этнику с джазом и электроникой, раздавая фирменный хтонический грув (всем слушать «Частушки» и кавер на «Никто-никогда» Алены Свиридовой!). Перед грядущим концертом солистка проекта Яна Шелпакова по просьбе Собака.ru составила свой топ из 9 треков, которые ассоциируются у нее с родным городом. Спойлер: оказалось, что Michael Kiwanuka — идеальный пейринг для жизни в Мурине, а Микаэл Таривердиев — для прогулки по Моховой улице.
Бонус: плейлист — в конце материала!
Микаэл Таривердиев — «Дельфины»
Все, к чему прикасается Таривердиев, — вечная музыка. «Дельфинов» я открыла для себя, гуляя по Моховой — одной из самых творческих улиц города. В какой-то период я слушала ее каждый день, проходя мимо старинных фасадов, и постоянно ловила себя на том, что плачу — от красоты, глубины и ощущения: жизнь в этот момент звучит особенно громко. А еще песня ассоциируется с тем, что меня не взяли в театральный. Я исполняла ее на вступительном экзамене на эстрадную актрису, но набиравший курс мастер сказал: «Девушка, вы идеально подошли бы на отделение драмы». А экзамены туда я уже прогуляла.
Zola Blood — The Only Thing
Идеальный выбор для долгой дороги. И мой личный гимн солнечного Петербурга. С ним я вижу город таким, каким он бывает в самые редкие, хрустально-золотые моменты: рассвет над Невой, тихое мерцание шпиля Адмиралтейства, отражающего первые лучи. Я лечу по улицам на всех парусах, подпевая в терцию, и будто растворяюсь в этом теплом, почти невесомом утре.
Дарья Виардо — «Бог в меня верит»
Эта песня связана с самым сложным периодом в моей жизни. Под нее я летела домой, похоронив близкого человека. С тех пор как-то повелось, что каждый раз возвращаясь в Петербург и садясь в самолет, слушаю ее первой.
О! Марго и Варя Чиркина — «Откуда к нам пришла зима»
Марго — моя подруга. Прошлой зимой она приехала ко мне и показала этот трек в уютном вокальном классе — в свете едкой розовой лампы на Кировском заводе. А потом мы ели невкусную шаверму и жалели, что не дошли за додстером: лень тогда было спускаться в переход. Эта песня для меня про легкость, спокойствие и редкие зимние моменты счастья.
Rover — Tonight
«Мама, я хочу Sigma Boy!» — говорит мой сын каждый раз, когда включаю эту песню. А я отвечаю: «Нет, в этой машине мы выбираем только хорошую музыку». И неважно, что Пете всего четыре года, мы все равно будем слушать этот прекрасный, суровый, напряженный, но создающий ощущение внутренней силы трек. И вы послушайте!
Michael Kiwanuka — Love & Hate
Когда-то я жила в Мурине: в маленькой квартирке с двухметровыми потолками и высокой пальмой в плетеном горшке. Каждое утро были шоколадный круассан из «Люди любят» через дорогу и часы прослушивания этой песни по кругу.
Найк Борзов — «Было, есть и будет» (акустика)
Мой верный спутник в метро и в рабочих буднях удивительно точно передает неспешный, но притягательный ритм горожан: размеренный, мягкий, чуть задумчивый. Этот трек будто укутывает в теплый шарф и помогает пройти через сумрак, как героиня клипа.
«Деревянные киты» — «Все, что я хочу тебе сказать»
В первый раз я познакомилась с этой песней на концерте группы в Петербурге в клубе «Ласточка». Помню, что не могла дослушать выступление до конца, нужно было убегать. Я вышла и сразу же нашла этот трек. Бежала под него в метро в лютый дождь — было холодно, но очень красиво.
«Кружок хора» — «Миражи» (hehehe cover)
Это мой саундтрек грусти. Он будто бы соткан из питерского тумана и тихих дождей. И кажется, что если бы hehehe родились не во Владивостоке, а здесь, среди каналов и гранита, их песня звучала бы точь-в-точь так — мягко и по-северному прозрачно.
