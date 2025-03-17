18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Дело рук утопающей: как актриса и модель Памела Андерсон всю жизнь борется со стереотипами?

В российский прокат 20 марта выходит фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон в роли стареющей танцовщицы из Вегаса, которая на закате карьеры вынуждена думать, что же дальше делать со своей жизнью. Для секс-символа девяностых этот камбэк в большое кино — очень личный и саморазоблачительный жест. Рассказываем, как актриса долгие годы была заложницей образа бимбо и насколько ее история глубже и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

ПАМЕЛА — ЗВЕЗДА
ПАМЕЛА — ИЗГОЙ
ПАМЕЛА ПОСЛЕ СЛАВЫ
НАСТОЯЩАЯ ПАМЕЛА
Кадр из сериала «Спасатели Малибу»
Кадр из сериала «Спасатели Малибу», GTG Entertainment, Pearson All-American Television, The Baywatch Company, Tower 12 Productions, Tower 18 Production Company, 1992

Кадр из сериала «Спасатели Малибу»

Памела — звезда

Пышногрудая блондинка в красном купальнике мчится по залитому солнцем пляжу, чтобы вытащить из океана очередного утопающего — при упоминании Памелы Андерсон у подавляющего большинства миллениалов в голове возникает именно такая картинка. Кажется, сложно представить более яркий пример бесстыдной сексуальной объективации, чем сериал «Спасатели Малибу». В начале девяностых теле- и киноиндустрия не стеснялись изо всех сил давить на соответствующие педали.

Это могло случиться (да и случалось) с кем угодно, но произошло с Памелой — обычная девушка из крошечного провинциального городка Ледисмит с населением девять тысяч человек (и, по словам Андерсон, всего одним светофором) пересеклась с огромной машиной шоу-бизнеса и стала одновременно и мегазвездой, и жертвой.

После школы будущая актриса преподавала физкультуру, удачно попала в кадр на футбольном матче, приглянулась рекламщикам — и вот в 1989-м она уже снимается для Playboy. Но настоящий прорыв случился в 1992 году: после нескольких мелких сериальных ролей (впрочем, в успешных проектах вроде «Чарльз в ответе» и «Женаты… с детьми») Памела получает роль в шоу про спасение на водах.

Из дня сегодняшнего «Спасатели Малибу» кажутся дурацким пляжным бурлеском, а тогда показывали невероятные рейтинги. Достаточно сказать, что шоу купили в 150 странах мира, причем для многих продюсеров было отдельно важно, чтобы показывали побольше Пэм. Впрочем, такая сказка почти никогда не продолжается долго.

Кадр из фильма «Не называй меня малышкой»
Кадр из фильма «Не называй меня малышкой». Polygram Filmed Entertainment, Propaganda Films, Dark Horse Entertainment, 1996

Кадр из фильма «Не называй меня малышкой»

Памела — изгой

Параллельно с успехом Андерсон удивительно не везло в личной жизни, что в итоге загубило и ее карьеру: за плоскими шутками про «Она почти не выходит на улицу, потому что боится встретить очередного бывшего» чувствуется какая-то большая человеческая катастрофа.

В своей книге «С любовью, Памела» (а также в документальной ленте «Памела, история любви») актриса откровенно описывает все, что с ней происходило, в том числе чудовищные вещи: домогательства со стороны няни в раннем детстве, бойфрендов-абьюзеров, несколько распавшихся — порой через неделю — браков с откровенно сомнительными персонажами, гепатит C, два выкидыша.

Апофеозом стал 1995 год, когда делавший ремонт дома у Пэм и ее тогдашнего мужа, музыканта Томми Ли, электрик украл у них и продал желтым журналистам кассету с интимным видео пары. Тогда revenge porn еще было в новинку (в отличие от нынешних хакерских сливов из облачных сервисов, которыми никого не удивишь) — и актрису просто уничтожили: как морально, так и финансово, поскольку крупные студии дружно предпочли не связываться с репутационными потерями.

Кадр из фильма «Пэм и Томми»
Кадр из фильма «Пэм и Томми», Annapurna Pictures, Annapurna Television, Hulu, Limelight, 2022

Кадр из фильма «Пэм и Томми»

Памела после славы

Удар от скандала, в наши дни забытый бы за пару дней в общем информационном потоке, был настолько сильным, что Андерсон осталось буквально играть саму себя, чтобы хоть как-то быть на виду. После довольно чудовищного боевика «Не называй меня малышкой» последовали камео в «Скуби-Ду», «Очень страшном кино», «Борате», «Супергеройском кино», перезапуске «Спасателей Малибу» (который сама Пэм резонно называет полным провалом).

Гораздо позже масла в огонь дополнительно подлил выход игрового сериала «Пэм и Томми» о том самом инциденте с кассетой — согласия на него она, естественно, не давала, и такие вещи никому не прибавляют душевного равновесия.

Бэкстейдж фильма «Шоугерл»
предоставлено прокатчиком Capella Film

Бэкстейдж фильма «Шоугерл»

Настоящая Памела

Однако в этой истории о том, как успех в шоу-бизнесе сначала дает абсолютно все, а потом по щелчку забирает еще больше, есть и духоподъемный открытый финал. Именно он видится в фильме «Шоугерл» Джии Копполы, в котором 57-летняя Андерсон, по сути, снова играет саму себя. Но не карикатурную, а  самую настоящую, какой хотела бы быть. Сюжет о постаревшей артистке, годами развлекавшей Лас-Вегас вычурными номерами с перьями и глубоким декольте, хочется верить, поставит точку в ее публичной рефлексии. Тем более американское киносообщество отнеслось к этому, безусловно, смелому перформансу благосклонно: Памелу номинировали на «Золотой глобус», а критика если умеренно и ругает фильм, то за плосковатую режиссуру — к самой Андерсон вопросов нет.

Словом, у Памелы наступила стадия принятия — можно перестать краситься и не делать пластику, жить в родительском доме, возиться с собаками и снова быть простой девушкой из тихого канадского захолустья. А что на горизонте маячит ремейк «Голого пистолета» с ее участием и Лиама Нисона: кто им запретит, guilty pleasure еще никто не отменял.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: