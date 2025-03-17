Дело рук утопающей: как актриса и модель Памела Андерсон всю жизнь борется со стереотипами?

В российский прокат 20 марта выходит фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон в роли стареющей танцовщицы из Вегаса, которая на закате карьеры вынуждена думать, что же дальше делать со своей жизнью. Для секс-символа девяностых этот камбэк в большое кино — очень личный и саморазоблачительный жест. Рассказываем, как актриса долгие годы была заложницей образа бимбо и насколько ее история глубже и интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Кадр из сериала «Спасатели Малибу»
Памела — звезда
Пышногрудая блондинка в красном купальнике мчится по залитому солнцем пляжу, чтобы вытащить из океана очередного утопающего — при упоминании Памелы Андерсон у подавляющего большинства миллениалов в голове возникает именно такая картинка. Кажется, сложно представить более яркий пример бесстыдной сексуальной объективации, чем сериал «Спасатели Малибу». В начале девяностых теле- и киноиндустрия не стеснялись изо всех сил давить на соответствующие педали.
Это могло случиться (да и случалось) с кем угодно, но произошло с Памелой — обычная девушка из крошечного провинциального городка Ледисмит с населением девять тысяч человек (и, по словам Андерсон, всего одним светофором) пересеклась с огромной машиной шоу-бизнеса и стала одновременно и мегазвездой, и жертвой.
После школы будущая актриса преподавала физкультуру, удачно попала в кадр на футбольном матче, приглянулась рекламщикам — и вот в 1989-м она уже снимается для Playboy. Но настоящий прорыв случился в 1992 году: после нескольких мелких сериальных ролей (впрочем, в успешных проектах вроде «Чарльз в ответе» и «Женаты… с детьми») Памела получает роль в шоу про спасение на водах.
Из дня сегодняшнего «Спасатели Малибу» кажутся дурацким пляжным бурлеском, а тогда показывали невероятные рейтинги. Достаточно сказать, что шоу купили в 150 странах мира, причем для многих продюсеров было отдельно важно, чтобы показывали побольше Пэм. Впрочем, такая сказка почти никогда не продолжается долго.
Кадр из фильма «Не называй меня малышкой»
Памела — изгой
Параллельно с успехом Андерсон удивительно не везло в личной жизни, что в итоге загубило и ее карьеру: за плоскими шутками про «Она почти не выходит на улицу, потому что боится встретить очередного бывшего» чувствуется какая-то большая человеческая катастрофа.
В своей книге «С любовью, Памела» (а также в документальной ленте «Памела, история любви») актриса откровенно описывает все, что с ней происходило, в том числе чудовищные вещи: домогательства со стороны няни в раннем детстве, бойфрендов-абьюзеров, несколько распавшихся — порой через неделю — браков с откровенно сомнительными персонажами, гепатит C, два выкидыша.
Апофеозом стал 1995 год, когда делавший ремонт дома у Пэм и ее тогдашнего мужа, музыканта Томми Ли, электрик украл у них и продал желтым журналистам кассету с интимным видео пары. Тогда revenge porn еще было в новинку (в отличие от нынешних хакерских сливов из облачных сервисов, которыми никого не удивишь) — и актрису просто уничтожили: как морально, так и финансово, поскольку крупные студии дружно предпочли не связываться с репутационными потерями.
Кадр из фильма «Пэм и Томми»
Памела после славы
Удар от скандала, в наши дни забытый бы за пару дней в общем информационном потоке, был настолько сильным, что Андерсон осталось буквально играть саму себя, чтобы хоть как-то быть на виду. После довольно чудовищного боевика «Не называй меня малышкой» последовали камео в «Скуби-Ду», «Очень страшном кино», «Борате», «Супергеройском кино», перезапуске «Спасателей Малибу» (который сама Пэм резонно называет полным провалом).
Гораздо позже масла в огонь дополнительно подлил выход игрового сериала «Пэм и Томми» о том самом инциденте с кассетой — согласия на него она, естественно, не давала, и такие вещи никому не прибавляют душевного равновесия.
Бэкстейдж фильма «Шоугерл»
Настоящая Памела
Однако в этой истории о том, как успех в шоу-бизнесе сначала дает абсолютно все, а потом по щелчку забирает еще больше, есть и духоподъемный открытый финал. Именно он видится в фильме «Шоугерл» Джии Копполы, в котором 57-летняя Андерсон, по сути, снова играет саму себя. Но не карикатурную, а самую настоящую, какой хотела бы быть. Сюжет о постаревшей артистке, годами развлекавшей Лас-Вегас вычурными номерами с перьями и глубоким декольте, хочется верить, поставит точку в ее публичной рефлексии. Тем более американское киносообщество отнеслось к этому, безусловно, смелому перформансу благосклонно: Памелу номинировали на «Золотой глобус», а критика если умеренно и ругает фильм, то за плосковатую режиссуру — к самой Андерсон вопросов нет.
Словом, у Памелы наступила стадия принятия — можно перестать краситься и не делать пластику, жить в родительском доме, возиться с собаками и снова быть простой девушкой из тихого канадского захолустья. А что на горизонте маячит ремейк «Голого пистолета» с ее участием и Лиама Нисона: кто им запретит, guilty pleasure еще никто не отменял.
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