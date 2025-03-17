Дело рук утопающей: как актриса и модель Памела Андерсон всю жизнь борется со стереотипами?

Памела — звезда

Пышногрудая блондинка в красном купальнике мчится по залитому солнцем пляжу, чтобы вытащить из океана очередного утопающего — при упоминании Памелы Андерсон у подавляющего большинства миллениалов в голове возникает именно такая картинка. Кажется, сложно представить более яркий пример бесстыдной сексуальной объективации, чем сериал «Спасатели Малибу». В начале девяностых теле- и киноиндустрия не стеснялись изо всех сил давить на соответствующие педали.

Это могло случиться (да и случалось) с кем угодно, но произошло с Памелой — обычная девушка из крошечного провинциального городка Ледисмит с населением девять тысяч человек (и, по словам Андерсон, всего одним светофором) пересеклась с огромной машиной шоу-бизнеса и стала одновременно и мегазвездой, и жертвой.

После школы будущая актриса преподавала физкультуру, удачно попала в кадр на футбольном матче, приглянулась рекламщикам — и вот в 1989-м она уже снимается для Playboy. Но настоящий прорыв случился в 1992 году: после нескольких мелких сериальных ролей (впрочем, в успешных проектах вроде «Чарльз в ответе» и «Женаты… с детьми») Памела получает роль в шоу про спасение на водах.

Из дня сегодняшнего «Спасатели Малибу» кажутся дурацким пляжным бурлеском, а тогда показывали невероятные рейтинги. Достаточно сказать, что шоу купили в 150 странах мира, причем для многих продюсеров было отдельно важно, чтобы показывали побольше Пэм. Впрочем, такая сказка почти никогда не продолжается долго.