Наблюдатели за наблюдателем: каким получился хоррор Стивена Содерберга «Присутствие»?

Камера задумчиво наблюдает за пейзажем за окном красивого пустого дома, а затем неспешно осматривает его интерьер в ретро-стиле. Сразу понятно: фокальный персонаж тут потустороннее существо — мы видим мир его глазами, поэтому длинные изящные планы и резкие черные склейки прилагаются. Пока мы не понимаем, это дружелюбное привидение, или оно задумало нечто плохое. Тем временем в дом въезжает совершенно обычная семья — мама Ребекка (Люси Лью), папа Крис (Крис Салливан) и двое детей-старшеклассников, Хлоя и Тайлер (Каллина Лян и Эдди Мэдэй).

Родители ощутимо прибиты бытом и вялотекуще ругаются, выясняя, кто в отношениях должен нести больше ответственности. Подросток Тайлер ждет, когда в новом жилище можно будет потусоваться с друзьями, а его сестра переживает недавнюю смерть близкой подруги наедине с собой и антидепрессантами. Поначалу ничего особенно тревожного не происходит. Призрак просто наблюдает за членами семьи и рабочими, делающими ремонт (те вздрагивают от смутного ощущения присутствия), и иногда может переложить пару книг с кровати на стол — не из озорства, а скорее любопытства. Однако некоторое напряжение появляется, когда в дом приходит друг Тайлера Райан (Уэст Малхолланд), смазливый паренек, от которого веет чем-то недобрым — и это не нравится даже потусторонней силе.