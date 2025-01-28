Наблюдатели за наблюдателем: каким получился хоррор Стивена Содерберга «Присутствие»?

В прокате — новый фильм режиссера «Эрин Брокович», «Одиннадцати друзей Оушена» и «Больницы Никербокер» Стивена Содерберга. В «Присутствии» он решился на жанровый эксперимент: снял хоррор от лица призрака (причем лично взял в руки камеру как оператор!). Рассказываем, насколько удачным получился проект.
Камера задумчиво наблюдает за пейзажем за окном красивого пустого дома, а затем неспешно осматривает его интерьер в ретро-стиле. Сразу понятно: фокальный персонаж тут потустороннее существо — мы видим мир его глазами, поэтому длинные изящные планы и резкие черные склейки прилагаются. Пока мы не понимаем, это дружелюбное привидение, или оно задумало нечто плохое. Тем временем в дом въезжает совершенно обычная семья — мама Ребекка (Люси Лью), папа Крис (Крис Салливан) и двое детей-старшеклассников, Хлоя и Тайлер (Каллина Лян и Эдди Мэдэй).
Родители ощутимо прибиты бытом и вялотекуще ругаются, выясняя, кто в отношениях должен нести больше ответственности. Подросток Тайлер ждет, когда в новом жилище можно будет потусоваться с друзьями, а его сестра переживает недавнюю смерть близкой подруги наедине с собой и антидепрессантами. Поначалу ничего особенно тревожного не происходит. Призрак просто наблюдает за членами семьи и рабочими, делающими ремонт (те вздрагивают от смутного ощущения присутствия), и иногда может переложить пару книг с кровати на стол — не из озорства, а скорее любопытства. Однако некоторое напряжение появляется, когда в дом приходит друг Тайлера Райан (Уэст Малхолланд), смазливый паренек, от которого веет чем-то недобрым — и это не нравится даже потусторонней силе.
Стивен Содерберг — автор, который за карьеру перепробовал на экране, кажется, вообще все, как в жанровом, так и в техническом плане: блокбастеры и нарочито малобюджетное кино, приглашение голливудских звезд и работу с непрофессиональными актерами, съемки на космически дорогое оборудование и обычные айфоны. В этот раз он опять решил всех обмануть — и под видом хоррора и отличного упражнения в мастерстве владения камерой придумал довольно убедительную семейную драму, где духовные связи медленно, но верно трещат по швам.
Призрак, который поначалу сам не понимает, что здесь забыл (и, как про него позднее скажет медиум, находится вне категорий прошлого и будущего) становится незримым свидетелем классических ситуаций взаимного непонимания родителей и детей между собой. Брак Ребекки и Криса уже давно стал чисто номинальным, мама явно больше любит сына, отец — дочку, сиблинги тихо (а иногда и громко) друг друга ненавидят, всем вроде бы и есть дело до родственников, но выглядит это, прямо сказать, тоскливо.
В этом плане Содерберга, которого часть зрителей и критиков уже успели заклеймить, настолько скучно им было наблюдать за семейными разборками, куда изредка вмешивается полтергейст, хочется похвалить отдельно. Именно за этот контраст между длинными и сложными пролетами камеры и ощущением, что техническое совершенство интересует автора все-таки чуть меньше, чем общий контекст домашних драм, где несчастны абсолютно все.
Собственно, к очень резкому финальному твисту зрители-наблюдатели вполне чувствуют себя привидением, которое от банального любопытства и эффекта погружения в чужую непонятную реальность проходит путь к очевидной эмоции — зачем так было уродовать свою и чужую жизни, если со стороны все выглядит настолько просто.
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