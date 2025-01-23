Грибы с глазами: каким получился фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью»?

В прокат вышел фильм «Что случилось осенью» — 23-й полный метр Франсуа Озона, всю карьеру балансирующего на грани эпатажа и максимальной искренности с лиричностью. Рассказываем, чем хорош медитативный псевдодетектив французского режиссера об отцах и детях (и при чем тут вообще грибы!).
В крошечной французской деревушке где-то под Осером живут две благостные подруги-пенсионерки: Мишель (Элен Венсан) и Мари-Клод (Жозиан Баласко). Одна выращивает тыквы и с нетерпением ждет в гости дочь Валери с внуком Люка (Людивин Санье и ангелоподобный Гарлан Элрос), другая — навещает в тюрьме непутевого сына-гопника Венсана (Пьер Лоттен), которого вот-вот должны выпустить по УДО. А вместе они собирают грибы.
Вокруг прекрасная осень, но тревога разлита в воздухе: туч на небе все больше, синоптики по телевизору говорят о похолодании, а родственные связи совсем не такие идиллические, как можно было предположить на первый взгляд. Мари-Клод переживает, что освободившийся сын вернется к криминалу, а у Мишель на глазах распадается брак дочери. Да и их отношения катастрофически не складываются — разговоры буквально сводятся к «Дай 500 евро» и «Перепиши дом на меня, пока ты не умерла».
Все становится гораздо хуже после странного инцидента на ужине. Среди приготовленных Мишель грибов на стол попадает ядовитый, Валери уезжает в больницу с отравлением, а затем и обратно в Париж, подозревая, что мать хотела ее убить. Мысль никогда больше не увидеть внука невыносима, и на помощь отчаявшейся бабушке приходит оказавшийся весьма чувствительным Венсан — после чего благие намерения традиционно приводят в еще больший ад.
Франсуа Озон на пороге шестидесятилетия не изменяет себе и продолжает идти по проторенной дорожке из любимых тем — с каждым годом все меньше скандальности и больше элегии, но смотреть на это не менее приятно. Примерно первую треть «Что случилось осенью» на экране почти ничего не происходит, затем неторопливое действие чуть ускоряется несколькими поворотами (в теории их с натяжкой можно назвать шокирующими). Фильмы о дисфункциональных семьях и неизбежности смерти — и о том, как утрату можно пережить — вообще сильная сторона Озона. Даром, что в первых картинах в 1980-е («Семейная фотография», «Мои родители в летний день») он снимал собственных родных. А история с грибами — и вовсе взята из жизни: режиссер со смехом рассказывает, как его любимая тетушка одним своим блюдом чуть не убила всю семью.
Если избегать спойлеров, «Что случилось осенью» — камерное кино с так и нераскрытой в финале детективной интригой, где все герои вне зависимости от возраста оказываются втянуты в клубок неприятных и мешающих жить историй. Они как будто отравлены незримым ядом сатанинских грибов: недаром на протяжении фильма этот токсичный вид несколько раз упоминаются совершенно не к месту, что вызывает нервный смех в зале — к слову, с черным юмором у Озона по-прежнему все в порядке.
Сомнительное прошлое, невозможность установить нормальную связь между родителями и детьми, ложь якобы во спасение (но на деле исключительно ради своего небольшого счастья и спокойствия), чувство вины и его подавление: можно долго рассуждать на тему морали и делать собственные выводы о мотивах персонажей, но их все же, в первую очередь, по-человечески жаль — мы все видели на экране и каждый догадался о своем. Но никому не расскажем — зачем портить хороший осенний день.
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