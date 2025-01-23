Грибы с глазами: каким получился фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью»?

В крошечной французской деревушке где-то под Осером живут две благостные подруги-пенсионерки: Мишель (Элен Венсан) и Мари-Клод (Жозиан Баласко). Одна выращивает тыквы и с нетерпением ждет в гости дочь Валери с внуком Люка (Людивин Санье и ангелоподобный Гарлан Элрос), другая — навещает в тюрьме непутевого сына-гопника Венсана (Пьер Лоттен), которого вот-вот должны выпустить по УДО. А вместе они собирают грибы.

Вокруг прекрасная осень, но тревога разлита в воздухе: туч на небе все больше, синоптики по телевизору говорят о похолодании, а родственные связи совсем не такие идиллические, как можно было предположить на первый взгляд. Мари-Клод переживает, что освободившийся сын вернется к криминалу, а у Мишель на глазах распадается брак дочери. Да и их отношения катастрофически не складываются — разговоры буквально сводятся к «Дай 500 евро» и «Перепиши дом на меня, пока ты не умерла».

Все становится гораздо хуже после странного инцидента на ужине. Среди приготовленных Мишель грибов на стол попадает ядовитый, Валери уезжает в больницу с отравлением, а затем и обратно в Париж, подозревая, что мать хотела ее убить. Мысль никогда больше не увидеть внука невыносима, и на помощь отчаявшейся бабушке приходит оказавшийся весьма чувствительным Венсан — после чего благие намерения традиционно приводят в еще больший ад.