Дорогой дневник: как и за что мы полюбили фильмы о Бриджит Джонс?

Первый фильм о приключениях неуклюжей, но обаятельной лондонской журналистки Бриджит Джонс в исполнении Рене Зеллвегер появился весной уже далекого 2001-го. И моментально стал культовым, дав начало целой серии картин, осмысляющих, надо ли непременно выйти замуж за принца, если вам немного за 30. (Да, в монархической Великобритании особенно актуально!)
14 февраля 2025-го на стримингах (в том числе в России!) выйдет четвертая часть франшизы с подзаголовком «Без ума от мальчишки». В честь релиза Собака.ru решила разобраться, почему ромком стал значимым культурным явлением не только для миллениалов и бумеров. И бонус: мы попросили представительницу зумеров, ровесницу самой франшизы, пересказать на языке ее поколения, о чем «Бриджит Джонс».
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Почему франшиза стала настолько хитовой?
Экранизация романа «Дневник Бриджит Джонс» писательницы Хелен Филдинг появилась спустя пять лет после его публикации в 1996-м: уже через два года книгу признали лучшей в Великобритании, так что перенос сюжета в кино был вопросом времени (короткого). Сразу стало понятно, что история попала в нерв. Вместо стандартной и немного скучной героини ромков с британским провенансом зрители получили искру, бурю, безумие по имени Бриджит. Нелепую, но невероятно обаятельную жовиальную барышню чуть за 30, борющуюся со своим весом (якобы лишним, на дворе нулевые — с культом Кейт Мосс и прочего шика), а также пагубным пристрастием к алкоголю и сигаретам. Она то неловко флиртовала на работе с начальником — местным дон-жуаном и бонвиваном, то отбивала некорректные реплики женатых знакомых про личную жизнь, постоянно попадая в самые абсурдные ситуации.
И это сработало! Сыгравшая Бриджит Рене Зеллвегер срезонировала с чувствами миллионов обычных женщин, которым хотелось нормально жить без оглядки на навязанные социумом рамки. Парадигма сдвинулась: еще задолго до «Субстанции» (возьмем ее как одновременно меметичный, но относительно свежий и важный пример дискуссии на тему, надо ли становиться лучшей версией себя) фильм давал ответ на этот вопрос: конечно, попробовать можно, но лучше оставаться самими собой — это честнее и как-то обаятельнее.
Мэтчем с аудиторией стал и остальной актерский ансамбль (Зеллвегер мечется между занудным Колином Фертом и лощенным негодяем Хью Грантом — и за этим невероятно интересно наблюдать), а также очевидные параллели с классикой (см. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин). При этом персонажи на протяжении всей франшизы продолжали развиваться и эволюционировать — вполне по сценарным законам, что герой в конце истории не должен быть равен самому себе в начале. Каждый новый фильм — вполне реалистичный поворот, который, скорее всего, в течение жизни ждет каждого: от серьезных отношений до брака, разрыва и последующего воссоединения с рождением детей, а также преодоления утраты, когда «долго и счастливо» сбылось, а вот « и умерли в один день» — нет (об этом как раз грядущая четвертая часть с новым юным кавалером).
Конечно, вопросы могут возникать к неоднородности качества фильмов (первый — хороший, но с элементами испанского стыда, особенно, из дня сегодняшнего, второй — уж слишком хочет быть лучше первого (и это, увы, не выходит), третий — кажется, самый гармоничный в плане расставленных акцентов), но это здесь как раз не главное.
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Отдельно хочется посмотреть на жизнь Бриджит Джонс с мужской точки зрения: все-таки странновато примерять на себя ее историю в качестве импровизированной терапии, хотя многие моменты вызывают сто процентов понимания (и ноль осуждения) вне зависимости от пола. Бриджит, безусловно, воплощает максимально подкупающий типаж боевой подруги — доброй, искренней, понимающей, с чувством юмора, с которой вы знакомы сто лет. Однако будь у вас романтические отношения, вы бы, наверное, друг друга давно убили — а так общение складывается идеально.
Еще один важный момент: несмотря на основной профеминистский посыл, трилогия не старается встать на табуретку и высказаться с позиций «как надо жить». Возможно, последователей радикального феминизма такая размытость раздражается — но мисс Джонс никогда и не планировала всем нравиться. Сейчас разберется с детьми и новыми крашами, а там на горизонте пенсия и внуки — вполне можно допустить, что через пару десятков лет мы увидим и такую Бриджит.
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Бонус: пересказ зумера о чем трилогия «Бриджит Джонс»
(автор предпочла остаться анонимной)
«Дневник Бриджит Джонс» / Bridget Jones's Diary (18+), 2001 (реж. Шэрон Магуайр)
Бриджит — типичная нормис. Ей 32, а жизнь — минус вайб. Из-за бесконечных фейлов и хихик-моментов Бриджит начинает вести глоу-ап-дневник. В нем она фиксит попытки похудеть, бросить курить и найти сигма-боя. Движ в том, что Бриджит сначала ловит краш на редфлага Дэниела, а потом на олд друга семьи Марка (он выглядит как тюбик, но оказывается масиком). В итоге Бриджит находит свой комфортик и новую работу. Жиза.
«Бриджит Джонс: Грани разумного» / Bridget Jones: The Edge of Reason (18+), 2004 (реж. Бибан Кидрон)
В этом фильме Бриджит — уже не тот дединсайд, но все еще драма-квин. Ее краш Марк дает кринжа и якобы подкатывает к коллеге. Типикал мен-момент заканчивается хартбрейком Бриджит. Она уезжает в командировку со своим бывшим, токсиком Дэниелом. В Таиланде происходят жесткие эмо-качели: Бриджит сажают в тюрьму, а Марк помогает ей выйти на свободу. В конце Марк включает свой ризз и предлагает стать его альтушкой (и в горе, и в радости). Полный слэй.
«Бриджит Джонс 3» / Bridget Jones's Baby (18+), 2016 (реж. Шэрон Магуайр)
Бриджит вроде в своей чилл-эре, пока Дэниел не рипается, а на его похоронах она не встречает Марка с новой пик ми герл. Это уже база: в отношениях у Бриджит полный фейл, и она вообще хз, от кого беременна. Среди кандидатов Марк и имбовый чел Джек, которого она встретила на музыкальном фесте. Муд Бриджит: пытаться выяснить, кто отец бэбика и не заруинить жизнь. Ноу кэп, нас ждет хэппи-энд: Бриджит файнали рожает и выходит замуж за Марка.
18+
Комментарии (0)