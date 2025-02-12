Дорогой дневник: как и за что мы полюбили фильмы о Бриджит Джонс?

Бонус: пересказ зумера о чем трилогия «Бриджит Джонс»

(автор предпочла остаться анонимной)

«Дневник Бриджит Джонс» / Bridget Jones's Diary (18+), 2001 (реж. Шэрон Магуайр)

Бриджит — типичная нормис. Ей 32, а жизнь — минус вайб. Из-за бесконечных фейлов и хихик-моментов Бриджит начинает вести глоу-ап-дневник. В нем она фиксит попытки похудеть, бросить курить и найти сигма-боя. Движ в том, что Бриджит сначала ловит краш на редфлага Дэниела, а потом на олд друга семьи Марка (он выглядит как тюбик, но оказывается масиком). В итоге Бриджит находит свой комфортик и новую работу. Жиза.

«Бриджит Джонс: Грани разумного» / Bridget Jones: The Edge of Reason (18+), 2004 (реж. Бибан Кидрон)

В этом фильме Бриджит — уже не тот дединсайд, но все еще драма-квин. Ее краш Марк дает кринжа и якобы подкатывает к коллеге. Типикал мен-момент заканчивается хартбрейком Бриджит. Она уезжает в командировку со своим бывшим, токсиком Дэниелом. В Таиланде происходят жесткие эмо-качели: Бриджит сажают в тюрьму, а Марк помогает ей выйти на свободу. В конце Марк включает свой ризз и предлагает стать его альтушкой (и в горе, и в радости). Полный слэй.

«Бриджит Джонс 3» / Bridget Jones's Baby (18+), 2016 (реж. Шэрон Магуайр)

Бриджит вроде в своей чилл-эре, пока Дэниел не рипается, а на его похоронах она не встречает Марка с новой пик ми герл. Это уже база: в отношениях у Бриджит полный фейл, и она вообще хз, от кого беременна. Среди кандидатов Марк и имбовый чел Джек, которого она встретила на музыкальном фесте. Муд Бриджит: пытаться выяснить, кто отец бэбика и не заруинить жизнь. Ноу кэп, нас ждет хэппи-энд: Бриджит файнали рожает и выходит замуж за Марка.