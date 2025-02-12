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Дорогой дневник: как и за что мы полюбили фильмы о Бриджит Джонс?

Первый фильм о приключениях неуклюжей, но обаятельной лондонской журналистки Бриджит Джонс в исполнении Рене Зеллвегер появился весной уже далекого 2001-го. И моментально стал культовым, дав начало целой серии картин, осмысляющих, надо ли непременно выйти замуж за принца, если вам немного за 30. (Да, в монархической Великобритании особенно актуально!)

14 февраля 2025-го на стримингах (в том числе в России!) выйдет четвертая часть франшизы с подзаголовком «Без ума от мальчишки». В честь релиза Собака.ru решила разобраться, почему ромком стал значимым культурным явлением не только для миллениалов и бумеров. И бонус: мы попросили представительницу зумеров, ровесницу самой франшизы, пересказать на языке ее поколения, о чем «Бриджит Джонс».

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», Miramax Films, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films, 2001

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Почему франшиза стала настолько хитовой?

Экранизация романа «Дневник Бриджит Джонс» писательницы Хелен Филдинг появилась спустя пять лет после его публикации в 1996-м: уже через два года книгу признали лучшей в Великобритании, так что перенос сюжета в кино был вопросом времени (короткого). Сразу стало понятно, что история попала в нерв. Вместо стандартной и немного скучной героини ромков с британским провенансом зрители получили искру, бурю, безумие по имени Бриджит. Нелепую, но невероятно обаятельную жовиальную барышню чуть за 30, борющуюся со своим весом (якобы лишним, на дворе нулевые — с культом Кейт Мосс и прочего шика), а также пагубным пристрастием к алкоголю и сигаретам. Она то неловко флиртовала на работе с начальником — местным дон-жуаном и бонвиваном, то отбивала некорректные реплики женатых знакомых про личную жизнь, постоянно попадая в самые абсурдные ситуации.   

И это сработало! Сыгравшая Бриджит Рене Зеллвегер срезонировала с чувствами миллионов обычных женщин, которым хотелось нормально жить без оглядки на навязанные социумом рамки. Парадигма сдвинулась: еще задолго до «Субстанции» (возьмем ее как одновременно меметичный, но относительно свежий и важный пример дискуссии на тему, надо ли становиться лучшей версией себя) фильм давал ответ на этот вопрос: конечно, попробовать можно, но лучше оставаться самими собой — это честнее и как-то обаятельнее.

Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного»
Miramax Films, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films, 2004

Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного»

Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»
Miramax Films, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films, 2016

Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»

Мэтчем с аудиторией стал и остальной актерский ансамбль (Зеллвегер мечется между занудным Колином Фертом и лощенным негодяем Хью Грантом — и за этим невероятно интересно наблюдать), а также очевидные параллели с классикой (см. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин). При этом персонажи на протяжении всей франшизы продолжали развиваться и эволюционировать — вполне по сценарным законам, что герой в конце истории не должен быть равен самому себе в начале. Каждый новый фильм — вполне реалистичный поворот, который, скорее всего, в течение жизни ждет каждого: от серьезных отношений до брака, разрыва и последующего воссоединения с рождением детей, а также  преодоления утраты, когда «долго и счастливо» сбылось, а вот « и умерли в один день» — нет (об этом как раз грядущая четвертая часть с новым юным кавалером).  

Конечно, вопросы могут возникать к неоднородности качества фильмов (первый — хороший, но с элементами испанского стыда, особенно, из дня сегодняшнего, второй — уж слишком хочет быть лучше первого (и это, увы, не выходит), третий — кажется, самый гармоничный в плане расставленных акцентов), но это здесь как раз не главное.

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Miramax Films, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films, 2025

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Отдельно хочется посмотреть на жизнь Бриджит Джонс с мужской точки зрения: все-таки странновато примерять на себя ее историю в качестве импровизированной терапии, хотя многие моменты вызывают сто процентов понимания (и ноль осуждения) вне зависимости от пола. Бриджит, безусловно, воплощает максимально подкупающий типаж боевой подруги — доброй, искренней, понимающей, с чувством юмора, с которой вы знакомы сто лет. Однако будь у вас романтические отношения, вы бы, наверное, друг друга давно убили — а так общение складывается идеально.

Еще один важный момент: несмотря на основной профеминистский посыл, трилогия не старается встать на табуретку и высказаться с позиций «как надо жить». Возможно, последователей радикального феминизма такая размытость раздражается — но мисс Джонс никогда и не планировала всем нравиться. Сейчас разберется с детьми и новыми крашами, а там на горизонте пенсия и внуки — вполне можно допустить, что через пару десятков лет мы увидим и такую Бриджит.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Miramax Films, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films, 2001

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Бонус: пересказ зумера о чем трилогия «Бриджит Джонс»

(автор предпочла остаться анонимной)

«Дневник Бриджит Джонс» / Bridget Jones's Diary (18+), 2001 (реж. Шэрон Магуайр)

Бриджит — типичная нормис. Ей 32, а жизнь — минус вайб. Из-за бесконечных фейлов и хихик-моментов Бриджит начинает вести глоу-ап-дневник. В нем она фиксит попытки похудеть, бросить курить и найти сигма-боя. Движ в том, что Бриджит сначала ловит краш на редфлага Дэниела, а потом на олд друга семьи Марка (он выглядит как тюбик, но оказывается масиком). В итоге Бриджит находит свой комфортик и новую работу. Жиза.

«Бриджит Джонс: Грани разумного» / Bridget Jones: The Edge of Reason (18+), 2004 (реж. Бибан Кидрон)

В этом фильме Бриджит — уже не тот дединсайд, но все еще драма-квин. Ее краш Марк дает кринжа и якобы подкатывает к коллеге. Типикал мен-момент заканчивается хартбрейком Бриджит. Она уезжает в командировку со своим бывшим, токсиком Дэниелом. В Таиланде происходят жесткие эмо-качели: Бриджит сажают в тюрьму, а Марк помогает ей выйти на свободу. В конце Марк включает свой ризз и предлагает стать его альтушкой (и в горе, и в радости). Полный слэй.

«Бриджит Джонс 3» / Bridget Jones's Baby (18+), 2016 (реж. Шэрон Магуайр)

Бриджит вроде в своей чилл-эре, пока Дэниел не рипается, а на его похоронах она не встречает Марка с новой пик ми герл. Это уже база: в отношениях у Бриджит полный фейл, и она вообще хз, от кого беременна. Среди кандидатов Марк и имбовый чел Джек, которого она встретила на музыкальном фесте. Муд Бриджит: пытаться выяснить, кто отец бэбика и не заруинить жизнь. Ноу кэп, нас ждет хэппи-энд: Бриджит файнали рожает и выходит замуж за Марка.

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