Почему сериал «Мисс Марвел» — инклюзивный «Человек-паук» для тех, кто помладше?

Четвертая фаза киновселенной Marvel продолжает развитие — на Disney+ вышел первый эпизод «Мисс Марвел». Это сериал, который играет на актуальных общественных настроениях и отсылает к классике, но его сложно смотреть, если вам больше 15 лет. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, что еще он увидел в новом супергеройском шоу.
Мисс Марвел — это относительно новая супергероиня вселенной Marvel: она появилась около 10 лет назад. Не путайте ее с Капитаном Марвел, образ которой в фильмах воплотила Бри Ларсон, — мисс Марвел напрямую с ней никак не связана.
Знакомьтесь, Камала Хан, 16-летняя американка пакистанского происхождения из Джерси. Камала очень любит супергероев (особенно Капитан Марвел, как несложно догадаться), противится взрослению и конфликтует со своими строгими родителями, которые воспитывают девушку в соответствии с традиционными для них ценностями.
Те, кто уже скривили лица и начали ворчать о «повесточке», отчасти правы — в Marvel и не скрывают, что придумали Камалу для того, чтобы подростки с южноазиатскими корнями могли иметь свой ориентир для репрезентации. Да, за десятки лет в комиксах были самые разные персонажи самых разных национальностей, но Камала Хан —первая мусульманская супергероиня на главных ролях. И она полюбилась западной публике — позже Мисс Марвел появилась в нескольких анимационных сериалах, а в 2020 году стала протагонисткой в видеоигре Marvel’s Avengers. Хотя та и собрала сплошь негативные отзывы и плохо продавалась, среди ее немногочисленных плюсов критики и игроки выделяли именно Камалу. Части пользователей понравилась идея знакомства с видеоигровыми «Мстителями» через неопытную супергероиню-подростка.
Сериальная Камала — это добродушная девушка-тинейджер. Для Иман Веллани это первая в ее жизни роль, но держится она уверенно. В том, как ее Камала Хан говорит, использует мимику и с обожанием смотрит на плакаты с «Мстителями» чувствуется искренность. Впрочем, возможно, это и не игра вовсе: наверняка Веллани и сама влюблена в мир Marvel и теперь, став его частью, пребывает в эйфории, которую вложила в свою героиню.
В целом и сама Камала, и ее окружение до боли напоминают комиксную классику, а именно — историю Человека-паука. Питер Паркер тоже был обычным подростком из простой семьи, но его жизнь круто изменилась с обретением сверхспособностей. В «Мисс Марвел» используются те же приемы (с поправкой на происхождение героини), но тут же вылезает главная особенность и проблема сериала — он явно для тинейджеров.
Это проявляется во всем: открывающая сцена сериала — это пересказ фанфика Камалы, во время диалогов на экране мелькают картинки и эмодзи, а главный конфликт первого эпизода настолько стереотипно-подростковый, что вызывает флешбеки из собственного детства. Суть его такова — в городе вот-вот пройдет большой фестиваль во славу команды «Мстителей», где Камала хочет участвовать в конкурсе косплея в образе Капитан Марвел. Разумеется, ее родители против — они требуют, чтобы дочь наконец повзрослела, задумалась об учебе и вообще нечего скакать на публике в «развратном облегающем костюме» (почти прямая цитата мамы Камалы). Судя по всему, тот факт, что «Мстители» вообще-то Вселенную спасли, для родителей девушки не имеет вообще никакого значения — им важно, чтобы дочь росла в соответствии с их представлениями о норме и морали.
Дальше все предсказуемо: Камала все равно сбежит на фестиваль, наденет облегающий костюм, попутно прихватив некий браслет, который и даст ей сверхспособности. В чем их суть — пока не очень понятно. В комиксах Камала Хан попала под воздействие какого-то тумана, благодаря которому научилась менять размеры своего тела и растягивать конечности — такой мэшап Человека-муравья и Рида Ричардса из «Фантастической четверки».
В сериале иначе — браслет дает девушке способность создавать в пространстве разные объекты. Например, Камала может создать большую руку, чтобы схватить падающего человека или «наколдовать» висящую в воздухе ступеньку, чтобы оттолкнуться от нее. Это сильно напоминает способности Зеленого Фонаря — супергероя из вселенной DC, но посмотрим, чем удивит Мисс Марвел в последующих эпизодах.
Явная «детскость» «Мисс Марвел» сильно диссонирует с остальными картинами четвертой фазы киновселенной Marvel, которая будто бы развивается в совершенно противоположном направлении. Примеров тому можно привести много, взять хотя бы недавний сиквел «Доктора Стрэнджа», где очень много смертей, а сам маг осваивает некромантию.
Уже известно, что после сериала Мисс Марвел появится в 2023 году в фильме «Марвелы», где объединится с Капитан Марвел. Это как бы намекает, что героиня повзрослеет, но большой вопрос, насколько органичным будет этот переход. Ведь сейчас, судя по первой серии, перед нами проект для детей 12-15 лет, которым родители затыкали уши, когда в третьем «Человеке-пауке» прозвучало слово «секс». А «Вечных», где и вовсе есть полноценная интимная сцена, этим ребятам смотреть вообще нельзя — у фильма рейтинг «18+».
А может, это просто обманка и Мисс Марвел начнет взрослеть уже во второй серии? Ответ узнаем через неделю.
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