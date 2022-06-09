Почему сериал «Мисс Марвел» — инклюзивный «Человек-паук» для тех, кто помладше?

Мисс Марвел — это относительно новая супергероиня вселенной Marvel: она появилась около 10 лет назад. Не путайте ее с Капитаном Марвел, образ которой в фильмах воплотила Бри Ларсон, — мисс Марвел напрямую с ней никак не связана.

Знакомьтесь, Камала Хан, 16-летняя американка пакистанского происхождения из Джерси. Камала очень любит супергероев (особенно Капитан Марвел, как несложно догадаться), противится взрослению и конфликтует со своими строгими родителями, которые воспитывают девушку в соответствии с традиционными для них ценностями.

Те, кто уже скривили лица и начали ворчать о «повесточке», отчасти правы — в Marvel и не скрывают, что придумали Камалу для того, чтобы подростки с южноазиатскими корнями могли иметь свой ориентир для репрезентации. Да, за десятки лет в комиксах были самые разные персонажи самых разных национальностей, но Камала Хан —первая мусульманская супергероиня на главных ролях. И она полюбилась западной публике — позже Мисс Марвел появилась в нескольких анимационных сериалах, а в 2020 году стала протагонисткой в видеоигре Marvel’s Avengers. Хотя та и собрала сплошь негативные отзывы и плохо продавалась, среди ее немногочисленных плюсов критики и игроки выделяли именно Камалу. Части пользователей понравилась идея знакомства с видеоигровыми «Мстителями» через неопытную супергероиню-подростка.