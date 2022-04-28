Вредные советы для бизнесменов: о чем сериал «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй

На платформе Apple TV+ вышли все эпизоды мини-сериала «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях. В России о нем практически никто не говорит, но оно и понятно — в нашей стране очень немногие знают историю компании WeWork, которой и посвящен сериал. Алексей Нимандов посмотрел «Не сработало» и рассказывает, почему его нужно видеть даже тем, кто далек от бизнеса.
Сразу предупредим: в этом тексте будут спойлеры, но в случае с «Не сработало» это абсолютно не страшно. Сериал основан на реальных событиях, суть которых умещается в одном предложении: маленький стартап стал огромным бизнесом и рухнул. Это говорится и в синопсисе сериала и это «спойлерит» его оригинальное название (WeCrashed), так что смело читайте дальше, даже если вы еще не посмотрели ни одной серии.
Теперь для контекста — пара слов и о самой компании WeWork. Нью-Йорк, 2010 год. Два молодых и идейных парня, Адам Ньюман и Мигель МакКелви, открывают коворкинг с помесячной оплатой. Это был опенспейс, где куча людей работали и отдыхали. Для Нью-Йорка, где аренда недвижимости очень дорогая, предложение было интересное: еще не обремененным деньгами стартаперам и маленьким компаниям не нужно было заморачиваться с организацией собственных офисов, достаточно было просто платить WeWork сравнительно небольшие деньги и работать на всем готовеньком. Столы, стулья, еда и напитки, кабинеты для совещаний, зоны отдыха и общая атмосфера эдакого бизнес-братства — все это и предлагали Ньюман и МакКелви.
Пространства WeWork пользовались спросом и компания быстро начала расти, привлекать крупных инвесторов и набивать себе цену. Происходило все это не в последнюю очередь благодаря амбициозности самого Ньюмана, который совершенно искренне хотел вырастить WeWork в аналог Amazon. Но, как мы узнаем дальше, эта неудержимая вера и стала одной из причин краха.
Первая изюминка сериала — актеры на главных ролях. Адамом Ньюманом стал Джаред Лето, а Энн Хэтэуэй воплотила образ его жены, Ребекки Ньюман. Этот тандем — одна из сильнейших сторон «Не сработало», причем вперед выступает именно Хэтэуэй.
Джареду Лето в каком-то смысле было попроще: сериальный Адам Ньюман за 8 серий практически никак не меняется и пребывает в одном агрегатном состоянии. Это чудаковатый гений, который разговаривает мотивирующими цитатами и сыпет часто иррациональным оптимизмом.
Ребекка Ньюман на его фоне намного сложнее — это героиня, которая пытается найти свое место под солнцем, но раз за разом расписывается в собственной бесталанности: она не может быть актрисой, не может быть управленцем, а самое болезненное — она не может изменить мир, хотя очень (очень!) этого хочет. Задачей Энн Хэтэуэй было достоверно передать суть женщины, которая не только латает собственные раны, но еще и умудряется поддерживать своего не в меру активного супруга. И здесь можно смело ставить зеленую галочку — верим, получилось
«Не сработало» — история о крупной мировой компании, но при этом довольно камерная. Очень быстро становится понятно, почему в главных ролях именно актеры первой величины — ноунеймы не только не продали бы сериал широкому зрителю, но и просто не справились бы с грузом такой творческой ответственности.
Проблема в том, что кроме четы Ньюманов в сериале, по сути, и нет персонажей. Да, есть Мигель МакКелви (его играет Кайл Марвин), сооснователь WeWork, но его появления в кадре всегда строго функциональны — вот он рисует план коворкинга, вот он спорит с Ньюманом, а вот он оправдывается за него перед сотрудниками. Однако за пределами этих сцен-функций мы не знаем о МакКелви ничего: как складывалась его жизнь во время становления WeWork, сколько он зарабатывал, как отдыхал, завел ли семью и детей? Сериал не дает ответ ни на один из этих вопросов. Единственный намек на то, что МакКелви все же не робот-статист, а персонаж, появляется ближе к концу сериала — там есть две сцены, из которых следует, что бизнесмен любит современное искусство.
И так со всеми остальными героями. Если сюжету нужен совет директоров — он появляется просто из ниоткуда, но мы не имеем представления, что это за люди в красивых костюмах. Если сюжету нужен банкир, который закинет в WeWork вагоны денег — вот он, но сериал лишь общими мазками объяснит его появление. То же самое с ярко выраженным антагонистом Адама Ньюмана — ставлю компот, что вы даже не вспомните его имени (подскажу: Кэмерон Лотнер).
Третьим героем, кроме четы Ньюманов, является сам WeWork. Интерьеры коворкинга постоянно мелькают на экране, в его кабинетах происходят почти все события сериала и в какой-то момент начинаешь даже привыкать к этому месту. Тем грустнее становится позже, когда вскрываются финансовые неудачи компании.
Собственно, хроника падения WeWork — это самая интересная часть повествования. Первые пару серий, когда компания еще растет и набирает силу, смотреть скучновато, но потом молодые дельцы сталкиваются с проблемами большого капитализма и это захватывает внимание.
А проблем хватает: оказывается, в больших коллективах люди могут быть недовольны зарплатами, словами своих руководителей, сексуальной активностью коллег, а также чудачествами генерального директора. Адам Ньюман, конечно, далек от стереотипного образа бизнесмена — часто разгуливает босиком, каждое свое выступление превращает в мотивационный тренинг в духе Тони Роббинса, закатывает корпоративы по любому поводу и любит входить в офис под громкую музыку. В каком-то смысле сериальный Ньюман — это более реалистичная версия Майкла Скотта из «Офиса».
Разница лишь в том, что Майклу Скотту все сходило с рук, а «Не сработало» ясно показывает — последствия наступают.
Это история не только о грандиозном бизнес-провале, но и о философии жизни. Главный вопрос звучит из уст Энн Хэтэуэй: может быть, иметь слишком много денег — это также плохо, как не иметь их вовсе? Такие думы кажутся неуместными, учитывая, что чета Ньюманов вышла из бизнеса с 1,7 миллиардом долларов, но тут можно вспомнить, что на своем пике WeWork стоила 47 миллиардов. Так что потери очевидны и утешать себя остается только риторикой.
У «Не сработало» очень низкий порог вхождения — да, это сериал про большой бизнес, но он написан так, что его может смотреть даже студент, видевший 5 тысяч рублей только на картинках. Упомянутая выше ограниченность персонажей имеет и положительное влияние — за счет нее, а также четкого концепта всего шоу создатели точно знали, что и как рассказывать. Зритель видит, как ведут себя Адам и Ребекка Ньюман и когда герои говорят, что у WeWork миллионные убытки, становится абсолютно ясно, почему.
Не нужно запоминать десятки имен и должностей, не нужно гуглить банковские термины и ставить сериал на паузу, чтобы вглядеться в скучные таблицы — герои сами все проговаривают и порой даже несколько раз. Не отвлекаясь, вы узнаете, что такое компании-единороги, почему так важно выходить на IPO и чем вредны непрофильные активы.
Ссамое главное — по итогам вы задумаетесь о своем собственном отношении к деньгам и, скорее всего, захотите пересмотреть некоторые статьи семейного бюджета. А учитывая непростую ситуацию вокруг, это сейчас точно не будет лишним.
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