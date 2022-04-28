Вредные советы для бизнесменов: о чем сериал «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй

Сразу предупредим: в этом тексте будут спойлеры, но в случае с «Не сработало» это абсолютно не страшно. Сериал основан на реальных событиях, суть которых умещается в одном предложении: маленький стартап стал огромным бизнесом и рухнул. Это говорится и в синопсисе сериала и это «спойлерит» его оригинальное название (WeCrashed), так что смело читайте дальше, даже если вы еще не посмотрели ни одной серии.

Теперь для контекста — пара слов и о самой компании WeWork. Нью-Йорк, 2010 год. Два молодых и идейных парня, Адам Ньюман и Мигель МакКелви, открывают коворкинг с помесячной оплатой. Это был опенспейс, где куча людей работали и отдыхали. Для Нью-Йорка, где аренда недвижимости очень дорогая, предложение было интересное: еще не обремененным деньгами стартаперам и маленьким компаниям не нужно было заморачиваться с организацией собственных офисов, достаточно было просто платить WeWork сравнительно небольшие деньги и работать на всем готовеньком. Столы, стулья, еда и напитки, кабинеты для совещаний, зоны отдыха и общая атмосфера эдакого бизнес-братства — все это и предлагали Ньюман и МакКелви.

Пространства WeWork пользовались спросом и компания быстро начала расти, привлекать крупных инвесторов и набивать себе цену. Происходило все это не в последнюю очередь благодаря амбициозности самого Ньюмана, который совершенно искренне хотел вырастить WeWork в аналог Amazon. Но, как мы узнаем дальше, эта неудержимая вера и стала одной из причин краха.