Любовь, смерть и роботы: каким получился четвертый сезон «Мира Дикого Запада» и почему это (кажется) конец сериала?

Пока Кристофер Нолан занят «Оппенгеймером», его брат Джонатан закончил (вроде бы) собственный Magnum opus. На НВО (в России — в «Амедиатеке») полностью вышел четвертый сезон его сериала «Мир Дикого Запада». Это научная фантастика, которая с 2016 года подробно рассказывала про проблемы взаимоотношений роботов и людей. Теперь исследование завершено, и его выводы вам не понравятся.
Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов со спойлерами рассказывает, каким получился новый сезон и почему «Мир Дикого Запада» пора остановить.
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» почти незаметно прошел в русскоязычном медиапространстве, при этом сериал — флагман стриминга НВО и очевидно очень дорогой проект (как минимум из-за актерского состава). Но, кажется, очень немногие нашли в себе силы почти 6 лет следить за страстями людей и роботов. Не потому, что тема неинтересная, скорее Джонатан Нолан, как и его брат Кристофер, не особо церемонится со зрителем. «Мир Дикого Запада» очень размеренный и даже тягучий сериал, где неспешный диалог всегда предпочтут эффектному экшену, а важные для сюжета моменты редко проговариваются в лоб. «Мир Дикого Запада» требует быстрого включения в историю и если вы отвлеклись на телефон или отошли налить чайку — все, вы потеряли сюжетную нить. Если это не научная, то как минимум очень умная фантастика.
В новом сезоне, как всегда, украшение «Мира Дикого Запада» — его актеры. Историю двигают Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тандиве Ньютон, знакомый нам по третьему сезону Калеб Николс в исполнении Аарона Пола и, конечно, Эд Харрис. Эван Рэйчел Вуд тоже присутствует, но ее героиня на этот раз оказалась в стороне от общего веселья.
А в чем веселье-то? Да примерно в том же, что и сезоном ранее — после победы над суперкомпьютером Равоамом герои не отправились на покой, а мир вокруг не стал лучше. Новой королевой кибер-тоталитаризма стала Шарлотта Хейл (Тесса Томпсон) — бывшая копия Долорес (Эван Рэйчел Вуд) окончательно осознала свою идентичность и поработила человечество с помощью неких мозговых паразитов.
Получился мир, где люди сами себе не принадлежат: достаточно дать нужную команду и толпы могут замереть, танцевать или начать драться — все, что угодно. И пока Шарлотта кайфует от собственного величия, Бернард (Джеффри Райт), Стаббс (Люк Хемсворд), Мейв (Тандиве Ньютон) и другие готовятся к очередной битве. Итоги ее, однако, безрадостны.
«Позитивная мотивация явно не наш конек и мы все умрем» — такой слоган я бы предложил к четвертому сезону «Мира Дикого Запада». Смотреть его нужно в худи с надписью Dead inside, делая перерывы на танцы под Joy Division. Нет, безысходность, конечно, не льется с экрана настолько явно, но Бернард прямо проговаривает ключевую драму сезона — даже если зло будет побеждено, все равно все вымрут: и человечество, и роботы.
Перспектива Апокалипсиса лишний раз напоминает о том, как же далеко зашел сериал, изначальный сюжет которого был про андроидов в парке-симуляции. Здесь впору включить зануду и отметить, что четвертый сезон «Мира Дикого Запада», как и третий, не соответствует своему названию — Дикого Запада тут опять нет и в помине. Если третий сезон своим антуражем походил на шпионский боевик, то теперь перед нами антиутопия в духе «Бразилии» Терри Гиллиама — герои пытаются вырваться из ненастоящего мира в настоящий, допуская при этом, что эти попытки тщетны.
Первый и второй сезоны представляли собой единую законченную историю, однако на третьем чувствовалось некоторое высасывание идей из пальца — зрителям было совершенно необязательно знать, как Долорес будет действовать в реальном мире, сбежав из парка. Но, вероятно, высокие рейтинги заставили шоу продолжиться и в целом не совсем зря — как минимум, на Венсана Касселя было очень приятно посмотреть.
Теперь же ветер переменился. Во-первых, НВО Max как самостоятельный стриминговый сервис прекращает существование — его сольют с Discovery+. Во-вторых, WB Discovery планирует сильно сократить производство контента, о чем говорит недавняя громкая отмена уже снятой «Бетгерл». СМИ также пишут о масштабных сокращениях сотрудников HBO Max, так что большой вопрос, впишется ли в новую картину «Мир Дикого Запада».
Скорее всего, при работе над четвертым сезоном Джонатан Нолан и его команда были уже в курсе готовящихся реформ, а потому зрителям не только пообещали Апокалипсис, но и показали его. В какой-то момент почти все герои на экране стали андроидами, а потом поголовье персонажей в сериале начало резко сокращаться. В этом плане «Мир Дикого Запада» может дать фору даже «Игре престолов» — умирают здесь почти все. Доходит до смешного — финальная битва между Шарлоттой и Мейв, которая обещала эпик и накал страстей, резко обрывается двумя меткими выстрелами. Но история на этом не заканчивается — «Мир Дикого Запада» никогда не имел ярко выраженных протагониста и антагониста, так что двигать жернова сюжета может кто угодно.
Но в итоге мы все равно приходим к Долорес. Как уже отмечалось, в этом сезоне героиня Эван Рэйчел Вуд ведет необязательную и, как поначалу кажется, даже ненужную сюжетную линию, но в конце концов она, как Уроборос, кусает себя за хвост повествования, закольцовывая все четыре сезона. На последних кадрах финальной серии мы опять возвращаемся в прерии Дикого Запада, а Долорес Абернати опять дочь фермера, старающаяся видеть в мире лишь хорошее.
С одной стороны, это очень изящный ход в рамках представленных сериалом обстоятельств, с другой — это несколько обесценивает все его события. Всем известно киноклише «С героем происходит ужас, но потом оказывается, что это был просто сон», но сегодня даже сценаристы-любители не используют такие ходы, однако «Мир Дикого Запада» заканчивается примерно так.
По счастью, уровень постановки и проработки персонажей не дает веских оснований для негодования. Нам с первого сезона твердили о том, что Долорес — особенный андроид, поэтому такой итог выглядит даже логично. А еще он не оставляет никаких ниточек для возможного пятого сезона. Убийство всех основных героев и закольцованность истории будто бы намекают, что продолжения «Мира Дикого Запада» не будет (хотя второй шоураннер проекта Лиза Джой, жена Джонатана Нолана, в подкасте Deadline рассказывала, что они его хотели бы, так как нужный финал еще не достигнут).
И это было бы прекрасно, потому что теперь-то уж точно по теме «Роботы осознают себя живыми» сказано все и дальнейшие рассуждения будут вгонять в тоску от самоповторов. Хотя кто знает, может, «Мир Дикого Запада» вернется к нам в виде какого-нибудь спин-оффа? Ведь у бурных чувств неистовый конец.
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