Любовь, смерть и роботы: каким получился четвертый сезон «Мира Дикого Запада» и почему это (кажется) конец сериала?

Получился мир, где люди сами себе не принадлежат: достаточно дать нужную команду и толпы могут замереть, танцевать или начать драться — все, что угодно. И пока Шарлотта кайфует от собственного величия, Бернард (Джеффри Райт), Стаббс (Люк Хемсворд), Мейв (Тандиве Ньютон) и другие готовятся к очередной битве. Итоги ее, однако, безрадостны.

«Позитивная мотивация явно не наш конек и мы все умрем» — такой слоган я бы предложил к четвертому сезону «Мира Дикого Запада». Смотреть его нужно в худи с надписью Dead inside, делая перерывы на танцы под Joy Division. Нет, безысходность, конечно, не льется с экрана настолько явно, но Бернард прямо проговаривает ключевую драму сезона — даже если зло будет побеждено, все равно все вымрут: и человечество, и роботы.

Перспектива Апокалипсиса лишний раз напоминает о том, как же далеко зашел сериал, изначальный сюжет которого был про андроидов в парке-симуляции. Здесь впору включить зануду и отметить, что четвертый сезон «Мира Дикого Запада», как и третий, не соответствует своему названию — Дикого Запада тут опять нет и в помине. Если третий сезон своим антуражем походил на шпионский боевик, то теперь перед нами антиутопия в духе «Бразилии» Терри Гиллиама — герои пытаются вырваться из ненастоящего мира в настоящий, допуская при этом, что эти попытки тщетны.

Первый и второй сезоны представляли собой единую законченную историю, однако на третьем чувствовалось некоторое высасывание идей из пальца — зрителям было совершенно необязательно знать, как Долорес будет действовать в реальном мире, сбежав из парка. Но, вероятно, высокие рейтинги заставили шоу продолжиться и в целом не совсем зря — как минимум, на Венсана Касселя было очень приятно посмотреть.