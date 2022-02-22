Почему четвертый сезон «‎Удивительной миссис Мейзел» — идеальный «антидепрессант» для тревожного февраля?‎

С прошлой недели стартовало продолжение сериала «Удивительная миссис Мейзел» про приключения обаятельной стендап-комедиантки в США середины ХХ века. Почему в тревожный февраль 2022-го нам всем не повредит немного этой яркой сказки про путь к успеху, объясняет кинокритик Иван Пугин.
Несколько дней назад на Amazon Prime вышли новые и долгожданные серии четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел», продолжающие историю становления молодой комедиантки в Нью-Йорке на рубеже 1950-60-х. С предыдущего сезона прошло более двух лет — все его эпизоды выпустили еще в декабре 2019 года. Во времена переизбытка нового контента такие длительные перерывы являются довольно большим риском, вот и сейчас многие зрители, забыв о шоу, лишь в соцсетях с удивлением узнавали о том, что новые эпизоды наконец-то появились на стриминг-сервисе.
Есть небольшой нюанс — на Amazon Prime, в отличие от Netflix, не выкладывают весь сезон сразу, зрителям доступны пока только первые два эпизода. Именно такая схема будет использоваться и дальше — восемь серий выйдут за месяц, по две в неделю. Для некоторых проектов это скорее плюс, чем минус, и «Удивительная миссис Мейзел» — как раз один из них. Темп, яркость и насыщенность действий написанного и снятого четой Шерман-Палладино шоу с трудом воспринимается при просмотре всего сезона за одни выходные. Особенно это было заметно во втором и третьем, где постоянно менялись локации и наряды, а реплики проговаривались актерами с невероятной скоростью. В новом сезоне перерыв тоже очень нужен — например, после головокружительной сцены на колесе обозрения парка развлечений Кони-Айленда, популяризированном фильмом «Колесо чудес» Вуди Аллена.
Предыдущему сезону недоставало развития персонажей и движения сюжета, и в новых сериях это особенно не меняется. Мы видим Мидж (Рэйчел Броснахэн) и Сьюзи (Алекс Борштейн) сразу же после закрывающей сцены третьей части, словно не было этих пандемийных лет ожидания. В проекте по-прежнему начало шестидесятых и мир, а вместе с ним и США, стремительно мчатся вперед. Но сериал при этом как будто продолжает ходить по кругу. Мидж после провала необходимо снова, как и в первых сериях, нащупывать свой путь в комедийной среде, а ее менеджерке Сьюзи — выбрать для этого правильную стратегию. Предыдущих сезонов и их некоторых сюжетных продвижений как будто бы и не было, или они просто потерялись.
Семье Мидж в сериале по-прежнему уделяется много времени, как и бывшему мужу с его родственниками, а многим зрителям и критикам вместе с ними хотелось бы разыгранной на двоих (ну или на троих, Ленни Брюса в исполнении Люка Керби можно оставить) минималистичной истории комедиантки, ее агентки и их преград на пути к славе.
Нет, конечно, в сериале появляются новые колоритные персонажи, роль одного из которых исполнил Доменик Ломбардоцци (Херк из «Прослушки»). Платьев и перемены мест действия тоже много — например, одной из важных площадок сезона станет бурлеск-клуб. Но какого-то ухода вглубь героев и их конфликтов шоураннеры по-прежнему не предлагают: затрагиваемые глобальные темы типа феминизма или места творческого человека в жестоком корпоративном мире раскрываются лишь по касательной и скорее для комического эффекта.
Возможно, это и есть долгосрочная стратегия создателей — «Удивительная миссис Мейзел» должна оставаться чем-то знакомым и понятным в нынешнее время тревожных событий. Это как комфортная еда, которая позволяет расслабиться и успокоиться. Возможно, две серии в неделю вместо чтения новостных лент гораздо больше пойдут на пользу нервной системе. Кстати, прямо перед выходом новых эпизодов сериал продлили на финальный, пятый сезон. Будем надеяться, что его не придется ждать так долго.
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