Почему четвертый сезон «‎Удивительной миссис Мейзел» — идеальный «антидепрессант» для тревожного февраля?‎

Несколько дней назад на Amazon Prime вышли новые и долгожданные серии четвертого сезона «‎Удивительной миссис Мейзел»‎, продолжающие историю становления молодой комедиантки в Нью-Йорке на рубеже 1950-60-х. С предыдущего сезона прошло более двух лет — все его эпизоды выпустили еще в декабре 2019 года. Во времена переизбытка нового контента такие длительные перерывы являются довольно большим риском, вот и сейчас многие зрители, забыв о шоу, лишь в соцсетях с удивлением узнавали о том, что новые эпизоды наконец-то появились на стриминг-сервисе.

Есть небольшой нюанс — на Amazon Prime, в отличие от Netflix, не выкладывают весь сезон сразу, зрителям доступны пока только первые два эпизода. Именно такая схема будет использоваться и дальше — восемь серий выйдут за месяц, по две в неделю. Для некоторых проектов это скорее плюс, чем минус, и «‎Удивительная миссис Мейзел»‎ — как раз один из них. Темп, яркость и насыщенность действий написанного и снятого четой Шерман-Палладино шоу с трудом воспринимается при просмотре всего сезона за одни выходные. Особенно это было заметно во втором и третьем, где постоянно менялись локации и наряды, а реплики проговаривались актерами с невероятной скоростью. В новом сезоне перерыв тоже очень нужен — например, после головокружительной сцены на колесе обозрения парка развлечений Кони-Айленда, популяризированном фильмом «Колесо чудес» Вуди Аллена.