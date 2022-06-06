Семья, безумие и кровища: как продолжение сериала «Пацаны» издевается над супергероями и всеми нами

В этом тексте есть сюжетные спойлеры. Они незначительны, но если вы еще не посмотрели три серии нового сезона «Пацанов», рекомендуем вернуться к чтению позже.

Супергерой, который умеет менять размер тела, становится лилипутом, чтобы забраться в уретру своего партнера и доставить ему удовольствие. На другого сверхчеловека пожаловалась пассажирка самолета — тот мастурбировал у нее прямо перед иллюминатором. Третий герой вместо того, чтобы отговорить девушку от прыжка с крыши, делает прямо противоположное.

Это лишь несколько эпизодов, которые доказывают: сериал «Пацаны» не утратил своей прыти и по-прежнему безжалостно деконструирует мир супергероев. Все, что мы видим в Marvel и DC, проходит через жернова безжалостной сатиры и принимает совершенно чудовищные (в хорошем смысле!) формы. Но «Пацаны» — это не просто прожарка наших любимых бэтменов и спайдерменов, это взрослое произведение, которое ставит перед зрителем ряд серьезных вопросов.

Чтобы не утонуть в разросшемся к третьему сезону сюжете, тезисно опишем расстановку сил: Хоумлендер (Энтони Старр) пытается восстановить репутацию после того, как выяснилось, что его супер-бывшая была нацисткой, Уильям Бутчер (Карл Урбан) старается никого не убивать, а Хью Кэмпбелл (Джек Куэйд) работает в офисе и наслаждается отношениями со Старлайт (Эрин Мориарти).