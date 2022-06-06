Семья, безумие и кровища: как продолжение сериала «Пацаны» издевается над супергероями и всеми нами

На Amazon Prime вышли три серии третьего сезона сериала «Пацаны» — супергероики, которую смотрят даже те, кто ее терпеть не может. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов объясняет, почему проект никогда не наскучит и как история о «злых супергероях» превратилась в кривое зеркало нашей действительности.
В этом тексте есть сюжетные спойлеры. Они незначительны, но если вы еще не посмотрели три серии нового сезона «Пацанов», рекомендуем вернуться к чтению позже.
Супергерой, который умеет менять размер тела, становится лилипутом, чтобы забраться в уретру своего партнера и доставить ему удовольствие. На другого сверхчеловека пожаловалась пассажирка самолета — тот мастурбировал у нее прямо перед иллюминатором. Третий герой вместо того, чтобы отговорить девушку от прыжка с крыши, делает прямо противоположное.
Это лишь несколько эпизодов, которые доказывают: сериал «Пацаны» не утратил своей прыти и по-прежнему безжалостно деконструирует мир супергероев. Все, что мы видим в Marvel и DC, проходит через жернова безжалостной сатиры и принимает совершенно чудовищные (в хорошем смысле!) формы. Но «Пацаны» — это не просто прожарка наших любимых бэтменов и спайдерменов, это взрослое произведение, которое ставит перед зрителем ряд серьезных вопросов.
Чтобы не утонуть в разросшемся к третьему сезону сюжете, тезисно опишем расстановку сил: Хоумлендер (Энтони Старр) пытается восстановить репутацию после того, как выяснилось, что его супер-бывшая была нацисткой, Уильям Бутчер (Карл Урбан) старается никого не убивать, а Хью Кэмпбелл (Джек Куэйд) работает в офисе и наслаждается отношениями со Старлайт (Эрин Мориарти).
В таком пересказе звучит, наверное, не очень интересно, поэтому нырнем чуть глубже. С первых же минут третий сезон «Пацанов» обозначает свой магистральный сюжет — это хроника безумия Хоумлендера. Местный Супермен в первом сезоне потерял свою любимую, во втором его лишили общения с сыном, да и падение популярности больно бьет по его тщеславной натуре. Герой, которому не страшен никакой физический урон, слабеет рассудком, что ввергает всех окружающих в ужас.
На другой чаше весов — жесточайший ненавистник супергероев Бутчер, который теперь пытается бороться с ними законными способами, попутно воспитывая своего сверх-сына. Разумеется, в рамках закона и ему, и всем остальным членам команды «Пацаны» скоро станет тесно, да и роль отца окажется тяжела и опасна, так что придется снова проливать кровь. Важным нововведением сезона стали также препарат V24, который способен дать любому человеку сверхспособности на 24 часа, а также некое загадочное оружие, способное убить Хоумлендера.
Все это происходит в максимально натуралистичных декорациях: на первых же минутах нового сезона можно увидеть два разных половых члена (один даже изнутри), расчлененку и запрещенные вещества. Постоянных зрителей «Пацанов» этим не удивить, просто отметим, что градус жести не упал. При этом в сериале, где на зрителя порой льют ведра крови, почему-то стесняются показать женскую грудь. Речь о любовной сцене с участием супергероя Глубоководного и его жены — на общем фоне она снята почти невинно.
В супергеройском пантеоне ощутимое пополнение — помимо Алой Графини (отсылка к Алой Ведьме из Marvel), Пороха (эдакий Дедшот из DC) и Титана (Человек-муравей) к общему веселью присоединился звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс. Он играет Солдатика — пародийную версию Капитана Америка, но пока экранного времени у этого героя мало, да и то лишь во флешбеках. Что ж, тем интереснее ждать новых серий. В качестве бонуса — забавный эпизод с Шарлиз Терон. Актриса, которая совсем недавно попала в команду Marvel, здесь играет супер-нацистку.
По ходу просмотра внимательный зритель может заметить и другое — сериал вышел далеко за пределы стеба над супергероями и развился до иронии над всем нашим реальным миром. Например, здесь есть режиссер, который смог снять свой блокбастер лишь потому, что фильм поддержали фанаты в соцсетях — очевидная аллюзия на Зака Снайдера и его версию «Лиги справедливости». Есть и настоящий ЛГБТК+-Диснейленд — доведенная до абсурда идея с месяцем прайда, а еще — палатка, где продают сэндвичи «Black Lives Matter» (BLM BLTs, шутка в этом) и насмешка над американцами, выступающими за владение оружием, в виде целого милитари-фестиваля, куда ходят с маленькими детьми и покупают разрывные патроны по скидке.
Сочиняя каждый новый сезон, сценаристы будто открывают Twitter и, вычленяя оттуда темы самых жарких споров, пропускают их через кривое зеркало. Если эта теория хотя бы наполовину правдива, то «Пацаны» никогда не перестанут удивлять, ведь сама жизнь постоянно подкидывает нам новые вызовы. Другой вопрос, что делать с основным сюжетом — вот уже третий год Бутчер и Хоумлендер пытаются убить друг друга, и нельзя сказать, что в этом направлении есть какие-то значительные подвижки. Просто становится все больше и больше нюансов. Да, супергерои здесь действительно умирают, но только второстепенные — никто из членов «Семерки», кроме Прозрачного, до сих пор не получил от «Пацанов» тумаков. Доколе?
Предварительные выводы таковы: новые серии «Пацанов» не повышают планку качества, но и не роняют ее. Проект с механической точностью держит изначально взятый темп и стиль, как бы намекая, что деление на сезоны здесь — чистая условность. Это цельная история, которая не паразитирует на узнаваемых супергеройских образах, а создает свою собственную вселенную, где великая сила влечет за собой великие же пороки и страшные преступления.
Еще в 2009 году эти темы исследовал уже упомянутый Снайдер со своими «Хранителями», но «Пацаны» выступают реалистичнее, приземленнее, наглее, а потому смотрятся свежо. Кто знает, может, через время кто-то рискнет деконструировать деконструкторов, и тогда уже сами «Пацаны» подвергнутся жесткой прожарке.
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