«Властелин колец: Кольца власти»: Как Amazon создал самый дорогой фанфик в истории кино?

В первых сериях эти герои не встречаются друг с другом, но по-разному открывают для себя страшную правду — на Средиземье опять надвигается великое зло. Но когда оно уже придет — непонятно, так как в первых двух эпизодах почти нет экшена. Орка показывают всего одного (и то он умирает за минуту), а о Сауроне только говорят и мельком демонстрируют в одном из флешбеков. Учитывая, что в первом сезоне «Колец власти» будет всего восемь серий, есть впечатление, что отдавать два часа на экспозицию — непозволительная роскошь.

А что же с графикой? Она есть и ее много — даже чересчур. Бесконечные деньги сыграли с постановщиками злую шутку — отдельные сцены выглядят искусственными и неправдоподобными именно потому, что съемками на натуре явно пренебрегали. В некоторых моментах происходящему будто не хватает масштаба и глубины, а пейзажи чрезмерно глянцевые и лучезарные.

В целом сериал смотрится неплохо, но почему-то трилогия Питера Джексона, которой уже без малого 20 лет, ощущается гораздо аутентичнее (хотя речь и о выдуманном мире, живущем по своим законам). То же самое можно сказать про костюмы и прически: в фильмах Джексона нет впечатления, что актер только что нацепил новенькое облачение в теплой гримерке — и сразу вошел в кадр. А в «Кольцах власти» оно есть — здесь все какое-то выхолощенное и стерильное. Даже потерпевшие кораблекрушение люди, плывущие по морю на обломках, недостаточно измученные. Да у них даже волосы и одежда сухие!