«Властелин колец: Кольца власти»: Как Amazon создал самый дорогой фанфик в истории кино?

Сериал Amazon «Властелин колец: кольца власти» наконец-то вышел — уже можно посмотреть две серии (причем даже с официальными русскими субтитрами!). Но чуда, увы, не случилось — всех, кто питает теплые чувства к миру Толкина или ищет достойную замену «Игре престолов», ждет разочарование. По крайней мере, так считает корреспондент «Собака.ru» Алексей Нимандов — и рассказывает, почему, на его взгляд, в самом дорогом сериале в истории человечества не на что смотреть.
Когда первые новости о сериальной экранизации Толкина только появились, фанаты отнеслись к ним настороженно. Сомнения усилились, когда стало известно, что Amazon берется за «Сильмариллион» — по сути, библию Средиземья о сотворении мира и войнах между божествами. Сложность не только в том, чтобы в этих историях разобраться. «Сильмариллион» — это не совсем художественное произведение. Откройте любую страницу и прочитайте хоть пару абзацев — вы убедитесь, что это скорее летопись, лишенная привычных литературных изысков. Перенести столь монументальный труд на экран — задача со множеством звездочек, с которой справится далеко не каждый шоураннер. Но в Amazon, кажется, были настроены серьезно и в один только первый сезон влили невероятные 715 миллионов долларов — так «Кольца власти» стали самым дорогим сериалом в истории. Деньги тратили в основном по двум направлениям — на покупку прав и графику. Правда, права непосредственно на «Сильмариллион» не приобрели — почему-то ограничились «Хоббитом», «Властелином колец» и приложениями самого Толкина.
Непомерный бюджет не был при этом рассчитан на шоураннеров. Одним из продюсеров, чаще других мелькавшим в прессе, стал Патрик МакКей — специалист со скромным портфолио: в нем разве что помощь со сценарием фильма «Стартрек: Бесконечность». «Кольца власти» — это первый спродюсированный им проект. Почему в Amazon решили доверить судьбу столь дорогого сериала человеку без опыта — большой вопрос. Среди шоураннеров также Джон Д. Пэйн — также не слишком известный в индустрии (и тоже работавший над «Стартреком: Бесконечность»), но именно с ним МакКей уже расписал все пять сезонов «Колец власти».
Смущает и фигура еще одно исполнительного продюсера — Линдси Вебер, у которой за плечами, вы не поверите, «Стартрек: Бесконечность», а также работа над фильмами по вселенной «Кловерфилд». Уже лучше, чем у МакКея и Пэйна, но все еще нет уверенности, что это достойный кандидат для постановки настолько амбициозного проекта. Лучиком надежды в этом списке выступает разве что Кристофер Ньюман, который шесть лет продюсировал «Игру престолов». Но, как мы убедимся, даже его опыта не хватило.
«Кольца власти» — это очень дорогой и так себе написанный фанфик. О соответствии первоисточнику говорить не приходится — и нет, принцип «слепого кастинга» тут вообще ни при чем. Создатели нарушают даже самые базовые каноны: здесь эльфы ходят с короткими волосами, у женщин-гномов нет бород, а Галадриэль носит на доспехах нечто напоминающее звезду Феанора, хотя в книге эльфийка не питала к дяде теплых чувств и уж точно не украсила бы себя его символом.
Вместо пересказа произведений Толкина создатели «Колец власти» пытаются построить собственную историю, но очень быстро становится понятно, что каждая из сюжетных линий — это кричащее клише. Судите сами: тут есть сильная и независимая Галадриэль, желающая докопаться до правды, но ей никто не верит, юная мохноножка Нори, которую не понимают родители, ей скучно дома и хочется приключений, а еще — брутальный эльф Арондир и его запретная любовь к человеческой девушке. Вдохновение сценаристы будто бы искали в фэнтези-романах категории «Б». Тех, что продаются в мягкой обложке в киосках пригородных вокзалов.
В первых сериях эти герои не встречаются друг с другом, но по-разному открывают для себя страшную правду — на Средиземье опять надвигается великое зло. Но когда оно уже придет — непонятно, так как в первых двух эпизодах почти нет экшена. Орка показывают всего одного (и то он умирает за минуту), а о Сауроне только говорят и мельком демонстрируют в одном из флешбеков. Учитывая, что в первом сезоне «Колец власти» будет всего восемь серий, есть впечатление, что отдавать два часа на экспозицию — непозволительная роскошь.
А что же с графикой? Она есть и ее много — даже чересчур. Бесконечные деньги сыграли с постановщиками злую шутку — отдельные сцены выглядят искусственными и неправдоподобными именно потому, что съемками на натуре явно пренебрегали. В некоторых моментах происходящему будто не хватает масштаба и глубины, а пейзажи чрезмерно глянцевые и лучезарные.
В целом сериал смотрится неплохо, но почему-то трилогия Питера Джексона, которой уже без малого 20 лет, ощущается гораздо аутентичнее (хотя речь и о выдуманном мире, живущем по своим законам). То же самое можно сказать про костюмы и прически: в фильмах Джексона нет впечатления, что актер только что нацепил новенькое облачение в теплой гримерке — и сразу вошел в кадр. А в «Кольцах власти» оно есть — здесь все какое-то выхолощенное и стерильное. Даже потерпевшие кораблекрушение люди, плывущие по морю на обломках, недостаточно измученные. Да у них даже волосы и одежда сухие!
«Кольца власти» — это еще одна попытка создать новую «Игру престолов». Ее успех показал, что у зрителей есть запрос на эпическое фэнтези. Когда сериал закончился, Netflix, например, попытался занять освободившуюся нишу своим «Ведьмаком». Попытка получилась спорной, и вот теперь свой ход делает Amazon. И снова мимо — «Кольца власти» собрали смешанные отзывы от критиков, а зрители и вовсе негодуют, настолько их не впечатлила завязка истории (при этом шоу посмотрели 25 миллионов человек по всему миру за первые дни показа!). Дошло до того, что на портале IMDb начали удалять негативные отзывы, которые рушат рейтинг «Колец власти». Кстати, сайт IMDb тоже принадлежит Amazon.
Пользовательский рейтинг сериала на Metacritic застыл в районе ничтожно низких 2 баллов из 10, не радует и «Кинопоиск» — отечественные зрители оценивают увиденное на 5,4 балла. На контрасте с «Домом дракона», который в день премьеры был сразу продлен на второй сезон и имеет куда более солидные оценки, становится ясно, кто здесь на самом деле властелин — но не колец, а сердец. Разумеется, оставшиеся шесть серий могут оказаться чем-то невероятным, и «Кольца власти» будут спасены, но, честно говоря, надежды на это немного.
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