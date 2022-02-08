Секс, ложь и видео: Почему нужно увидеть сериал «Пэм и Томми» про скандал со сливом интимной кассеты?

В декабре 2014 года американский журнал «Rolling Stone» выпустил материал с заголовком «Пэм и Томми: Нерассказанная история всемирно известного секс-видео». В нем журналистка Аманда Льюис дотошно изложила все, что происходило между Андерсон и Ли в их брачные годы, а также как так вышло, что интимная VHS оказалась в руках электрика Рэнда Готье. Последний и обнародовал запись. Случаев экранизаций громких статей довольно много. По материалам текстов Джессики Преслер, например, уже выпустили фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес, а совсем скоро на Netflix появится сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну».

В случае Пэм и Томми (их сыграли Лили Джеймс и Себастьян Стэн) все сошлось наиболее удачным образом: герои уж больно знаменитые и безбашенные (это вам с легкостью подтвердит другое кино про Mötley Crüe «Грязь», в котором уровень хулиганства при не особо заметных художественных достоинствах зашкаливал), да и авторы им под стать. В продюсерах — Сет Роген (он еще и горе-электрика здесь играет), известный вам по нескольким десяткам комедий хлесткого юмора. В списке его работ, к примеру, есть мультфильм «Полный расколбас», в котором главными героями выступают продукты из супермаркета, способные в любой момент начать материться или заняться друг с другом сексом. За режиссуру в «Пэм и Томми» отвечает любитель хороших саундтреков Крейг Гиллеспи. Его вы точно знаете по фильмам «Круэлла» и «Тоня против всех». Последний близок к «Пэм и Томми» — тоже основан на документальном материале, показывает персонажей-оторв и обращается с фактами достаточно вольно. В общем, как говорится, «мэтч мэйд ин хэвен» — союз, созданный на небесах.