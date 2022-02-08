Секс, ложь и видео: Почему нужно увидеть сериал «Пэм и Томми» про скандал со сливом интимной кассеты?

На Hulu вышли первые три эпизода хулиганской драмеди «Пэм и Томми». Это основанный на реальных событиях сюжет, в центре которого актриса Памела Андерсон и барабанщик группы Mötley Crüe Томми Ли. В 1995 году селебрити оказались вовлечены в скандал — из-за слива в сеть их интимного видео. Дмитрий Барченков рассказывает, как комик Сет Роген и режиссер Крейг Гиллеспи перепридумали случившееся.
В декабре 2014 года американский журнал «Rolling Stone» выпустил материал с заголовком «Пэм и Томми: Нерассказанная история всемирно известного секс-видео». В нем журналистка Аманда Льюис дотошно изложила все, что происходило между Андерсон и Ли в их брачные годы, а также как так вышло, что интимная VHS оказалась в руках электрика Рэнда Готье. Последний и обнародовал запись. Случаев экранизаций громких статей довольно много. По материалам текстов Джессики Преслер, например, уже выпустили фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес, а совсем скоро на Netflix появится сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну».
В случае Пэм и Томми (их сыграли Лили Джеймс и Себастьян Стэн) все сошлось наиболее удачным образом: герои уж больно знаменитые и безбашенные (это вам с легкостью подтвердит другое кино про Mötley Crüe «Грязь», в котором уровень хулиганства при не особо заметных художественных достоинствах зашкаливал), да и авторы им под стать. В продюсерах — Сет Роген (он еще и горе-электрика здесь играет), известный вам по нескольким десяткам комедий хлесткого юмора. В списке его работ, к примеру, есть мультфильм «Полный расколбас», в котором главными героями выступают продукты из супермаркета, способные в любой момент начать материться или заняться друг с другом сексом. За режиссуру в «Пэм и Томми» отвечает любитель хороших саундтреков Крейг Гиллеспи. Его вы точно знаете по фильмам «Круэлла» и «Тоня против всех». Последний близок к «Пэм и Томми» — тоже основан на документальном материале, показывает персонажей-оторв и обращается с фактами достаточно вольно. В общем, как говорится, «мэтч мэйд ин хэвен» — союз, созданный на небесах.
И действительно в «Пэм и Томми» работает буквально все. История с кражей сейфа заглавных героев за то, что Ли вел себя, как последняя сволочь, смотрится, как сказали бы раньше, на одном дыхании. Роген снова, как нужно, отыгрывает бедняка-неудачника, который мнит себя правосудием. Его реплика – «Я карма, я и сука», – достойна отдельных аплодисментов. Отношения Андерсон и Ли будто бы сошли со страниц журнала «Тайны звезд», но здесь это совершенно к месту, так сильно мы любимым подглядывать за кумирами сквозь замочную скважину. Тщательно отобранный Гиллеспи ретро-плейлист же хочется тут же перенести к себе в профиль на каком-нибудь музыкальном стриминге.
И все же особенно выделяется «Пэм и Томми» не тем, что подарит вам добротное зрительское удовольствие. Первой исключительной находкой сериала становится Лили Джеймс. Актрисе, посмотревшей, видимо, все интервью Памелы Андерсон, удалось настолько взломать код своей героини, что их буквально не отличить. Иной раз кажется, что сама спасательница Малибу отважилась сыграть в «Пэм и Томми». Каждые придыхания, усмешки и жесты Джеймс четко и даже, пожалуй, гениально копирует.
Вторым же достижением оказывается сплав самых хулиганских мечт Сета Рогена и его соавторов с документальным материалом. Казалось бы, как можно пофантазировать в жанре «основано на реальных событиях», когда Марго Робби уже успела в ванне рассказать про финансовые схемы в другом фильме? Авторы и тут сумели удивить. Во втором эпизоде — он о знакомстве Пэм и Томми — есть сцена, в которой герой Себастьяна Стэна (актер здесь тоже точен и хорош, но, конечно, уступает партнерше) осознает, что влюбился в Андерсон. Ему нужно с кем-то посоветоваться. Ли не находит никого лучше, чем собственный пенис. Минуты полторы герой на полном серьезе разговаривает со своим половым органом. Не изумиться происходящему довольно трудно.
Сегодня сливом секс-сцен никого не удивить. Если, конечно, героем видео не оказывается футболист Артем Дзюба. Подобные скандалы в эпоху цифровизации случаются крайне редко. Удивительно, как мощно, при этом «Пэм и Томми» заставляет сопереживать то похитителю кассеты, то «пострадавшим». Последнее мы взяли в кавычки, потому что Андерсон и Ли никакие не жертвы в этой истории. Дело в том, что «Пэм и Томми» — сериал, созданный не столько на потеху любителям сплетен, сколько как напоминание, какими на самом деле порой оказываются рок-звезды. Это, скорее, поклон не им, а всем на свете фанатам. Они-то уж и должны оценить новый сериал Hulu.
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