«Мандалорец», но без «малыша Йоды»: каким получился сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором?

Disney продолжает расширять сериальный мир «Звездных войн» — на сервисе Disney+ вышли первые два эпизода «Оби-Вана Кеноби» с Юэном Макгрегором. Это сольник о джедае, чей ученик стал знаменитым Дартом Вейдером. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов увидел в проекте повторы, недосказанность и нотки индийского кино.
В этом тексте есть спойлеры. Они незначительны, но все равно рекомендуем вернуться к чтению после просмотра двух вышедших серий.
Причина, по которой Disney усиленно уводит Star Wars именно в сериальную плоскость, понятна: с полнометражными картинами дела пошли не очень. Фанаты до сих пор отплевываются от новой трилогии, а фильмы из линейки «Звездные войны: Истории» оказались очень ненадежной в коммерческом плане затеей.
Если военная драма «Изгой-один» каким-то чудом собрала свой миллиард долларов в кино, то фильм «Хан Соло» о, как несложно догадаться, молодом Хане Соло, несмотря на положительную критику, провалился в прокате. А когда фильм со словами «Star Wars» в названии проваливается, это повод крепко задуматься.
С тех пор никакой внятной информации о новых полнометражных SW-картинах нет, зато на сериалы планы у Disney расписаны на годы вперед: это и третий сезон «Мандалорца», и сольник про джедая Асоку, и совсем недавно анонсированный «Skeleton Crew» с Джудом Лоу, и проект про разведчика Кассиана Андора. Но пока мы смотрим «Оби-Вана Кеноби».
Джедай Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) не может похвастаться презентабельным резюме: именно он занимался обучением Энакина Скайуокера, который впоследствии выбрал темную сторону Силы и стал Дартом Вейдером. Но в начале сериала Оби-Ван об этом еще не знает.
После событий второй трилогии прошло 10 лет. Наш герой живет наедине со своей депрессией на пустынной планете Татуин. Он забросил джедайство, закопал световой меч где-то в песках и трудится резчиком рыбы (одной, но очень большой). Оби-Ван думает, что Энакин Скайуокер погиб в финале «Мести ситхов», а потому пытается найти утешение в надзоре за его сыном — Люком. Мальчик живет в приемной семье и даже не догадывается о своем тайном покровителе.
В это же время по всей галактике работают карательные отряды инквизиторов. Это джедаи, выбравшие темную сторону Силы и теперь истребляющие всех, кто остался на светлой. Так сериал представляет нам антагонистку Реву — инквизиторшу, которая слишком жестока даже для своей работы. У девушки есть навязчивая идея: поймать Оби-Вана. Этим она очень бесит своих коллег. Впрочем, откуда взялась эта одержимость, сериал не объясняет. Рева злая и нервная просто «потому что», и это несколько портит восприятие персонажа. Да, скорее всего, мотивация раскроется в дальнейшем, но, как известно, первое впечатление можно произвести только один раз.
А что Юэн Макгрегор? Во-первых, приятно видеть, что со времен второй трилогии (а «Месть ситхов» вышла аж 17 лет назад!) актер как будто бы не постарел ни на день. Во-вторых, он играет Оби-Вана так, будто этих лет и не было вовсе — можно легко поверить, что сериал запустили в производство в том же 2005 году.
Однако чудес актерской игры не предвидится — в вышедших сериях значительную долю экранного времени пока что занимают грустные глаза героя. Даже когда на плечи Оби-Вана сваливается воистину джедайская миссия, он всеми силами избегает своей сути и даже световой меч ни разу не использует.
Кстати, о миссии! Оцените завязку: нелюдимый герой хочет спокойно жить свою жизнь, но судьба подкидывает ему ребенка, о котором он не просил и с ним еще и связаны примерно 100500 опасностей. Нет, я не пересказываю вам завязку «Мандалорца», это начало основной сюжетной линии «Оби-Вана Кеноби». Два этих сериала очень похожи. Возможно, дело в том, что оба проекта режиссировала Дебора Чоу, а может, в Disney решили вернуться к семейной теме после чрезмерно криминальной по духу «Книги Боббы Фетта».
Как и в «Мандалорце», Оби-Ван Кеноби спасает очень важного для мира Star Wars ребенка. Если в первом случае это был «малыш Йода» (Baby Yoda) Грогу, то теперь вместо него — совсем юная Лея Органа. Роль будущей принцессы Алдераана исполнила Вивьен Лира Блэр («Птичий короб», «Пожарная часть 19», «Трагедия в Уэйко»).
Как и Грогу в «Мандалорце», 10-летняя Лея отвечает в сериале за юмор и умиление. И это получается — между девочкой и Оби-Ваном быстро устанавливается нужная экранная химия, которая украшает проект, пока в нем нет насыщенного экшена и драк на световых мечах.
Впрочем, те крупицы экшена, что есть, тоже вызывают вопросы. Например, в конце первой серии три (!!!) бандита не могут догнать и поймать маленькую девочку. Эпизод с погоней длится, к счастью, недолго, но выглядит крайне неловко, будто сцена из «Один дома». Наемник бежит за Леей, но вдруг на его пути появляется ветка дерева, и он просто останавливается, страшно скорчив лицо.
Во второй серии, вероятно, вдохновлялись уже индийским кино. Иначе объяснить нелепые трюкачества инквизиторши Ревы по крышам домов нельзя. Непонятна и логистика: в одной из сцен видно, что она замечает Оби-Вана на расстоянии в три-четыре дома. Пока Рева показывает нам чудеса паркура, джедай успевает поучаствовать в перестрелке, применить Силу и поговорить о доверии и искуплении. И лишь когда трогательный диалог заканчивается, только тогда и Рева заканчивает свой путь. А это примерно пять минут экранного времени, я проверил!
Но самоповторы и невыразительный экшен не портят общего благостного впечатления. «Оби-Ван Кеноби» увлекает, и сериал хочется смотреть дальше, тем более, что все самое интересное — а именно появление Дарта Вейдера в исполнении Хейдена Кристенсена — впереди. Это должно быть нечто эпичное, ведь расстраивать поклонников больше нельзя: они все еще помнят новую трилогию.
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