«Мандалорец», но без «малыша Йоды»: каким получился сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором?

Джедай Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) не может похвастаться презентабельным резюме: именно он занимался обучением Энакина Скайуокера, который впоследствии выбрал темную сторону Силы и стал Дартом Вейдером. Но в начале сериала Оби-Ван об этом еще не знает.

После событий второй трилогии прошло 10 лет. Наш герой живет наедине со своей депрессией на пустынной планете Татуин. Он забросил джедайство, закопал световой меч где-то в песках и трудится резчиком рыбы (одной, но очень большой). Оби-Ван думает, что Энакин Скайуокер погиб в финале «Мести ситхов», а потому пытается найти утешение в надзоре за его сыном — Люком. Мальчик живет в приемной семье и даже не догадывается о своем тайном покровителе.

В это же время по всей галактике работают карательные отряды инквизиторов. Это джедаи, выбравшие темную сторону Силы и теперь истребляющие всех, кто остался на светлой. Так сериал представляет нам антагонистку Реву — инквизиторшу, которая слишком жестока даже для своей работы. У девушки есть навязчивая идея: поймать Оби-Вана. Этим она очень бесит своих коллег. Впрочем, откуда взялась эта одержимость, сериал не объясняет. Рева злая и нервная просто «потому что», и это несколько портит восприятие персонажа. Да, скорее всего, мотивация раскроется в дальнейшем, но, как известно, первое впечатление можно произвести только один раз.

А что Юэн Макгрегор? Во-первых, приятно видеть, что со времен второй трилогии (а «Месть ситхов» вышла аж 17 лет назад!) актер как будто бы не постарел ни на день. Во-вторых, он играет Оби-Вана так, будто этих лет и не было вовсе — можно легко поверить, что сериал запустили в производство в том же 2005 году.

Однако чудес актерской игры не предвидится — в вышедших сериях значительную долю экранного времени пока что занимают грустные глаза героя. Даже когда на плечи Оби-Вана сваливается воистину джедайская миссия, он всеми силами избегает своей сути и даже световой меч ни разу не использует.