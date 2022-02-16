Реконструируя Анну: Что не так с сериалом Netflix про русскую мошенницу Анну Делви?

Нет правды на земле

Жизнь — чаще всего довольно банальный сценарист. Она не избегает трюизмов и сюжетных ходов, которые опытные писатели успешно обходили бы. Зато в чем точно ее обвинить нельзя, так это в отсутствии правдивости. На то реальные события и являются реальными. (Не будем вдаваться в философские размышления, что мир вообще-то интерсубъективен, и никакой объективности не существует.)

У авторов произведений, основанных на действительно случившихся историях, всегда есть аргумент против обвинения их в искажении фактов. «Дорогой зритель и читатель, любой фильм или художественный текст — это всегда немного вымысел, смирись и расслабься или смотри только документалки и изучай нон-фикшн, помня, что и там есть сценарий, монтаж, отбор информации и когнитивные искажения его создателей» — примерно так мог бы он звучать.

Сходным образом эту же риторику формулируют и создатели сериала «Изобретая Анну» во главе с шоураннером «Анатомии страсти» и «Бриджертонов» Шондой Раймс. Один из самых ожидаемых проектов этого года открывается предупреждением: «Это история — чистая правда. Кроме тех ее частей, что полностью выдуманы». Дисклеймер мог бы по своей цепкости поспорить даже с великим начальным титром «Фарго» братьев Коэн. («Это реальная история. События, о которых рассказывается в этом фильме, произошли в штате Миннесота в 1987 году. По просьбам выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили».) Правда, там это была ироничная шутка, так как сценарий полностью вымышленный.

А вот в основе «Изобретая Анну» — не только вполне реальная история Анны Дельви, но и журналистский текст, прошедший тщательнейший фактчекинг и проверенный юристами. Это статья для журнала «New York» Джессики Пресслер, которая стала и одним из продюсеров шоу. Поэтому соблюдения правды, пусть и художественной, тут все же хочется. Это, в основном, и происходит в сериале, но когда нет, вызывает настоящее недоумение и обманутые зрительские ожидания.